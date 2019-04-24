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Римма Филь

Маленькие свидетели большого горя

мнение
Сегодня, 15:04

Дети и вооруженный конфликт – абсолютно нелогичное и ненормальное сочетание. Но сколько бы ни говорили, что подобного быть не должно, это есть. 

Пять лет в зоне конфликта на Донбассе живут и страдают дети. 

На Отчетном мероприятии Фонда Рината Ахметова "главные роли" достались именно им, маленьким свидетелям большого горя. Истории этих ребят показывают, как помощь одного человека изменила к лучшему их жизнь. Они стали участниками различных проектов Фонда: "Здоровое сердце", "Теперь я слышу", "Лекарства детям", "Реабилитация раненых детей". 

С начала конфликта на Донбассе помощь на лечение получили более 6200 детей.

Среди них Маша Демченко. В тот жуткий день  24 января 2015 года, когда микрорайон Восточный был накрыт огненным дождем из "Градов", она гуляла с мамой. Когда начался обстрел, они спрятались у стен дома и чудом избежали гибели – взрыв был совсем рядом. Уже дома женщина увидела торчавший из раны на ручке ребенка предмет. Это был осколок. Малышку, которой на тот момент было всего три годика, срочно доставили в больницу. Травма была настолько серьезной, что врачам пришлось собирать правую руку буквально по кусочкам. 

Другая история. У Ирины Бодак, переселенки из Березового трое сыновей. У двух из них – 7-летнего Степана и 11-летнего Егора – тяжелая форма бронхиальной астмы.

До начала вооруженного конфликта многодетная семья жила в Березовом, неподалеку от Марьинки. Ровно семь лет назад, когда они только переехали в новый дом, Степан и Егор заболели.  У детей начались приступы удушья, и каждый заканчивался больницей. А потом начались обстрелы.  И мама с мальчиками переехала  в Мариуполь. Сказать, что этой многодетной семье было сложно, ничего не сказать. 

В самом прямом смысле слова, жизнь Степана и Егора спасает помощь Рината Ахметова. Благодаря проекту "Лекарства детям" братья получают противоастматические препараты, которые помогают вести нормальный образ жизни и заниматься спортом. Каждое утро мальчики стараются начинать с пробежки и занятий тхэквондо.

"Мы ходим на тренировку не для того, чтобы драться на улице, наоборот, чтобы защищать маленьких и себя", – рассказывает Егор. 

И еще одна история. Андрюше Вапирову 8 лет. Он обожает футбол, с детства мячи – единственные игрушки, книжки о футболистах и футболе. И мечты о стадионе. Но их перечеркнула болезнь – врачи обнаружили у мальчика порок сердца, и любую физическую активность запретили. О диагнозе родители Андрея узнали, когда переселились из Донецка в Мариуполь. Порок сердца – звучал как приговор. Спасти ребенка мог только имплант. 

Ждать помощи было неоткуда. Денег переселенцам не хватало даже на аренду жилья. Им оставалась верить только в чудо. И оно произошло – Фонд Рината Ахметова помог приобрести специальный имплант – окклюдер.
Мальчишка теперь не просто гоняет мяч, он играет в футбольной команде. А родители не пропускают ни одной тренировки, ни одного матча.

Это лишь три истории помощи и спасения. Таких в Фонде Рината Ахметова тысячи. И каждая должна быть рассказана.

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Тег дети, Донбасс, Римма Филь, фонд Рината Ахметова
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