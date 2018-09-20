О мире мало мечтать. Его нужно делать

Каждый год в этот день, 21 сентября, у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит очень важное и трогательное мероприятие – звучит обращение Генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол. Затем минута молчания.

Так начинается Международный день мира.

Сказать правду, мы никогда не задумывались о глубине этого слова "МИР", о его важности для всех нас, пока именно в наш дом не пришла война. Пока мы не ощутили, что такое разрушения, боль, потеря близких и расставания. Пока не поняли, что такое брошенный дом и оставленные детские игрушки, по которым так скучает именно твой ребенок.

Колокол звучно выбивает "МИР", а в это время во многих точках Земли, такой маленькой и такой большой, люди страдают от войны.

Прямо сейчас. В эту минуту где-то падают снаряды и от голода умирают дети.

***

Я не знаю замысел Творца, но день рождения Рината Ахметова и Международный день мира случились в один день. И совпадение это стало очень символичным после 2014 года.

Меня легко уличить в предвзятости, я не скрываю этого. Потому что очень уважаю этого человека и считаю большой честью, что в самые сложные военные годы мы помогали людям выжить.

Я хорошо, буквально по дням, помню весну и лето 2014 года. Помню, какими жестокими и жёсткими фразами бросались разные деятели по отношению к Донбассу и его жителям, какими методами призывали решить конфликт. Спустя некоторое время такие люди меняли свое мнение.

Ринат Ахметов в своем мнении был последователен с первых дней – мир, целостность страны и отказ от насилия. Спустя более четырех лет войны эти слова все так же актуальны.

"Человеческая жизнь – самая главная ценность, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить новых жертв.

Я не раз говорил и готов повторять и призывать столько, сколько потребуется, чтобы меня услышали: только мирный путь выведет нас из кризиса.

Сегодня мы должны остановиться и подумать: как склеить страну? Не расколоть, а склеить. И какой клей нам для этого нужен.

Это точно не оружие, не пистолеты, не автоматы. Оружием ничего не решить!

Я все эти годы выступал с одной позицией – за сильную, независимую и целостную Украину. И моя позиция сегодня не изменилась: Украина – единая и неделимая страна".

Это всего одно из выступлений уже далекого 2014 года. И такое актуальное сегодня.

С самых первых дней конфликта Ринат Ахметов не просто говорил о мире, он непередаваемо много сделал для помощи самым простым людям: старикам, инвалидам, детям. Всем тем, кто в силу обстоятельств оказался на территории войны.

Все, что сделал его Гуманитарный штаб, сложно выразить даже во впечатляющих цифрах помощи. Самое главное, что видела и ощущала я, – в каждой помощи было не материальное, но такое важное – была поддержка, было уважение к простому человеку, попавшему в беду, была надежда.

Продуктовые наборы Штаба, жизненно необходимые лекарства, помощь раненым детям и психологическая помощь... Все это делалось от души и помогало людям выжить.

Я глубоко уверена, только в искренности секрет любого начинания. Помощь Ахметова очень искренняя. Помню, как узнав о ранении Миланки из Мариуполя, Вадика из Авдеевки или Кати из Антрацита, он ставил задачу помочь всеми силами. Интересовался ходом лечения, давал предложения по реабилитации...

В самом начале работы Штаба Ринат Ахметов сказал, что будет помогать, пока будет такая необходимость.

Пятый год войны... А люди продолжают жить в "серых зонах", лишенные элементарных человеческих условий и под постоянной угрозой обстрелов. Пятый год сюда доставляется помощь мобильными бригадами.

***

В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила День мира. С 2001 года День мира отмечается ежегодно как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

И каждый год утром 21 сентября звучит колокол. Колокол надежды на мир.

В этом его раскате есть наши надежды. На мир в нашем Доме.

"Нельзя разрушать города, нельзя разрушать поселки, нельзя разрушать инфраструктуру. А самое главное – нельзя допустить того, чтобы гибли и страдали люди".

Это тоже выдержка из выступления 2014 года. И эти слова актуальны и важны как никогда.

Только факты

Эвакуация и расселение в 2014 году:

39 462 человека были эвакуированы из зон острого вооруженного конфликта, из них 14 784 – дети.

6 939 человек получили помощь в расселении.

Гуманитарная помощь

Отправлено 317 автоколонн, 6621 машина, 132,4 тысячи тонн продуктов.

Выдано 12 133 280 наборов выживания.

Бригады мобильной выдачи осуществили 631 выезд.

484 896 продуктовых набора выдали мобильные волонтеры.

Адресную помощь получили около 50 000 человек. Адресную помощь на лечение получили свыше 11,4 тысячи человек, из них более 5,8 тысячи – дети.

В рамках направления "Лекарства детям" выдано более 4 тысяч наборов медикаментов.

В рамках направления "Здоровое сердце" 49 детям оказана помощь в проведении операции на сердце.

Более 100 пострадавших ребят получили помощь по проекту "Реабилитация раненых детей"