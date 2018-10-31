Дороже, чем кое-где в Европе, или Что с ценами на хлеб

Цены на хлеб в Украине растут, и понемногу будут расти, никуда мы от этого не денемся. Причин несколько, в том числе и подорожание пшеницы на мировом рынке, не только на внутреннем. При этом рост до конца года составит 5-6%, не больше. А ведь были прогнозы очень большого – до 40% – роста цен с сентября по декабрь.

Потом, с 1 января 2019 года мы с вами увидим повышение заработной платы – правда, небольшое, где-то на 12%. Это приведет к незначительному увеличению цены на хлеб. Однако самые дешевые, социальные сорта как черного, так и белого хлеба у нас уже стоят на уровне Европы. В этот понедельник мы сравнили цену белого хлеба в нескольких гипермаркетах – украинском, польском, эстонском и литовском. Из четырех стран по цене Украина находится на третьем месте, дешевле всего белый хлеб в Литве. А вот черный хлеб в нашей стране еще дешевле. Поэтому, естественно, это говорит о том, что черный хлеб будет дорожать, правда, не сильно. Что же касается белого хлеба – мы фактически не только догнали, но и перегнали Европу.

Между прочим, часто говорят, что социальный хлеб невыгодно производить – мол, мы хотим производить средний по цене хлеб, а социальный – извините, ниже рентабельности. Но оказывается, что ничего подобного. В Польше на этом зарабатывают, в Литве на этом зарабатывают, и только у нас это становится "невыгодным".

Повлечет ли подорожание хлеба за собой подорожание мяса и других продуктов? Нет, рынки не связаны между собой. Но в любом случае овощи у нас, в основном, уже подорожали. Дешевле, чем в Европе, у нас остались только картофель и капуста, во всем остальном мы уже перешагнули эти рамки. Если раньше у нас были одни из самых дешевых продуктов, то постепенно мы дошли до того что половина даже социальных продуктов у нас уже дороже, чем в Европе.