Римма Филь

Помощь под запретом

Помощь под запретом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/794/23c/5c779423c0278.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/794/23c/5c779423c0278.jpg 2019-02-28T09:59:00+02:00 Римма Филь

Это было неожиданно и больно. Утром 28 февраля 2017 года деятельность Фонда на неподконтрольных Украине территориях Донбасса была заблокирована. Одномоментно и без объяснения причин. То же самое произошло во всех пунктах выдачи помощи на неконтролируемой территории.

Сразу 500 тысяч человек остались без помощи. Во время войны. Во время блокады.

То, что творилось потом, сложно передать словами. Горячая линия никогда не принимала столько звонков с момента массовой эвакуации летом 2014 года. Люди были напуганы, возмущены, не понимали, как жить дальше.

"Я помню день 28 февраля, когда запретили выдавать гуманитарную помощь. Мне позвонила подруга, плакала навзрыд, – рассказала жительница Донецка, пенсионерка Ирина Покаленко. – У меня талончик на получение помощи был на 5 марта, но я сразу поняла, что ничего не получу. Вместе с другими я несколько дней подряд приходила к "Донбасс Арене", мы надеялись: вдруг снова будут выдавать продукты. Но оттуда ушли все люди, волонтеры, которых мы уже очень хорошо знали, они были как родные нам".

Внятного объяснения, по какой причине были закрыты все пункты, Гуманитарный штаб так и не услышал. Мы готовы были в любой момент возобновить выдачу помощи. Увы... С 28 февраля 2017 года помощь Гуманитарного штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории больше не выдавалась.

Сегодня, два года спустя, я хочу вспомнить, как всё было. Потому что работа Штаба в Донецке – это было мощно и круто! Это было важно и своевременно.

Лучший в Восточной Европе – бриллиант Донбасса, самый безопасный и комфортный стадион за время проведения Евро-2012. Таким его увидел футбольный мир.

С августа 2014 года стадион-красавец стал самым крупным на Донбассе (думаю, и в мире, потому что прецедентов таких не было и нет) логистическим центром распределения гуманитарной помощи. За время работы Гуманитарного штаба здесь было сформировано более 8,4 млн продуктовых наборов. Эту помощь получили самые социально незащищенные жители неподконтрольной территории Донбасса: старики, инвалиды, многодетные семьи. Из-за боевых действий "Донбасс Арена" была повреждена трижды – снарядами и взрывной волной. Стадион уцелел благодаря системе пожарной безопасности, которая сработала мгновенно. Сотни волонтеров прятались от обстрелов на нижнем уровне. Было страшно, но люди шли помогать таким же беззащитным землякам.

С войной "Донбасс Арена" стала символом милосердия – так ее назвали сами люди.

Пятизвездочные стандарты во время войны стали другими. Контроль качества, чистота, скорость. Арена была похожа на огромный живой механизм, живой конвейер. Главными его составляющими были люди. Бывало, на Арене работало до 500 сотрудников в день.

Прибывшие на стадион фуры разгружали за 30 минут, иногда до 15 машин одновременно. Затем паллеты расставляли на складе в таком порядке, в котором продукты будут складываться в наборы.

Здесь никто никого не учил. Кроме войны и здравого смысла.

Идея "живого конвейера" принадлежала самим волонтерам. Так было удобнее формировать пакеты. Каждый волонтер шел по кругу и складывал в пакет муку, пшено, тушенку, бутылку подсолнечного масла, пряники, вермишель и т.д. Готовый пакет весил уже 14 килограммов. Это была физически очень тяжелая работа.

Представьте, никогда за время войны здесь не было сбоев. На формирование одного набора уходило ровно 52 секунды. Рабочий день волонтера – семь часов. Здесь волонтерили бывшие звезды "Шахтера", болельщики, учителя и горняки.

Особой гордостью Штаба всегда была уникальная система контроля качества. Она пронизывала все этапы, начиная с закупки продуктов и заканчивая момента передачи пакета получателю. В основу всей этой системы заложен главный смысл Гуманитарного штаба – люди должны получить качественные продукты.

За время своей работы на уникальный стадион, спасающий людей, приезжали все международные наблюдатели, сотни журналистов. Все были поражены безупречной работой этого живого механизма.

Остальное было на глазах миллионов жителей. Одной из характерных картинок 2014–2017 годов были люди с пакетами от Гуманитарного штаба.

С 28 февраля все прекратилось.

О том, как была важна эта помощь и как она помогла, спросите у стариков, инвалидов, многодетных мамочек. Спросите сейчас...



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