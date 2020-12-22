Разговор с убийцей: фальсификация Навального или в ФСБ все очень плохо?

После того, как российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что пообщался по прямой телефонной связи с военным химиком из ФСБ, эта история стала одной из самых обсуждаемых не только в России, но и в Украине. Напомним, что в видеоролике, который выложил Навальный, он говорит по мобильному телефону с военным химиком из Института криминалистики ФСБ, неким Константином Кудрявцевым.

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Есть ряд причин и верить Навальному, и не верить.

Например, обратите внимание на двузначную реакцию ФСБ. В официальном сообщении спецслужба отрапортовала, что видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Но при этом в самом конце сообщения была добавлена ремарка, что "в этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка".

Другими словами, в заявлении ФСБ явно не прослеживается однозначности. Ролик все-таки подделка? Или будет проведено служебное расследование?

При этом есть ряд нестыковок и в самом ролике, записанном Навальным.

Как известно, сотрудники спецслужб не могут не знать о возможных провокациях по телефону. Тем более те сотрудники, которые якобы связаны с делом об отравлении Навального. Но что мы видим и слышим на видеоролике? Военный химик из института криминалистики ФСБ даже не заикнулся о том, что по телефону не положено разглашать секретные сведения.

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По утверждению большинства тех, кто работал либо работает сейчас в спецслужбах, такая операция, которую, якобы, провернул Навальный, невозможна по ряду причин.

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Во-первых, всякий эксперт несет уголовную ответственность за разглашение сведений, касающихся любого уголовного дела.

Во-вторых, у большинства опрошенных мной экспертов вызывает глубокие сомнения тот факт, что военный химик вот так запросто озвучивает по обычной мобильной связи информацию, которая засекречена высшим руководством страны. И, наконец, в-третьих.

В подробности возможного отравления Навального в России наверняка могли быть посвящены только те, кто был исполнителем, а не смежные специалисты.

Отсюда напрашивается два вывода. Либо Навальный снял фейковый ролик, даже не удосужившись проконсультироваться с экспертами о том, как работают спецслужбы. Либо у самих спецслужб все настолько плохо, что они рассказывают о сверхсекретном деле по телефону первому позвонившему.

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