Енергоаудитор. Нова престижна професія на ринку праці в Україні

З введенням в дію Закону "Про енергетичну ефективність будівель" та створенням Фонду енергоефективності попит на енергетичний аудит будівель буде лише зростати.

Що означає енергоаудит будівель?

Енергоаудит будівель – це процес їх обстеження, під час якого визначаються: втрати енергії через огороджувальні конструкції будівлі (стіни, вікна, дах, підвал) та в інженерних системах; проводиться оцінка всіх елементів будівлі на відповідність існуючим стандартам; здійснюється аналіз споживання ресурсів; визначається клас енергетичної ефективності. Після аудиту клієнту пропонуються заходи з термомодернізації, що у підсумку дозволять зменшити оплату за споживання енергії, яка використовується для опалення, гарячого водопостачання, охолодження, освітлення та на інші потреби.

За результатами проведеного енергоаудиту вся отримана інформація фіксується у відповідному звіті і (або) енергетичному сертифікаті та передається замовнику, який за вказаними рекомендаціями може обрати першочергові заходи з модернізації будівлі (з огляду на обсяг необхідних інвестицій, отриманої економії та інших показників – прим. авт.).

Що вимагає Закон "Про енергетичну ефективність будівель" від енергоаудиторів?

В Україні вже давно існує енергетичний аудит будівель, але до прийняття в 2017 році Закону "Про енергетичну ефективність будівель" контроль якості проведення енергоаудитів не здійснювався. Так само не було чітких кваліфікаційних вимог до фахівців, що надавали послуги з аудиту. Умовно кажучи, роботи з оцінки стану будинків міг проводити будь-хто.

Нині за законом існує основна вимога до аудиторів – наявність кваліфікаційного атестату. Це та норма, яка засвідчує що фахівець володіє необхідним досвідом для обстеження та достатньою інформацією для виконання розрахунків. Отримати кваліфікаційний атестат можна, здавши відповідний іспит в закладі вищої освіти або саморегулівній організації (СРО), що працює у сфері енергетичної ефективності.

Разом з цим фахівець, який бажає отримати атестат енергоаудитора, має право обирати той заклад для тестування, який є для нього авторитетним (при цьому посилюється конкуренція між закладами вищої освіти, що у підсумку дозволить гарантувати високу якість підготовки – прим. авт.). У свою чергу "виші" можуть залучати до співпраці асоціації, що мають великий практичний досвід на профільному ринку.

Підготовка до іспитів буде відбуватися також на вибір кандидата – або самостійно, або на курсах при закладах вищої освіти, СРО чи профільних асоціацій.

Як визначити професійного енергоаудитора?

Всі атестовані фахівці заносяться до відкритої бази даних, яка розміщується на сайті Держенергоефективності, де кожен клієнт зможе вибрати енергоаудитора та переглянути його професійний профіль. Також в базі буде зазначатися заклад вищої освіти, який видав професійний атестат.

Наявність професійного атестату – один з головних критеріїв для вибору фахівця. Також важливу роль відіграють інші сертифікати чи дипломи, які підтверджують професійність аудитора.

Як саме буде відбуватися процес атестації енергоаудиторів?

Особи, які мають намір здійснювати енергетичну сертифікацію будівель або обстеження інженерних систем повинні пройти професійну атестацію.

Якщо кандидат має відповідну вищу освіту* та досвід роботи не менше трьох років у відповідній галузі, то надсилає заявку та пакет документів до атестаційної комісії, після чого складає іспит.

У випадку, коли освіта кандидата не відповідає вимогам, він може пройти перепідготовку, після чого подавати документи на проходження іспиту.

Іспит складається із письмових тестових та ситуаційних завдань. Мінімальна кількість правильних відповідей повинна складати не менше 70%. Після чого кандидату видається кваліфікаційний атестат.

Строк від подачі документів до прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестату становить не більше одного місяця.

Професійна атестація проводиться на платній основі атестаційною комісією, утвореною закладом вищої освіти, або саморегулівною організацією у сфері енергетичної ефективності.

Вся інформація про проведення професійної атестації, положення про атестаційну комісію, інформація про її членів, а також результати іспитів оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (або саморегулівної організації), що утворив атестаційну комісію. Строк дії атестату – п’ять років, після чого енергоаудитору доведеться знову доводити свій рівень знань.

В разі, якщо фахівець не склав іспит, повторно він може подати документи на атестацію не раніше ніж через півроку.

*Відповідна вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель