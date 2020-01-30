Пропускать через сердце…

Когда занимаешься благотворительностью, нужно иметь доброе сердце и крепкие нервы. Потому что иначе выдержать такой водопад горя просто невозможно. Ужасные истории, больные тяжелейшими недугами дети, умирающие взрослые и их родственники, изо всех сил стремящиеся помочь близкому человеку... С помощи самым нуждающимся и начал свою работу Благотворительный Фонд Рината Ахметова. Причем направление "Адресная помощь" стало определяющим и самым крупным. В основе одноименной программы, запущенной в 2006 году в эти январские дни, – принцип, остающийся незыблемым по сей день: помочь здесь и сейчас.

С самого старта программы в Фонд пошли письма, звонки и обращения. Сотнями, тысячами. И в каждом – чья-то боль и надежда. Фонд не оставался в стороне.

Программа "Адресная помощь" часто начинала помогать конкретному человеку, но в итоге это перерастало в поддержку целых учреждений. Например, было приобретено новое лечебно-диагностическое оборудование для городской больницы Луганска, закуплены аппараты искусственной вентиляции легких для четырех больниц в Киеве, Донецке и Ровно, приобретено оборудование для печати шрифтом Брайля для Национального университета "Львовская политехника". А еще Фонд поддержал проект "Мультфильмы для незрячих", создал аудиокурсы "Лекции для медицинских колледжей" для студентов с глубоким нарушением зрения, оснастил амбулаторию общей практики в Старомихайловке…

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Это были масштабные проекты, охватывающие несколько регионов Украины. И, конечно же, десятки тысяч спасенных жизней взрослых и малышей.

Планы были еще грандиознее. Но потом на Донбассе начали стрелять. И масштабы горя увеличились в сотни раз. Появились новые вызовы. Эвакуация и гибель людей, раненые дети… Нуждающихся стало в тысячи раз больше. И каждую просьбу о помощи мы пропускали через сердце.

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Раненые дети – это особенная боль… За каждого ребенка мы боролись вместе с врачами, которые творили своими руками настоящие чудеса. Маленькая Миланка из Мариуполя и Владик из Авдеевки, Танечка, чуть не сгоревшая в доме, и маленькая девятимесячная малышка из Красногоровки, которую спасти не удалось… Эти истории воспринимались не близко, а очень близко к сердцу. И истории этих детей навсегда в сердце.

Из программы "Адресная помощь" выросло множество направлений деятельности Фонда, которые стали отдельными проектами и теперь входят в программу "Ринат Ахметов – Детям". Это проекты реабилитации раненых детей, помощи детям с проблемами слуха и пороком сердца, предоставления медикаментов малышам, страдающим диабетом, астмой и эпилепсией…

Только за последние пять лет адресную помощь получили около 50 000 человек. Помощь на лечение – свыше 11 600 человек, из них более 6 400 – дети.

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