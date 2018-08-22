Мирное лето для деток Донбасса. Сезон 2018

Конечно, мирное оно условно. Ведь на Донбассе боевые действия не прекращаются, мирные жители, проживающие в "красных" и "серых" зонах, пятый год по-прежнему подвергаются ежеминутной опасности. Но хотя бы на время подарить детям радость лета и мира, снять "травму войны", занять интересными играми – это цель проекта "Мирное лето – детям Донбасса". Четыре года этот проект Гуманитарного Штаба Рината Ахметова дает возможность детям, которым довелось пережить ужасы войны, оздоровиться и почувствовать себя в безопасности. Но это не только отдых. В лагере с участниками проекта работают психологи Штаба, которые прошли обучение по курсу "Травма войны". Они помогают ребятам справиться с пережитым.

А пережитого у них, увы, не на их годы. "Раньше я жила в городе Первомайске. Там было классно, но потом наступила война. Летали самолеты, было очень страшно. Мы прятались с бабушкой в коридоре, пока мой дядя бегал по дому и закрывал окна. А потом мы переехали в Марьинку, там тоже стреляли – и мы прятались, – рассказывает девятилетняя Анечка. – С тех пор я стала бояться смерти. Мне стало страшно умирать почему-то. А здесь мне не страшно. Здесь весело и пахнет тут очень хорошо. Не пылью, не сыростью, а лесом".

Дети не должны думать о таких страшных вещах, как смерть. Это ясно. Но "травма войны" поражает надолго. И требуется помощь профессионалов, чтобы ребенок вышел из этого состояния. Ночные кошмары, страх смерти и панические атаки, боязнь громких звуков, боязнь выйти на улицу и ужас от мысли остаться дома самому. Этот далеко не полный перечень психологических проблем, с которыми столкнулись мальчики и девочки, приехавшие в лагерь "Перлина Донеччини".

"Мы праздновали мой день рождения. Когда мы сидели за столом веселой компанией, начался обстрел. Вокруг нас ложились снаряды и осколки. Было очень страшно. Я думала, что мы все умрем, ‒ рассказывает Мирра из Горловки. – Мы бежали. Нашу дачу разбомбили. Мы уехали из Горловки в Краматорск. Сначала я вообще не гуляла, все время сидела дома с родителями".

Психолог Штаба Валерия Волкова рассказала взрослым, как помочь ребенку, пережившему психологическую травму: "Родителям обязательно нужно оказывать поддержку ребенку. Тем более, когда ему приходится жить в таких сложнейших условиях. Надо говорить: "Я всегда рядом. Я всегда приду к тебе на помощь. Ты можешь на меня положиться". В семьях, где детям дают любовь, внимание, поддержку, где их часто обнимают и целуют, детки более стрессоустойчивы. Они хоть и живут в условиях войны, но им легче справиться с этими тяжелыми переживаниями. Они более "живые". Но там, где родители игнорируют переживания ребенка, детки словно застыли. Они не выражают ярких эмоций, лишены радости и практически не улыбаются. Очень больно за таких детей. Главное – слушать ребенка, учить его делиться со взрослыми своими переживаниями. И взрослые ни в коем случае не должны говорить: ты все это придумал, тебе все приснилось! Дети приехали очень грустные и молчаливые. А теперь они танцуют, рисуют, улыбаются! Видно, что за время пребывания в лагере они ожили. Стали улыбаться, стали жизнерадостными. Как же на это приятно смотреть!"

В лагере у ребят была расписана практически каждая минута – занимались в творческих кружках, а их было более десятка. Дети создавали скульптуры из мела, шили мягкие игрушки, вышивали и выжигали по дереву, занимались живописью. Рисовали то, что довелось им пережить и о чем мечтают больше всего на свете – МИР. Теперь Штаб Рината Ахметова намерен показать всей Украине, каким дети Донбасса, уставшие от войны, видят мир. Мир, в котором они так сильно нуждаются. Работы, созданные участниками проекта "Мирное лето – детям Донбасса", будут представлены на выставках. Первая из них откроется в Мариуполе, в канун Дня мира, в сентябре.

За время работы проекта "Мирное лето – детям Донбасса" 4000 детей, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, смогли отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию. В нынешнем сезоне в лагере "Перлина Донеччини" мирное лето провели 500 ребят, проживающих в зоне вооруженного конфликта, а также дети-переселенцы. Для большинства из них этот проект стал единственной возможностью оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию.

Дети такие беззащитные и честные! Они не выбирают выражений. Они говорят правду. Как Настя, которой только 11 лет: "Мне тогда было 8 лет, только родился брат. Начали бомбить аэропорт. Мама очень испугалась, и мы решили переехать, так как было немножко страшно. Мы из Донецка переехали в Донецкую область и немножко пожили там. Но там упал самолет "Боинг" – и после этого мы испугались и поехали в Запорожскую область к другой бабушке. Теперь мы в Киеве живем. Мне больше всего хочется вернуться в родной город. Лежать на своей любимой кроватке, бегать по уличкам, ходить в свою школу, увидеть одноклассников. И всё. Больше мне ничего не надо".