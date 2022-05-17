Вскоре российские артисты будут придумывать себе оправдание

Захватническая война делает мир черно-белым. Больше нет полутонов и каких-либо "но". Либо ты на стороне добра, либо зла. Война проверяет, ты ли человек. К сожалению, большинство моих российских коллег этот самый простой экзамен не прошли.

Когда я рассказываю, что пыталась связаться с российскими коллегами и объяснить им правду о войне, меня иногда спрашивают: а зачем? Ты правда рассчитывала на их понимание? Да, друзья, именно так. Я рассчитывала, что люди, которых я знала много лет, не останутся в стороне, не отвернутся от меня и Украины. А в том, что голос каждого важен – я уверена.

У известных людей огромная доля ответственности. Наслышают миллионы. Мы можем показать, объяснить, достучаться до людей, которые нам доверяли годами. Потрясающие Kalush Orchestra попросили помощи Азовстали на весь мир. Блоггеры – Бедняков, Птушкин, Комаров – показывают людям последствия зверств рашистов. Лично я присоединилась к проекту Голоса мирных " Фонда Рината Ахметова. Как посол я собираю и рассказываю об истории людей, пострадавших от войны. Нет неважных историй. Каждая трагедия должна быть услышана (поэтому зайдите на сайт музея – и оставьте свою историю). А все собрание историй "Голоса мирных" станет (я уверена) свидетельством против рашистов в международных судах.

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У российских звезд сейчас тоже есть обязанность, если хотите – долг: использовать свою популярность, чтобы остановить войну. Чтобы заставить русских солдат сложить оружие. Чтобы солдатские мамы выходили на митинги. Чтобы даже в самом отдаленном селе слышали давно знакомый голос любимого артиста:

"Война – это преступление. Россия не имеет права убивать людей".

Наивно? Нет.

С началом войны Марлен Дитрих прервала все отношения с гитлеровской Германией, хотя рейх обещал ей огромные деньги за возвращение. Эдит Пиаф умудрилась после выступлений в Германии вывезти и спасти 118 военнопленных из германских лагерей. Многие артисты покинули Германию и вели активную антифашистскую пропаганду за границей.

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У нынешнего поколения русских селебритисов есть все. На множестве корпоративов, приватных вечеринок и выступлениях на праздниках они заработали на старость как минимум своим детям. Причем эту старость будут встречать не в Челябинске. Родственники русских звезд не находятся в заложниках у путина. Их паспорта не находятся у него в сейфе.

Что же заставляет их молчать? Куда спрятали свой язык русские актеры с украинскими корнями? Боятся потерять гонорары, не правда ли?

Хуже того: из-за многочисленных молчунов российского шоу-бизнеса очень громко слышать тех, кто сейчас хочет воспользоваться шансом и из третьесортных актеров стать творческой элитой путинского рейха. Долина, Гагарина, Чичерина, Газманов... Конечно, предел безумия переступил Дмитрий Дюжев, кричащий бессмысленный бред со сцены. Нет, я не согласна с теми, кто говорит "Они и в самом деле так думают!" Думают, что одна страна может ввести войска в другую и ломать, крушить, убивать? О нет, милые, они так не думают. Им платят за то, чтобы они вообще не думали.

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Оказывается, можно все продать и купить, даже совесть и простое понимание добра и зла. Чтобы думать о новой квартире в Лос-Анджелесе, а не о том, что осталось от квартир в Мариуполе. О Надежду которая своими руками доставала тело мужчины из-под завалов О Маленькой Кире, которую убили во время обстрелов в Одессе.

Я жду нашей окончательной победы. И мне очень интересно, какие оправдания эти "звезды" будут придумывать тогда. Подскажу им: использовать "мы ничего не знали" и "мы просто артисты" не получится. Потому что знали. Потому что сделали сознательный выбор возводить свою карьеру на украинской крови.

И я этого им никогда не прощу. Ни кричавшим со сцены рашистские кричалки. Ни тем, кто молчал, пытаясь предсказать, чья возьмет. Они избрали свою роль. Осталось дождаться гонорара.

P.S. Я хотела бы сказать всем, кто с удовольствием поет мои песни на больших сценах в России: прекратите это делать. Эти песни больше не принесут вам успеха и удачи. Раньше они были вашими талисманами и залогом любви зрителей. Но сегодня это оружие, направленное против вас. И возмездие обязательно вас догонит.