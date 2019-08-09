Курс на Донбасс

Днепропетровск. Раннее утро. На складе за городом заканчиваются приготовления к большому рейсу. В 20-тонные фуры загружают сахар, муку, крупы, масло. Машины проверяют журналисты, затем груз опечатывается. На загруженные огромные фуры надевают "попону" – на серо-белом фоне желтый крест и надпись: "Гуманитарный штаб Рината Ахметова "Поможем". Скоро это словосочетание станет знакомо всем без исключения на Донбассе.

Мы выезжаем...

Время поразительно спрессовывает факты и события, которые перевернули твою жизнь. Календарь меняет даты, а память не откладывает эти события в дальнюю папку. Наша легковушка идет во главе колонны. Следом длинная вереница машин. Первый гуманитарный рейс.

От грандиозности и избытка чувств захватывает дух, когда поворачиваешь голову назад и видишь цепочку одинаковых фур...

Скажу честно - было страшно. Потому что август 2014-го – это не только разгар конфликта и самые тяжелые бои на Донбассе. Это пик всеобщего накала, эмоциональная спичка – вспыхнет в любой момент.

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А еще это было время мгновенных действий, часто основанных на эмоции, чувстве сопричастности, сочувствии. Именно так родился Гуманитарный штаб, который 14 августа объявил о решении Рината Ахметова отправлять в Донецкую и Луганскую области гуманитарную помощь. Уже 22 и 23 августа первый эшелон гуманитарного рейса прибыл в Мариуполь.

Сто фур с продуктами, детским питанием, средствами гигиены, которые так были нужны жителям Донбасса. В состав первого эшелона общим весом более 2000 тонн входило 200 000 индивидуальных продуктовых наборов, 10 000 гигиенических наборов, рассчитанных на один месяц для семьи из трех человек, 5000 детских наборов, в которые входило еще детское питание и подгузники для малышей.

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Главной распределительной базой для первого рейса, а затем для всей украинской территории Донбасса стал Мариуполь. Были сформированы волонтерские команды из сотрудников ММК имени Ильича, МК "Азовсталь" и Мариупольского ремонтно-механического завода. Люди хотели всеми силами помочь тем, кто попал в беду. Команды работали в несколько смен, формируя продуктовые наборы и развозя их по местам выдачи.

Первыми наборы из гуманитарного рейса Рината Ахметова стали получать переселенцы, проживающие в Мариуполе, Новоазовском, Першторавневом, Волновахе. Затем – в Славянске, Красном Лимане, Авдеевке, Углегорске, Дебальцево, Артемовске, Курахово, Доброполье.

В эти же дни – первые доставки продуктовых наборов в Донецк. Это было безумно сложно и чрезвычайно опасно. Но тот, кто ищет пути, всегда находит возможность. И уже совсем скоро "Донбасс Арена" стала самым крупным центром распределительной помощи для всей неподконтрольной территории.

Уже потом в крупных городах откроются стационарные пункты выдачи, и работа Гуманитарного штаба Рината Ахметова будет напоминать хорошо отлаженный механизм.

Машины с гуманитарным грузом шли на Донбасс в жару и в холод, под обстрелами и в редкие периоды тишины, спасая людей от голода во время боев и обстрелов.

Это было поразительное сочетание стремления, смелости и силы воли. За время работы Гуманитарного штаба в его работе, в общей сложности, приняло участие более пяти тысяч волонтеров. На сегодняшний день выдано более 12,3 млн продуктовых наборов. Спасен миллион человеческих жизней.

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