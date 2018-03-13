"Картинки", которые не забыть

Я никогда не думала, что мне придется видеть раненых детей. Не каких-то незнакомых детей с экрана телевизора. А наших – донецких, макеевских, мариупольских и марьинских детей – малышей и подростков с тяжелыми и очень тяжелыми ранениями.

Конец 2014 – начало 2015 года – самые тяжелые, боевые действия были очень активными. Раненых деток много. И даже если бы был один покалеченный ребенок – все равно страшно.

Помощь раненым детям в Штабе Рината Ахметова мы предоставляли незамедлительно. Подключались, как только узнавали о беде, где бы она ни произошла – обеспечивали лекарствами, проведение операций, предоставляли психологическую помощь...

Было понятно, что вернуть ребенка к полноценной жизни, максимально помочь – процесс очень долгий и кропотливый, и проблему нужно решать системно. Поэтому в марте 2016 года была начата программа "Реабилитация раненых детей". Мы подбирали для деток лучшие санатории Украины исходя из потребностей реабилитации. Процедуры, массажи, средства реабилитации, работа с психологами – каждый элемент был очень важен.

С начала проекта помощь получили 80 пострадавших ребят из Донбасса. 71 из них прошел курс реабилитационного лечения в санаториях, еще девяти были выданы технические средства для восстановления, а также медикаменты.

Долгие-долгие месяцы реабилитации Вадика Потина дали замечательные результаты, тяжелораненый мальчик постепенно возвращался к жизни – учился ходить, говорить, держать мяч.

Красавица Катя Уманец благодаря своей силе воли и поддержке врачей сделала тогда просто героический поступок – встала с инвалидного кресла благодаря средствам поддержки.

Десятилетняя Даша из Бахмута в феврале 2015 года чудом осталась жива, но была тяжело ранена, особенно пострадал позвоночник. Ее друг и одноклассник погиб на глазах у девочки, а Даша получила многочисленные ранения рук, ног и спины.

В спине остались осколки. И сегодня хирурги не рискуют их достать – слишком велика опасность повредить позвоночник. Долго-долго врачи возвращали девочку к нормальной жизни. Уже второе лето Дарья приезжает в санаторий "Славянский". После многочисленных процедур она идет на поправку.

История малышки Миланы потрясла всех своей трагичностью. Мама ребенка погибла, трехлетняя девочка осталась с одной ножкой. Ребенок переживал не только непередаваемую физическую боль, но и огромную психологическую травму. Девочка нуждалась в долгом сопровождении. Очевидно, что травма никогда не уйдет, но все же, Милана смеется и бегает на своей ножке-протезе.

Я берегу рисунок Миланы – дом, в котором тепло. И мама-звездочка на небе...

Такие "картинки" не забыть никогда.

Только цифры:

По данным ЮНИСЕФ, обнародованным в 2017 году, во время войны на Донбассе погибли 70 детей. Еще 222 ребенка получили ранения разной степени тяжести. В 2017 году в результате конфликта на Донбассе погибли и пострадали более 40 детей. Более 200 тысяч детей на востоке Украины живут в 15-километровой зоне от линии конфликта и постоянно находятся в опасности. 12 тысяч детей живут в населенных пунктах, подвергающихся обстрелам как минимум раз в месяц.