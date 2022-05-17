Блоги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚽ Эмполи – Украина: онлайн ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
Блоги
Ирина Билык

Вскоре российские артисты будут придумывать себе оправдание

Ирина Билык

певица, Народная артистка Украины

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 15:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Захватническая война делает мир черно-белым. Больше нет полутонов и каких-либо "но". Либо ты на стороне добра, либо зла. Война проверяет, ты ли человек. К сожалению, большинство моих российских коллег этот самый простой экзамен не прошли.

Когда я рассказываю, что пыталась связаться с российскими коллегами и объяснить им правду о войне, меня иногда спрашивают: а зачем? Ты правда рассчитывала на их понимание? Да, друзья, именно так. Я рассчитывала, что люди, которых я знала много лет, не останутся в стороне, не отвернутся от меня и Украины. А в том, что голос каждого важен – я уверена.

У известных людей огромная доля ответственности. Наслышают миллионы. Мы можем показать, объяснить, достучаться до людей, которые нам доверяли годами. Потрясающие Kalush Orchestra попросили помощи Азовстали на весь мир. Блоггеры – Бедняков, Птушкин, Комаров – показывают людям последствия зверств рашистов. Лично я присоединилась к проекту Голоса мирных " Фонда Рината Ахметова. Как посол я собираю и рассказываю об истории людей, пострадавших от войны. Нет неважных историй. Каждая трагедия должна быть услышана (поэтому зайдите на сайт музея – и оставьте свою историю). А все собрание историй "Голоса мирных" станет (я уверена) свидетельством против рашистов в международных судах.

Реклама

У российских звезд сейчас тоже есть обязанность, если хотите – долг: использовать свою популярность, чтобы остановить войну. Чтобы заставить русских солдат сложить оружие. Чтобы солдатские мамы выходили на митинги. Чтобы даже в самом отдаленном селе слышали давно знакомый голос любимого артиста:

"Война – это преступление. Россия не имеет права убивать людей".

Наивно? Нет.

С началом войны Марлен Дитрих прервала все отношения с гитлеровской Германией, хотя рейх обещал ей огромные деньги за возвращение. Эдит Пиаф умудрилась после выступлений в Германии вывезти и спасти 118 военнопленных из германских лагерей. Многие артисты покинули Германию и вели активную антифашистскую пропаганду за границей.

Реклама

У нынешнего поколения русских селебритисов есть все. На множестве корпоративов, приватных вечеринок и выступлениях на праздниках они заработали на старость как минимум своим детям. Причем эту старость будут встречать не в Челябинске. Родственники русских звезд не находятся в заложниках у путина. Их паспорта не находятся у него в сейфе.

Что же заставляет их молчать? Куда спрятали свой язык русские актеры с украинскими корнями? Боятся потерять гонорары, не правда ли?

Хуже того: из-за многочисленных молчунов российского шоу-бизнеса очень громко слышать тех, кто сейчас хочет воспользоваться шансом и из третьесортных актеров стать творческой элитой путинского рейха. Долина, Гагарина, Чичерина, Газманов... Конечно, предел безумия переступил Дмитрий Дюжев, кричащий бессмысленный бред со сцены. Нет, я не согласна с теми, кто говорит "Они и в самом деле так думают!" Думают, что одна страна может ввести войска в другую и ломать, крушить, убивать? О нет, милые, они так не думают. Им платят за то, чтобы они вообще не думали.

Реклама

Оказывается, можно все продать и купить, даже совесть и простое понимание добра и зла. Чтобы думать о новой квартире в Лос-Анджелесе, а не о том, что осталось от квартир в Мариуполе. О Надежду которая своими руками доставала тело мужчины из-под завалов О Маленькой Кире, которую убили во время обстрелов в Одессе.

Я жду нашей окончательной победы. И мне очень интересно, какие оправдания эти "звезды" будут придумывать тогда. Подскажу им: использовать "мы ничего не знали" и "мы просто артисты" не получится. Потому что знали. Потому что сделали сознательный выбор возводить свою карьеру на украинской крови.

И я этого им никогда не прощу. Ни кричавшим со сцены рашистские кричалки. Ни тем, кто молчал, пытаясь предсказать, чья возьмет. Они избрали свою роль. Осталось дождаться гонорара.

P.S. Я хотела бы сказать всем, кто с удовольствием поет мои песни на больших сценах в России: прекратите это делать. Эти песни больше не принесут вам успеха и удачи. Раньше они были вашими талисманами и залогом любви зрителей. Но сегодня это оружие, направленное против вас. И возмездие обязательно вас догонит.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Опрос
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 17 мая
1
Личный состав 27900
Личный состав
2
Самолеты 201
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1235
Танки
5
ББМ 3009
ББМ
6
Артиллерия 578
Артиллерия
7
Средства ПВО 90
Средства ПВО
8
РСЗО 198
РСЗО
9
БПЛА 436
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2109
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30530.92

Binance Coin (BNB)

309.17

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

71.34

Theta (THETA)

1.4

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,48 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.48

Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять