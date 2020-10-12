Эпидемия Сovid-19 продолжается, границы с ЕС закрыты, а поехать все равно хочется

В сложных ситуациях, когда посольства не работают, границы для граждан Украины закрыты, появляется множество предложений, как обойти запрет ЕС на въезд для граждан Украины. Чем это грозит и какие могут быть последствия?

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В течении нескольких недель появились сотни предложений по покупке рабочих приглашений, с помощью которых можно попасть в ЕС, справок с работы для посольства Великобритании или национальных виз и помощь в нелегальном пересечении границы и т д.

Покупка рабочего польского приглашения.

По поисковому запросу можно найти множество предложений по покупке официальных приглашений. Стоимость такой услуги составляет от 2500 до 5000 тыс. грн. Эта услуга очень популярна среди украинцев. Так как ждать когда откроют границы многим надоело и нашлись "специалисты" которые научились обходить запрет. Большой популярностью пользуется – эта услуга на Западной Украине :

Что на самом деле вам продают?

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Находчивые "предприниматели" начали продавать приглашения, так как они могут помочь пересечь границу с Польшей, а дальше пробовать ехать в Германию или другие страны.

Как это работает?

На границе вы отвечаете, что едете на работу сроком менее 90 дней (то есть рабочая виза не нужна). Пересекаете границу с Польшей и едите в другие страны, как правило выбирают автобусы на ЕС номерах.

Самое безобидное, что может произойти при таком "подходе" к решению вопроса – это отказ во въезде в Польшу. То есть вас просто не пустят. Если это приглашение уже много раз появлялось на границе, то могут выписать штраф от 100 евро и поставить запрет на въезд в ЕС от 3 месяцев до 3 лет. Если вам все-таки удалось пройти границу, но вас задержали в какой-то стране, то вам будет грозить тюрьма и депортация. Тут можно вспомнить ситуацию с нашими туристами в Греции (В мае наши туристы прилетели в Грецию на отдых, и их с маленькими детьми посадили в тюрьму из-за нарушений запрета на въезд в Грецию и депортировали только через 3 дня в Украину). Если вам очень не повезет вас могут обвинить в биологическом терроризме(если ваш тест покажет позитивный результат, вас могут обвинить в специальном распространении вируса на территории ЕС) и тогда последствия будут ужасны. И, конечно, не забываем о штрафах. Они могут быть разные и зависят от страны, сумма начинается от 100 евро до 10 000 тыс евро, это зависит от нарушения. Поэтому стоит ли рисковать и нарушать закон?

На данный момент страны ЕС могут посещать только граждане ЕС, граждане из других стран у которых есть ВНЖ, рабочая, студенческая виза или страны которые ВОЗ отнес к зеленой зоне, также исключением являются граждане, цель поездки которых, получение медицинской помощи.

Покупка справки с работы или справки из банка.

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Мне кажется, что эта услуга у нас самая популярная и не менее опасная. В связи с COVID-19 многие потеряли работу или получают заработную плату на порядок ниже. По совету горе специалистов, чтобы повысить свои шансы на получение Британской визы покупают справку с работы. Справка стоит достаточно недорого от 300 до 500 грн.

И новинка на рынке – это покупка справки теста на ПЦР, что человек не болеет covid 19 для прохождения границы. Данную услугу предлагают всего за 250 грн, а последствие может быть – отказ во въезде в стран и депортация.

Какие последствия могут быть от такого шопинга?

Наши граждане часто ошибочно думают, что в посольстве Британии не знают о таких услугах и не ведут базу поддельных документов. Из-за пандемии количество заявлений на визу уменьшилось и есть достаточно времени, чтобы тщательно проверить все документы и цели поездок. Также посольство хорошо осведомлено об экономической ситуации в Украине, какие средние зарплаты по стране и т д.

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Если вас заподозрят в подделке документов, то вы получите запрет на въезд в Англию на 10 лет. В первом отказе запрета не будет, вы просто увидите информацию, что посольство не верит в подлинность документов. Второй отказ будет уже содержать информацию о запрете на въезд на 10 лет. Снять запрет почти невозможно. Для этого нужно нанимать английского адвоката, который будет вести ваше дело в суде, а если ваши документы поддельные, то вы проиграете (Ведение такого дела может стоить от 10 000 тыс фунтов за весь судебный процесс). А теперь простая математика, справка стоит, например, 500 грн, два консульских сбора 234 евро (без затрат на перевод документов и.т.д) и в итоге запрет на въезд на 10 лет. Я не уверена, что это того стоит. Если у вас недостаточно средств, всегда можно взять спонсорство от родственников или приглашающей стороны.

Также не стоит забывать что подделка документов – это статья 358 ККУ до 5 лет лишения свободы.

Последствие за поддельную справку на ковид 19 – это может быть не только депортация, но и тюремный срок, так как вы подвергаете опасности жизнь и здоровье граждан ЕС.

Покупка национальных виз как на меня это покупка для самых отважных. Как правило "покупают" польскую рабочую визу и едут нелегально работать в Германию, если получают визу. Все нелегальные трудоустройства могут привести к депортации и запрету на въезд в страны ЕС.

Ситуация сложная, люди ищут решения из-за потери работы в ЕС или Украине, но именно в такие моменты активизируются мошенники и наши граждане теряют последние деньги. На такие уловки часто попадаются предприниматели или представители бизнеса. Когда есть срочная необходимость поехать и решить какие-то бизнес вопросы, но они могут получить запрет на въезд, что в будущем сможет помешать им вести бизнес с другими странами и потерять деловую репутацию. Ведь для успешных стран бизнес партнер с запретом на въезд в страну по причине мошенничества – точно не лучший выбор.

Мы все должны понимать, что репутация страны – это и визовая репутация каждого украинца. От каждого из нас зависит как нас будет воспринимать в посольстве или консульстве той или иной страны. Захочет ли бизнес партнер из другой страны с нами работать, создавать бизнес или нанимать наших граждан на работу. Эпидемия закончится – это вопрос времени, тем более ВОЗ призвал страны не вводить строгий карантин, так как он не борется с COVID-19, а ухудшает экономики стран. Новые рекомендации ВО О З — это ношение маски и социальная дистанция. Мир начнет постепенно открывать границы и налаживать авиасообщения. И от каждого из нас зависит сможем ли мы свободно путешествовать как раньше или нас будут считать опасными для всего цивилизованного мира.

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