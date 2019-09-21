Жить для других

Донецк – один из самых красивых городов Европы. Это так. Из промышленного советского города с не очень длинной историей он за десяток лет превратился в современного красавца. Уютные парки, модерные бизнес-центры, удобство и доступность, новый аэропорт и вокзал. А еще – красавец-стадион и шикарный "Донбасс Палас".

Многие люди любят свои города. Многие богатые люди любят. Но я не знаю, кто делал для родного города столько, сколько Ринат Ахметов.

Он подарил городу особый шарм и грандиозность.

И эта любовь всегда была взаимной. Город и люди отвечали улыбками на бульваре Пушкина и радостными криками на стадионе.

Эта была непередаваемо сильная, непрерывная и какая-то родовая связь.

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А потом настал 2014-й. Война... И любимый до молекул город стал беззащитным. Мы все переживали и переживаем это до сих пор остро и больно.

Уютный и родной поселок Октябрьский разрушен, гибнут от обстрелов дети, людям нечего есть. Я не знаю, какой интуицией обладал Ринат Ахметов летом 2014-го, когда принимал решения. Но именно они были единственно уместными: создание Гуманитарного Штаба, эвакуация стариков, многодетных семей, детских домов. И гуманитарная помощь для тех, кто остался. Этим занималась большая команда единомышленников, которых собрал Ринат Леонидович.

А еще он сделал из любимой "Донбасс Арены" хаб для фасовки продуктовых наборов. Скажите мне, чем это объяснить, если не любовью к людям и родному городу?

В 2017 году деятельность Фонда Рината Ахметова на неконтролируемой территории была заблокирована. "Донбасс Арена" заброшена и зарастает травой.

Но Фонд продолжает работу и сегодня помогает мирным жителям "серой зоны". Вдоль всей 427-километровой линии соприкосновения. За годы конфликта Ринат Ахметов спас более миллиона жизней. Спас от голода, от травм физических и психологических, помог появиться на свет малышам. Разве перечислить все...

– Сделайте все, что только можно, – эти слова от Рината Ахметова мы слышали каждый раз, когда случалась беда.

Говорят, травма войны не проходит. Наверное, это так.

Мы, кто работал в то страшное время в Гуманитарном Штабе Рината Ахметова, это чувствуем до сих пор. Но есть в этом огромный плюс, как бы парадоксально это не звучало. Это чувство – сопричастность к великому делу спасения людей, наших земляков. Сегодня у Рината Леонидовича день рождения. Поздравляю его и говорю огромное спасибо за эту сопричастность, за это горение, за эту непередаваемую любовь, за жизнь для других.

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