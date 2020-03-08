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Римма Филь

Сильное "слабое" плечо (укр.)

8 марта, 13:02

Сергей Остапенко

Я не з тих жінок, які схильні підходити до ролі в якійсь справі за статевою ознакою. Хоч ти чоловік, хоч жінка – моральні принципи й настанови одні на всіх. Коли створювався Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова, так вийшло, що здебільшого були "дівчата". І раптом ми всі зіткнулися з жорстокістю війни та її жахами.

Ніхто не знає, що на тебе чекає завтра. А тоді, на початку літа 2014-го, ми зіткнулися з евакуацією. Спершу дитячих будинків і будинків сімейного типу. Чому так сталося? Тому що працював проєкт "Сирітству – ні!", і зневірившись десь отримати допомогу й пораду, керівники дитячих будинків і прийомні батьки телефонували до Фонду. Який шукав і знаходив можливості.

Різні, часом детективні. Наприклад, дітей із тоді окупованого Слов’янська просто відвезли на електричці, немов на екскурсію.

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Потім почалися завдання складніші. Вивозити дітей із гарячих точок під обстрілами ставало дедалі небезпечніше і проблематичніше. А як вивезти лежачих хворих із будинку для літніх людей? Усією цією страшною логістикою займалися працівниці "Сирітству – ні!" у тісній взаємодії з МНС області й тими сміливими перевізниками-волонтерами, які погоджувалися вивозити людей під шквальним вогнем.

Ніколи не забути гарячу лінію Гуманітарного Штабу, куди за день надходили тисячі дзвінків. Спочатку "лінії" як такої не було – просто номери мобільних телефонів працівниць Фонду передавали люди одне одному. На цілодобові дзвінки відповідали вони, їхні батьки, діти. Моя сімнадцятирічна дочка теж приймала такі дзвінки на кухні орендованої квартири.

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Не можу навіть сказати, де не працювали жінки у Фонді. Хіба що не водили фури з продуктами. Але супроводжували та керували мобільними бригадами видачі. І теж ризикували собою, тому що точки видачі були розташовані в найбільш "червоних зонах", а там, у селищах залишалися самі старі.

Жінки працювали на Арені, фасуючи та розподіляючи сотні тисяч продуктових наборів, організовували самі закупівлі.

Ще одна складна частина роботи – психологи та адресна допомога. Практично 100% жіноча й така складна робота з пораненими дітьми, які втратили батьків. Це ніколи не передати словами.

Цей блог я пишу до одного з моїх улюблених свят. Коли розквітає природа й так пахне весною. Ми не ділили роботу на чоловічу та жіночу. Ми були одним цілим, і плечі наші були однаково міцні.

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8 Марта Римма Филь Фонд Рината Ахметова

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