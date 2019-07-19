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Римма Филь

Чудо спасения

мнение
19 июля, 15:03

В июле Фонд Рината Ахметова отмечает свое 14-летие. Сегодня Фонд – безусловно самая масштабная личная благотворительная инициатива в стране, призванная помочь тем, кто оказался в беде. И здесь о многом можно рассказать. 

С первых дней работы Фонд стал заниматься самыми сложными проблемами общества, самыми непростыми задачами. Более 120 000 человек получили помощь в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". За этой огромной цифрой –  жизни, подаренные этим людям. 

Именно Фонд Рината Ахметова поднял в обществе тяжелейшую проблему сиротства. Были построены первые успешные детские дома семейного типа, создан портал "Сиротству – нет!", с помощью которого тысячи деток и родителей нашли друг друга. 

Задач, проектов и стремлений было много. Но в июне 2014 все изменилось. На Донбасс пришла война.  Это было страшное время – гибли люди, разрушались дома, сотни тысяч мирных жителей остались без продуктов и средств к существованию.  

Тогда, в самый тяжелый момент, была создана крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный штаб. Он стал для многих жителей Донбасса единственной надеждой. Более миллиона человек были спасены Штабом. 

Отдельный приоритет для Рината Ахметова – помощь детям. Проекты появлялись, как только становилось понятным: проблема приобретает масштаб и требует комплексного подхода. Так появились "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу". Кроме того, Фонд спасает детские сердца, помогая в проведении операций по установке окклюдера – специального импланта, устраняющего порок сердца. На днях такой имплант установили сотому ребенку! Им стал Давид Дудкин из города Часов Яр. Это маленький городок в Донецкой области. 

Давидику всего два с половиной годика.  Во время беременности у мамы были осложнения со здоровьем. В полгодика врачи обнаружили шумы в сердце и направили в Киев в институт им.Амосова. Там поставили диагноз – порок сердца, необходимо было ставить окклюдер, сразу же как наберет нужный вес. Вес малыш набирал очень плохо. Во время одной из консультаций в Киеве доктор сказал, что тянуть дальше некуда: дырочка в сердечке увеличивается, оно деформируется. Только вот денег на операцию у семьи не было абсолютно. Операцию помог провести Фонд. Теперь Давид будет расти здоровым и сильным. 

Спасая сердца, Фонд также спасает мечту детей. Один из примеров – история Снежаны Скляровой из Донецкой области. Девочка долгие годы была лишена надежды на полноценную жизнь.  Она росла без подвижных игр, иначе порок сердца мог привести к серьезным осложнениям. 

Мечта о танцах и баскетболе, казалось, так навсегда и останется мечтой. Это крайне негативно сказывалось на ее психологическом состоянии. Девочка сильно переживала – чувствовала себя не такой, как все, лишенной обычных подростковых радостей.

Но девушка очень хотела жить и любила учиться. И мечтала быть учителем. Снежана поступила в университет в Мариуполе. Посещение занятий давалось ей нелегко – мешала одышка, приходилось часто останавливаться для отдыха.

Постепенно, с годами отверстие в сердце увеличивалось, так что однажды студенческую аудиторию пришлось сменить на больничную палату. Кроме проблем с сердцем, столичные медики поставили на тот момент еще один диагноз – легочная гипертензия. Это могло привести к тому, что понадобилось бы сложнейшее хирургическое вмешательство: трансплантация сердца вместе с легкими. Требовалась срочная операция. Родители копили деньги для лечения, но за год до операции оба остались без работы. Ситуация была просто критическая. 

Мама обратилась в Фонд, который и помог установить имплант. Уже через неделю после операции Снежана вернулась к учебе.

Сегодня Снежана Склярова – уже не студентка, а учительница младших классов в школе Македоновки в Донецкой области.

Ну вот не чудо ли, дарить чудо жизни другим?

С днем рождения, Фонд! Дари это чудо спасения!

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Тег Римма Филь, фонд Рината Ахметова
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