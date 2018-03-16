Новый старый Путин: чего ждать Украине?

Велик соблазн объявить президентские выборы в России 18 марта всего лишь формальным всенародным одобрением коронации Владимира Путина в качестве бессменного национального вождя.

Его победа с разгромным счётом вряд ли может вызывать у кого-то сомнения: помимо самого Путина, к участию в выборах допущены только заведомо проигрышные фигуры, единственный заметный лидер оппозиции Алексей Навальный исключён из процесса. В качестве основного спарринг-партнёра Путин выбрал Ксению Собчак, обречённую набрать от силы несколько процентов голосов. Подобно тому, как в Европе 1970-х годов возникло понятие "шикарные левые", так и Собчак в России представляет чрезвычайно непопулярный "шикарный протест". Как бы велик ни был её рейтинг, антирейтинг всё равно гораздо больше.

Такой исход голосования значил бы, что российский политический курс, воплощённый в личности Путина, останется качественно неизменным, лишь усилится количественно, получив массовую поддержку – что называется, тех же щей, да погуще влей. Но это как раз тот случай, который подтверждает правоту Гегеля: здесь количественные изменения, накопившись, переходят в качественные.

Чтобы понять это, нужно обратить внимание на существенное различие между нынешними президентскими выборами в России и прошлыми. Да, и в 2012 году, и сейчас россияне выражают вотум доверия Владимиру Путину – других реальных кандидатов нет. Но Путин – всего лишь торговая марка. Важен тот товар, который предлагается под этой маркой.

Шесть лет назад граждане России голосовали за "сытые нулевые" (сытые, разумеется, по сравнению с экономическими бедствиями предыдущего десятилетия), за неизменность социально-экономического курса и, разумеется, за российский империализм – но не переходящий пределов допустимого. Они стремились видеть свою страну влиятельной и грозной, однако в рамках существующего миропорядка. Это был Путин-12.

С тех пор произошло очень многое: аннексия Крыма и вторжение на Донбасс в нарушение принципа неприкосновенности границ, война в Сирии, противопоставление себя ведущим державам мира, экономические санкции и контрсанкции, больно ударившие по карману россиян. Голосуя за Путина-18, избиратели всё это одобряют, пусть даже сами того не сознавая – ну, так и мольеровский Журден до сорока лет не знал, что разговаривает прозой. Старый Путин, знакомый всем с 1999 года, зашёл по привычному для него пути так далеко, что стал совершенно новым Путиным.

Этот новый Путин получает от своих избирателей (сколь бы формальной ни была сама процедура выборов) карт-бланш не на поддержание существующего порядка в России и не на дипломатическое противостояние с условным "Западом", а на ломку всего существующего миропорядка, и в первую очередь – нерушимости границ. По сути, новый (он же старый) президент РФ принимает от своего народа одобрение на третью мировую войну.

Вовсе не факт, что эта война действительно станет реальностью. По этой дороге Россия может и не зайти так далеко, но уже никуда больше не свернёт. Путин не может отказаться от противопоставления своей страны окружающему миру, не перестав быть собой и не утратив поддержку сторонников. Это именно та ситуация, когда ведомый ведёт ведущего – лидер страны вынужден поступать так, как требует его электорат. Положение немного напоминает Японию 1905 года, где общество было настолько опьянено милитаризмом и верой в свою непобедимость, что требовало от России дальневосточных территорий и выплаты огромной контрибуции, не понимая, что страна просто не способна продолжать войну из-за опустошения казны. И правительство уже не манипулировало шовинизмом масс, а было вынуждено считаться с ним.

Итак, после голосования 18 марта общество и власть в России будут повязаны кровью – и украинской, и сирийской. Первое добровольно примет на себя ответственность за преступления второй. Не нужно быть пророком, чтобы это предсказать – вероятность иного исхода не составляет и десятой доли процента.

Как ни странно, западный мир в лице Великобритании сейчас в "деле Сергея Скрипаля" невольно подыгрывает Кремлю. Действия Лондона укрепляют тот образ, который создаёт путинская пропаганда: "Мы – осаждённая крепость, весь мир против нас. Сплотимся же вокруг нашего вождя!". В долгосрочной перспективе международная изоляция обрекает режим Путина на гибель, но в краткосрочной – напротив, укрепляет его. Если бы британское правительство ответило на преступления Москвы конфискацией собственности российских олигархов, это помогло бы расколоть путинское большинство (миллиардеры из президентского окружения в России, мягко говоря, популярностью не пользуются), разрыв же дипломатических отношений только поддерживает единство этого большинства.

Всё, сказанное выше, подталкивает к весьма неприятному прогнозу. После 18 марта Владимир Путин получит всенародное одобрение своей агрессивной внешней политики, и, одновременно, ему будет отрезан путь назад, в пространство более-менее легитимных международных отношений. Сама логика событий продолжит загонять Россию в положение "Верхней Вольты с ракетами", к чему она и сама всячески стремится.

И первая цель на этом пути – Украина. Поэтому, к сожалению, открытая российско-украинская война после переизбрания Путина становится гораздо более вероятной, чем до неё.

Но нет худа без добра, ведь путинская Россия противопоставляет себя не только Украине, но и всем самым значимым странам Запада. Недаром в нынешнем конфликте из-за отравления Скрипаля и его дочери Британию поддерживают США – а ведь чуть больше года назад в России возлагали огромные надежды на избрание Трампа. Есть вероятность, что к ним присоединится и Германия – наиболее богатая и влиятельная страна европейского континента и основной торговый партнёр России.

Коротко говоря, переизбрание Путина неизбежно ведёт к обострению конфликта. Но одновременно добавляет Украине в этом конфликте очень сильных союзников.