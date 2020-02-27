Украина и новая энергетическая реальность ЕС

Вокруг Украины стремительно создается новая энергетическая реальность. Она основана на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), децентрализации энергосетей, сверхмощных источниках аккумуляции и "smart"-системах.

Чтобы стать частью этой реальности, нам нужно совместить стандарты национальной энергетики с требованиями "Четвертого энергопакета", предложенного Еврокомиссией. По сути, это – масштабный кодекс под названием "Чистая энергия для всех европейцев", определяющий стратегию энергетики ЕС на 10 лет вперед.

Стратегическим ее стержнем является использование "зеленой" энергии и переход от централизованных систем в распределенной генерации. Домохозяйства, кооперативы и бизнес-ячейки становятся равноценными участниками рынка. Они наравне с другими субъектами генерируют, сохраняют и используют восстановительную электроэнергию.

Украина декларирует переход к 2050-му году на возобновляемые источники. Однако пока национальная энергетика не готова к темпам преобразований, предложенным европейским "энергопакетом". Нам не хватает стратегического видения и законодательства, в том числе, регулирующего рынок маневренных мощностей. В результате страна оказалась на распутье, поскольку гарантировала инвесторам "зеленый тариф", но не может разумно распорядиться "чистой" энергией.

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Украине нужна "зеленая" энергетическая стратегия, основанная на визии, предложенной Еврокомиссией. Ее главные маркеры – децентрализация, системы управления потреблением "smart grid", повышение роли электротранспорта в городах, мини-СЭС с ограниченной мощностью, позволяющие аккумулировать энергию, а излишки – реализовывать через рынок.

Неотложная задача – законодательно стимулировать в стране развитие систем аккумулирования. Генерировать энергию, а также инвестировать в системы управления и хранения должен быть выгодно. На всех уровнях: от установки аккумуляторов в домохозяйствах, до введения высокоманевренных мощностей, в частности, систем накопления электроэнергии – "energy storage".

В настоящее время мощности для поддержания баланса энергосистем и создания маневренного резерва практически полностью обеспечиваются гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС). Но при этом темпы постройки альтернативных "energy storage" за 10 лет возросли почти в 10 раз. В ближайшее десятилетие они станут реальной альтернативой ГАЭС.

Развитие систем хранения энергии – мировой инновационный тренд. По оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), до 2030-го общая мощность аккумуляторов на рынках Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии возрастет до 250 ГВт. При том, что в 2014 году она составляла 0,8 ГВт.

В НЭК "Укрэнерго" рассчитывают, что национальной энергосистеме до 2025-го потребуется дополнительно 2,5 ГВт высокоманевренных мощностей для балансирования энергии ветра и солнца. При этом в аналитическом отчете компании предполагают, что к тому времени построят около 0,5 ГВт.

Перспективным направлением в регулировании сетей являются системы управления спросом энергопотребления при помощи интеллектуальных электросетей "SmartGrid". Речь идет о выравнивании суточного потребления электроэнергии за счет отдельных домохозяйств.

В европейских странах для балансирования энергонагрузки используют даже электромобили и гибриды. Их заряжают из энергосети, когда нужно забрать оттуда излишки электричества, и отдают его назад при пиковых нагрузках. В определенный момент существующих в Украине электрокаров станет достаточно, чтобы влиять на энергообеспечение громад и домохозяйств.

Эти и другие вопросы нам придется решать максимально быстро. Если мы действительно хотим, чтобы Украина стала частью новой энергетической реальности Европы.

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