Дороги, як інвестиційні "судини" держави

Відновлення доріг – головна умова, що дозволить залучити на Донбас інвестиції та загалом активізувати у регіоні бізнес. Дороги – кровоносні судини регіональної інфраструктури. Здоровий організм вимагає чистих судин. Так само успішні території потребують якісних шляхів. Однак наразі технічний стан більшості з них катастрофічний.

Серед причин – нестача фінансування у попередні роки, близькість територій до лінії зіткнення та активні бойові дії 2014-2015 років. Сьогодні, коли Донбас є фактично прифронтовою територією, питання відновлення доріг – життєво важливе для регіону. Фактично воно більше, аніж просто шляхи сполучення. Це вже – питання національної безпеки та реінтеграційної політики.

Коштів у бюджеті не вистачає завжди. Та все ж окремі проекти не терплять зволікання. Водночас необхідно втілювати стратегію розвитку доріг Донбасу. Виділяю чотири маркери, які потребують першочергової уваги уряду.

Перший. Необхідно завершити капітальний ремонт траси М-03 "Київ-Харків-Довжанський". Торік на цей об’єкт виділили 2 млрд грн. Уже затверджено проекти ремонту на ділянках загальною протяжністю 31 км . З огляду на стратегічну важливість траси для країни, цей проект потрібно втілювати посиленими темпами.

Другий. Існує гостра потреба відновити шляхи державного значення, які використовуються в об’їзд тимчасово окупованих територій. Наразі експлуатація цих доріг значно інтенсивніша, ніж до 2014-го. Вони не проектувалися для таких надмірних навантажень, і ступінь їх розбитості неприпустимий. Потрібні цільові державні інвестиції.

Третій. Ключовий напрямок дорожньої карти Донбасу – покращення стану доріг на під’їздах до КПВВ. Це – стратегічні державні об’єкти, що вимагають належної уваги уряду. На Донеччині три основні контрольні пункти – "Мар`їнка", "Майорськ" та "Новотроїцьке". Щомісяця вони обслуговують більше 1 млн людей та близько 180 тисяч авто. Тож експлуатаційний стан цих шляхів напряму відображає ставлення держави про своїх громадян.

І, нарешті, четвертий. В умовах децентралізації міста і селища області, наближені до лінії розмежування, особливо гостро потребують державної підтримки у питанні відновлення доріг. Регулярно спілкуюся з міськими головами і знаю, наскільки болючим є для них дорожнє питання. Субвенція місцевим бюджетам Донеччини на відновлення автодоріг і дорожнього господарства просто необхідна.

Серед міст і районів області, що найбільше потребують цих адресних коштів – Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк і Миколаївка, а також Слов'янський, Волноваський, Олександрівський, Мангушський та Нікольський райони. За підрахунками експертів, для вирішення найбільш гострих проблем цих територій необхідно збільшити видатки загального фонду на 1 млрд грн. Поки у Мінфіні обраховують можливість виділення цих коштів. Сподіваюся, там зважатимуть на потреби громад прифронтового регіону.