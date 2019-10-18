Суперсила для детей. Рецепт от Фонда Рината Ахметова

Скажите, родители, часто ли вы волнуетесь, тревожитесь о своих детях? Их оценках в школе, отношениях с одноклассниками? А когда подходит время выбора вуза и будущего, эти переживания становятся делом номер один для всей семьи.

Теперь представьте, что ребенок после школы предоставлен сам себе. Нет родных, нет заботливых семейных советов и поддержки мамы. Есть интернат, общая комната на всех и полная неизвестность впереди.

Чтобы помочь найти себя, раскрыть свой потенциал подросткам, воспитывающимся в интернатных учреждениях Донецкой области, создан проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Это серия мотивационных встреч с известными и успешными людьми – звездами телеканала "Украина". Цель таких встреч – показать на своем примере, что успех возможен, что мечты сбываются, что мир не всегда жесток. Для этого нужно просто поверить в себя. В интернаты приезжают не только известные люди, но и те, кто тоже воспитывался в интернате, а теперь начал самостоятельную жизнь.

Одна из таких встреч состоялась в Мариуполе в рамках "круглого стола" – современно и по-взрослому. Его участниками стали учащиеся выпускных классов трех интернатных учреждений города, а также выпускники этих интернатов прошлых лет. В этот раз к команде амбассадоров присоединился телеведущий Максим Сикора.

Вместе с Максимом впервые с участниками мотивационных лекций встретились уже начавшие взрослую жизнь выпускники интернатов. Своим примером они показали: надо верить в свои силы и стремиться к поставленной цели.

Так, Анастасия Чалая, мечтавшая в детстве стать психологом, поступила в Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара.

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"Я 12 лет проучилась в интернате для детей с нарушениями слуха, но когда стал вопрос, куда поступать, без раздумий выбрала не специализированное заведение, а обычный вуз. Конечно, многие не принимали меня такой, какая я есть, но я смогла это пережить и доказать всем, что имею столько же прав быть счастливой, как и другие люди. Всем детям из интернатов не нужно стесняться этого факта. Вас определяет то, что заложено внутри, достаньте это и сделайте вашим знаменем", – эти откровенные и искренние слова девушки мотивируют и вдохновляют ребят.

Сегодня у Анастасии активная жизненная позиция, она занимается проектом "Звук тишины", разрабатывает программу для занятий языком жестов и обучает ему всех желающих.

Недавний выпускник Николай Жолудев рассказал, как прошел путь от интернатного пацана до профессионального спортсмена, победителя многих соревнований, тренера по пауэрлифтингу: "Часто случалось, что на пути к цели у меня опускались руки от малейших неудач. В такие моменты я отгонял отчаяние. Придумал способ бороться с неверием в себя. Останавливался и думал, что раз мне хватило сил начать этот путь, значит, хватит и закончить его".

Таких историй, на самом деле, очень много. Игорь Самотоев, выпускник одного из интернатов Донецкой области поступил в Великоновоселковский лесной колледж, а затем в Киевский национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Сейчас Игорь занимает серьезную должность кризис-менеджера в коммерческой структуре, является региональным специалистом в области государственной энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Александру Грому – 29 лет. Из них шесть лет провел в детском доме. Поступил и окончил Мариупольский морской лицей, получив квалификацию "матрос 1 класса". Затем – факультет судовождения Одесской морской академии. Работает вторым помощником капитана, женат и растит двух детей.

Эти истории – стержневые для любого подростка, особенно из интерната. И очень-очень важно, чтобы для этих ребят таких примеров было много. Именно поэтому Фонд Рината Ахметова проводит особенный конкурс. Он для тех и среди тех, кто прошел через систему интернатов и сейчас смело шагает по дороге жизни. Этот конкурс называется #МояИсторияУспеха. И цель его – помочь воспитанникам интернатов стать лучше и успешней! Он проводится в социальных сетях (Facebook, Instagram) и участвовать в нем очень просто. Необходимо:

Поделиться своей "Историей успеха": опубликовать в соцсетях пост с видео или фото, где описать, какого результата ты достиг в спорте/науке/искусстве или других сферах жизни.

Подписаться на страницы Фонда в Facebook (https://www.facebook.com/AkhmetovFDU) или Instagram (https://www.instagram.com/akhmetovfoundation/).

Добавить в Facebook или Instagram хештеги #МояИсторияУспеха и #ФондРинатаАхметова. Отметить @AkhmetovFDU , чтобы мы узнали о "Твоей истории успеха".

Самые интересные истории будут выбраны жюри Фонда, а их авторы – награждены ценными призами (смартфон, планшет, экшн-камера).

Для всех потенциальных участников хочется сказать одну очень важную вещь: ваш пример может помочь свернуть горы и найти свой путь многим мальчикам и девочкам. Не забывайте об этом!

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