Истории Мирных: почему важно знать и помнить

Война для каждого своя. У каждого оставила она "зарубки" в душах. У меня их много. Личные, до боли разрывающие душу. Эти "зарубки" в каждом ежедневном отчете об эвакуированных Фондом в горящем 2014-ом, в каждом звонке на горячую линию, в истории каждого раненого ребенка. Мы пропускали всех через себя. Это было безумно больно. Но иначе не представлялось. У нас не было опыта войны. У нас была личная боль.

Никакая статистика не будет столь красноречивой, как истории обычных людей, жизнь которых разделилась на до и после. С начала вооруженного конфликта с помощью Фонда Рината Ахметова были спасены более миллиона человеческих жизней на Донбассе. Это миллион судеб! Каждая заслуживает быть рассказанной. Для Фонда важно собрать и сохранить истории людей, пострадавших от конфликта, и артефакты, которые для каждого стали символом пережитого. Чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире.

Память человеческая – удивительная штука. Она может все: стирать самые страшные моменты, чтобы жить дальше. Либо наоборот, вытаскивать их из своих многочисленных потайных шкафчиков. Она может оголить, как провод, мысли и чувства, либо притупить боль забвением...

Такие причуды памяти фиксируют психологи и психиатры. Такие причуды памяти социальной замечаем и все мы.

Тема войны "устала" быть актуальной. Люди не хотят слышать то, что им не понятно, что нельзя разрешить одним росчерком пера, что их не касается напрямую.

В нашем обществе, где шестой год есть кровоточащая рана, многие предпочитают ее не замечать. Забыть. Присыпать. Будто и не было.

Реклама

Чтобы не забылось, Фонд Рината Ахметова ведет большую и кропотливую работу. Недавно стартовал проект "Истории Мирных". Это серия видеомонологов мирных жителей, пострадавших от вооруженного конфликта. Это личные истории, за которыми судьба всего Донбасса.

Их герои – самые простые люди. Пенсионеры. Молодые семьи. Люди с ограниченными физическими возможностями. Дети. По всем бульдозером проехал вооруженный конфликт.

Эти незамысловатые рассказы простых людей просто нужно слышать.

"Раньше люди в Гранитном жили неплохо, но потом все изменилось. Были прекрасные детский сад и школа, где жена работала. А потом в ее класс снаряд попал", – рассказывает Федор Памбук о том, как изменилась жизнь в родном поселке с началом вооруженного конфликта.



По словам мужчины, "народ был трудолюбивый. Но всех разогнал конфликт, разрушил семьи".

"Обстрелы – это очень страшно, словами не передать. Лужи с водой, грязью, и в них падают люди, пытаются спастись. Улицу разбомбили, потом дома – и они уже не подлежат восстановлению. В соседский дом снаряд попал. А в другой раз инкубаторную станцию разнесло", – вспоминает Федор Памбук.

Сотрудники Фонда Рината Ахметова помогают рассказать свои истории тем, кто прошел через ужас конфликта на Донбассе, но до сих пор носил эту боль в себе. Очень сложно проговорить то, что невозможно забыть.

Но очень важно, чтобы каждая история была рассказана. Чтобы голоса Мирных зазвучали и были услышаны. Чтобы не осталось равнодушных к трагедии, которая происходит здесь и сейчас. Чтобы каждый понял, как это важно: ВИДЕТЬ, СОЧУВСТВОВАТЬ, ЗНАТЬ, РАССКАЗАТЬ.

Когда слушаешь рассказ простой женщины из Широкино, остаться равнодушным невозможно. Семья Подтынных жила хорошо и жизнью была довольна. Вырастили троих детей. И думали, что будут жить нормально в старости. Дети разъехались, муж с женой остались вдвоем. И все было ладно, всего хватало. А потом пришла война. И они тоже думали, что она их не коснется. До августа 2014 года. С августа в Широкино начался ад.

"Мы потеряли абсолютно все. Ни тарелки, ни ложки, ничего из одежды. Только документы", – вот она, правда войны словами очевидицы.

Им довелось пережить разрушение своего красивого поселка, сидеть неделями в подвалах и прятаться от снайперов.

"И мира нет, и покоя нет", – так описывает женщина нынешнюю ситуацию.

Все ролики проекта "Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных" каждый сможет увидеть на официальных страницах Фонда в YouTube. Работа по документированию историй мирных жителей продолжается. Если вы прошли через эти испытания, расскажите свою историю с хештегом #ФондРинатаАхметова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама