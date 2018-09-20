Римма Филь

О мире мало мечтать. Его нужно делать

мнения

Сегодня, 07:34

Каждый год в этот день, 21 сентября, у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит очень важное и трогательное мероприятие – звучит обращение Генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол. Затем минута молчания.

Так начинается Международный день мира.

Сказать правду, мы никогда не задумывались о глубине этого слова "МИР", о его важности для всех нас, пока именно в наш дом не пришла война. Пока мы не ощутили, что такое разрушения, боль, потеря близких и расставания. Пока не поняли, что такое брошенный дом и оставленные детские игрушки, по которым так скучает именно твой ребенок.

Колокол звучно выбивает "МИР", а в это время во многих точках Земли, такой маленькой и такой большой, люди страдают от войны.

Прямо сейчас. В эту минуту где-то падают снаряды и от голода умирают дети.

***

Я не знаю замысел Творца, но день рождения Рината Ахметова и Международный день мира случились в один день. И совпадение это стало очень символичным после 2014 года.

Меня легко уличить в предвзятости, я не скрываю этого. Потому что очень уважаю этого человека и считаю большой честью, что в самые сложные военные годы мы помогали людям выжить.

Я хорошо, буквально по дням, помню весну и лето 2014 года. Помню, какими жестокими и жёсткими фразами бросались разные деятели по отношению к Донбассу и его жителям, какими методами призывали решить конфликт. Спустя некоторое время такие люди меняли свое мнение.

Ринат Ахметов в своем мнении был последователен с первых дней – мир, целостность страны и отказ от насилия. Спустя более четырех лет войны эти слова все так же актуальны.

"Человеческая жизнь – самая главная ценность, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить новых жертв. 

Я не раз говорил и готов повторять и призывать столько, сколько потребуется, чтобы меня услышали: только мирный путь выведет нас из кризиса.

Сегодня мы должны остановиться и подумать: как склеить страну? Не расколоть, а склеить. И какой клей нам для этого нужен.

Это точно не оружие, не пистолеты, не автоматы. Оружием ничего не решить!

Я все эти годы выступал с одной позицией – за сильную, независимую и целостную Украину. И моя позиция сегодня не изменилась: Украина – единая и неделимая страна".

Это всего одно из выступлений уже далекого 2014 года. И такое актуальное сегодня.

С самых первых дней конфликта Ринат Ахметов не просто говорил о мире, он непередаваемо много сделал для помощи самым простым людям: старикам, инвалидам, детям. Всем тем, кто в силу обстоятельств оказался на территории войны.

Все, что сделал его Гуманитарный штаб, сложно выразить даже во впечатляющих цифрах помощи. Самое главное, что видела и ощущала я, – в каждой помощи было не материальное, но такое важное – была поддержка, было уважение к простому человеку, попавшему в беду, была надежда.

Продуктовые наборы Штаба, жизненно необходимые лекарства, помощь раненым детям и психологическая помощь... Все это делалось от души и помогало людям выжить.

Я глубоко уверена, только в искренности секрет любого начинания. Помощь Ахметова очень искренняя. Помню, как узнав о ранении Миланки из Мариуполя, Вадика из Авдеевки или Кати из Антрацита, он ставил задачу помочь всеми силами. Интересовался ходом лечения, давал предложения по реабилитации...

В самом начале работы Штаба Ринат Ахметов сказал, что будет помогать, пока будет такая необходимость.

Пятый год войны... А люди продолжают жить в "серых зонах", лишенные элементарных человеческих условий и под постоянной угрозой обстрелов.  Пятый год сюда доставляется помощь мобильными бригадами.

***

В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила День мира. С 2001 года День мира отмечается ежегодно как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

И каждый год утром 21 сентября звучит колокол. Колокол надежды на мир.

В этом его раскате есть наши надежды. На мир в нашем Доме.

"Нельзя разрушать города, нельзя разрушать поселки, нельзя разрушать инфраструктуру. А самое главное – нельзя допустить того, чтобы гибли и страдали люди".

Это тоже выдержка из выступления 2014 года. И эти слова актуальны и важны как никогда.

Только факты

Эвакуация и расселение в 2014 году:

  • 39 462 человека были эвакуированы из зон острого вооруженного конфликта, из них 14 784 – дети.
  • 6 939 человек получили помощь в расселении.

Гуманитарная помощь

  • Отправлено 317 автоколонн, 6621 машина, 132,4 тысячи тонн продуктов.
  • Выдано 12 133 280 наборов выживания.
  • Бригады мобильной выдачи осуществили 631 выезд.
  • 484 896 продуктовых набора выдали мобильные волонтеры. 

Адресную помощь получили около 50 000 человек. Адресную помощь на лечение получили свыше 11,4 тысячи человек, из них более 5,8 тысячи  – дети.

В рамках направления "Лекарства детям" выдано более 4 тысяч наборов медикаментов.

В рамках направления "Здоровое сердце" 49 детям оказана помощь в проведении  операции на сердце.

Более 100 пострадавших ребят получили помощь по проекту "Реабилитация раненых детей"
Донбасс, Римма Филь, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, день мира
Источник:

"Сегодня"

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