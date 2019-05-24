Римма Филь

"Не надеяться, а действовать": пять лет с начала эвакуации

Когда начинался вооруженный конфликт, многие жители Донбасса успокаивали друг друга и себя постоянными "завтра": "Завтра все закончится. Подождем до Дня Независимости – и порядок наведут. Дождемся Дня шахтера, а там, если стрелять не прекратят, уедем". В Фонде Рината Ахметова не ждали и 23 мая 2014 года начали эвакуировать людей из зоны конфликта.

Первыми вывезли деток из детского дома в Славянске.

Потом были десятки детских домов и домов престарелых, многодетных семей и стариков. Были и двойные эвакуации. Когда людей вывозили на побережье Азовского моря, а потом эвакуировали оттуда, потому что и там начинались бои…

Первая горячая линия – мобильные телефоны девчат из мирного проекта "Сиротству – нет!". Их номера телефонов люди передавали друг другу. Им звонили днем и ночью с одной только просьбой: вывезти из пекла. Другого способа покинуть города и поселки не было. Вокруг рвались снаряды. Никаких "зеленых коридоров" для мирных людей не было.

Через полтора месяца заработала круглосуточная горячая линия. Точнее, не горячая, а пылающая от боли. Телефонные звонки поступали от жителей Славянска, Краматорска, Николаевки, Горловки и других городов и поселков Донбасса...

Операторы координировали маршруты, помогали с билетами, находили вариант бесплатного размещения, просто говорили с отчаявшимися людьми. При необходимости диспетчеры связывались с МЧС, скорой...

То лето нельзя забыть – в Фонде в напряжение висело в воздухе. Ежедневные утренние пятиминутки и вечерние отчеты были настоящими сводками с фронта. И ежедневно мы с замиранием сердца слушали отчет: "На горячую линию принято столько-то тысяч звонков, эвакуировано столько-то тысяч человек, столько-то машин не смогли выехать за людьми из-за непрекращающихся обстрелов".

Бывало, Фонд вывозил больше тысячи человек за день. А звонков поступало свыше 10 тысяч в сутки. Если есть ад на земле, то это был он. Мы плакали оттого, что не могли сразу же эвакуировать всех, кто обратился за помощью. Поэтому в первую очередь спасали людей, которые не могут о себе позаботиться сами.

За то страшное лето было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети. На 29 базах отдыха Фонд Рината Ахметова предоставил временное жилье для 7 тысяч человек. Сегодня они не слышат грома снарядов. Но в их памяти каждый день взрывается, горит, грохочет…

"Снаряды летели, дом дрожал, – вспоминает Инна, жительница Славянска. – Странно, что все еще работал интернет. Я успела набрать на клавиатуре: "Кто помогает жителям Славянска?" И сразу же на экране выскочило: "Фонд Рината Ахметова". Нас и, наверное, еще полгорода наших знакомых вывез Фонд. Если бы не эвакуация, не знаю, остались бы мы в живых. Потому что людей тогда очень много погибло".

"Никто не знал, куда идти, куда бежать, – вспоминает Лариса, переселенка из Макеевки. – Деньги как таковые были не нужны. Их некуда было тратить. Потому что все магазины, аптеки были закрыты. Это вам скажет каждый, кто с Донбасса. Не помог бы нам Ринат Ахметов – нас бы уже в живых не было".

Лето 2014 года еще во мне. И во всех тех, кто пережил и переживает этот ад до сих пор. В своих снах, в своих страхах, в своей боли.

Точную цифру погибших и раненых в этом конфликте не сможет назвать никто. Я только думаю о том, что жертв было бы больше, если бы не массовая эвакуация людей, начавшаяся ровно пять лет назад.



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