Конкурентный украинский уголь: to be or not to be

Недавно вместе с коллегами из парламентского комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий спустился в одну из шахт, принадлежащей ГП "Селидовуголь".

В этом году после нескольких лет простоя там благодаря государственно-частному партнерству запустили едва ли не самую мощную в Украине лаву по добыче энергетического угля.

Инвестор получил разрешение на разработку участка в пределах действующей шахты, оснастив лаву современным очистным комбайном и конвейером. С учетом уплаченных налогов объем инвестиций достиг 400 млн грн. Ожидаемый объем добычи – до 1 млн тонн угля марки "Г" ежегодно. Выход лавы на проектную мощность уже позволил отказаться от бюджетных дотаций (а это 35-40 млн гривен ежемесячно) и обеспечить стабильную выплату зарплат.

Данный успешный кейс контрастирует с общим состоянием отрасли, которая является наименее конкурентным сектором украинской экономики. По сути это – индустриальный рудимент СССР. Она не имеет достаточно инвестиций и выживает исключительно за счет государственных доплат. Все украинские правительства времен Независимости консервировали в угольной отрасли антирыночную среду. Это вгоняло в депрессию и нищету шахтеров, а также – поселки и города, построенные вокруг шахт.

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После 2014 года, когда страна потеряла основные залежи антрацита, необходимого для тепловой энергетики, ситуация в отрасли стала критической. В условиях дефицита топлива для энергоблоков ощутимо вырос вес угледобывающих предприятий, которые остались на контролируемой Украиной территории. Ведь решения СНБО предусматривают переориентацию отечественных ТЭС на украинский газовый уголь.

Однако большинство государственных шахт через технологическую и инвестиционную запущенность не могут удовлетворить потребности государства. Результат этой неконкурентности – импорт американского или южноафриканского угля, а также – многомесячные зарплатные долги горнякам. В последние годы именно угольные шахты составляют большую часть правительственной десятки самых убыточных предприятий.

Чтобы вернуть отрасль к жизни, нужны инвестиции, причем внешние. Так, Верховная Рада недавно увеличила расходы на реструктуризацию угольной отрасли на 1 млрд гривен. Но эти средства в очередной раз потрачены не на развитие, а на погашение долгов убыточных шахт по зарплатам и электроэнергии.

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Несмотря на поддержку из бюджета, предприятия, которые ее получили, не стали более конкурентными. В целом, считаю, ненормальной ситуацию, когда потенциально прибыльные производства финансируются из бюджета.

Пока Правительство обещает представить государственную программу реформирования отрасли, в Госбюджете-2020 уже предусмотрено 2 млрд гривен по данному направлению. Хотя, по расчетам экспертов, только для выплаты зарплат, капитального строительства и технического перевооружения в следующем году государственным угледобывающим предприятиям Донецкой области нужно около 5,4 млрд.

Очевидно, что это движение по замкнутому кругу. Традиционные правительственные подходы не способны изменить ситуацию ни в текущем году, ни в следующем.

Чтобы перезапустить перспективные предприятия, нужна реальная реструктуризация и инвестиции. Поэтому пример государственно-частного партнерства в составе ГП "Селидовуголь" – показательный. Ведь это объединение – одно из самых убыточных. По данным Минэкономразвития, в 2018-м предприятие понесло убытки в 404 млн гривен.

Но уже первые привлеченные инвестиции позволили осуществить важный шаг в реструктуризации. Ощутимо увеличена добыча угля и снижена его себестоимость. Только за день, когда мы находились на предприятии, шахтеры дали на-гора 3 тысячи тонн угля. И все вместе – государство, шахтеры и инвесторы – сделали страну сильнее.

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