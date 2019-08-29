Мирное лето детям Донбасса

По данным ООН, порядка 240 тысяч детей в зоне боевых действий на Донбассе ежедневно рискуют быть убитыми или ранеными. Результатом жизни в атмосфере страха за себя и близких становится посттравматический синдром.

Не за горами осень. Значит, можно подводить итоги пятого сезона проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето".

Проект стартовал в 2015 году. Тогда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации. Пережитые огромный стресс, потрясения, ужасы безусловно оставили тяжкий след в их душах. Если не освободить детей от оков переживаний, в будущем все аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. Так появился проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето".

За прошедший период 4500 школьников Донбасса оздоровились и прошли реабилитацию во время летнего отдыха.

В нынешнем году более 500 ребят, живущих по обе стороны линии соприкосновения, прошли курс психологической помощи в санаторных условиях.

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Дети отдыхали в оздоровительном центре "Перлина Донеччини", в Святогорске. Расписание было очень насыщенным: пятиразовое питание, увлекательные экскурсии, соревнования и дискотеки, различные творческие кружки (лепка из глины, фотомастерство, встречи с известными людьми – телеведущими и писателями).

И, конечно, постоянная работа с психологами Фонда: арт-терапия, психологические игры, различные упражнения по управлению страхами, гневом… Рисунки, эссе, художественная лепка выводят на осознаваемый уровень именно то, чего ребенок боится, а словами выразить не может. Детям было очень интересно, они постепенно "оттаивали", забывали обо всех заботах и страхах. Но самое главное, что с каждым днем они становились более открытыми, свободными и взрослыми.

Большинство ребят из многодетных, неполных семей и воспитанники детских домов семейного типа. Для сотен мальчиков и девочек Донбасса участие в этом проекте было единственной возможностью оздоровиться и получить навыки, позволяющие справляться со стрессовыми ситуациями.

Две недели без войны и страхов.

Десятилетняя Полина Хорошавцева – одна из тех, кто в этом году отдыхал и проходил реабилитацию в "Перлине Донеччини". Поля – переселенка из Горловки. Вместе с родителями и братом переехала в Краматорск после обстрела, под который попала семья. Девочка получила контузию и очень серьезную психологическую травму. Именно она настояла на том, чтобы семья уехала подальше от стрельбы.

Мама не нарадуется, глядя на дочку после лагеря: "Она вернулась совершено другим ребенком. Была замкнутой после того, что случилось в Горловке, а приехала веселая, открытая, активная".

Это особенно радует, ведь выход из стресса – самый главный показатель эффективности работы проекта. И его основная отличительная особенность – психологическая помощь детям, судьбы которых жестоко ранил вооруженный конфликт.

Чтобы дети росли всегда без страха.

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