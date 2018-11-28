С открытым для помощи сердцем

28 ноября в мировом календаре отмечен как День милосердия. Милосердие... Большое и всеохватывающее понятие. У меня с состраданием свои ассоциации. Очень живые и болезненные. Близкие.

2014 год. В успешном и таком бурно развивающемся Донбассе начинаются военные действия. Неожиданные и страшные, как любая война.

И как в любой войне, самыми беззащитными становятся мирные жители.

Славянск. Первые разрушенные артиллерийскими обстрелами дома, сгоревшие школы, прячущиеся от обстрела в подвалах люди. Первые сводки из горячих точек моей Родины.

В эти страшные первые дни войны я хорошо запомнила один телевизионный сюжет: как волонтер Петр Дудник развозил хлеб. И перепуганные люди выбирались из подвалов, чтобы взять буханочку. Запомнила их испуганные лица и прижатый к груди хлеб.

В эти же дни, когда еще совсем было непонятно, как поступать Фонд Рината Ахметова делал все, что мог. Началась эвакуация детских домов из Славянска и Краматорска. Из захваченных городов вывозили деток в спокойные места. Потом начали вывозить детские дома семейного типа.

А затем эвакуация развернулась по всем городам, охваченным войной.

Я пишу и не верю, что это было с нами. Не верю, хотя сама это пережила...

Моя война навсегда останется в памяти, пережитая сквозь призму Фонда и той огромной работы, которую он выполнял в те страшные дни.

Что такое милосердие? Словарь определяет значение как "отзывчивость поступками на чью-то чужую боль".

Что есть Милосердие, если не то, что делали рисковавшие жизнью водители, когда везли женщин, детей, собак и кошек под обстрелами?

Что есть Милосердие, если не то, что делали бойцы МЧС, выносившие лежачих стариков из домов престарелых? В самые страшные дни, бывало, вывозили до 1000 человек. Страшная статистика.

Или круглосуточная горячая линия Фонда, принимавшая до 10 тысяч звонков в сутки?

Что есть Милосердие, если не Фонд Рината Ахметова в 2014-ом и по сей день? Это первые отправленные фуры в Донецк, на "Донбасс Арену". Красавец-стадион превратился в самый большой распределительный центр, где сотни людей были готовых помочь тысячам таких же, как они…

Это мобильные бригады выдачи помощи, которые везли продукты не в "серые", а в самые что ни на есть "красные зоны".

К концу того первого года мы подсчитали, что так или иначе нашими волонтерами стали около 5 000 человек. Огромное и впечатляющее количество людей с отзывчивым сердцем!

Милосердие – это все, кто за эти годы работали в Фонде. Это психологи, работающие с детками после страшного обстрела Мариуполя. Врачи, часами борющиеся за жизнь авдеевского Владика Потина. Я точно знаю, что Милосердие не знает линии соприкосновения, кроме соприкосновения с большим горем. Война всегда застает людей врасплох. И приносит она миллион горя. Это истина, проверенная тысячелетиями.

Я не перестаю говорить, что работа в Фонде и причастность к этому великому проекту помощи и Милосердия, с одной стороны, вывернула мою душу наизнанку и оголила все нервы так, что саднит и кровит до сих пор очень сильно. С другой, – позволила самой не утонуть в собственной трагедии и узнать широту человеческой души. Какие люди с сердцами, готовыми помочь, были рядом, какой душевный порыв двигал нами, как было страшно и как сквозь страх шли мы вперед! И всем этим людям поклон и благодарность в этот День Милосердия!