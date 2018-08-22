Беспокойный Ближний Восток

Трудно припомнить времена, когда на Ближнем Востоке царили мир и взаимопонимание. Сводки трагических новостей, в которых упоминаются Сирия, Израиль, Иран, Ирак, Сирия, Йемен, Саудовская Аравия, Катар и другие страны региона стали обыденными. Однако то, что происходит в этом неспокойном регионе в последнее время, выходит далеко за рамки традиционных представлений о расстановке сил основных игроков. Российские войска патрулируют Голанские высоты, чтобы не допустить шиитских боевиков, поддерживаемых Ираном, к сирийско-израильской границе. Турция ввела санкции против американских товаров в ответ на аналогичные действия Вашингтона, который, в свою очередь, отклонил предложения Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона в обмен на прекращение преследования в США турецкого банка Halkbank, обвиняемого в незаконных сделках с Ираном. В частности, речь идет об отмене многомиллиардного штрафа, наложенного на банк американским правосудием. США вышли из ядерной сделки с Ираном, в то время, как Россия, Китай, Турция и Европейский Союз, включая Британию, заявили о том, что придерживаются договоренностей 2015 года.

Если новые соглашения не будут достигнуты, а пока лидеры Ирана заявляют о невозможности "вести переговоры с дьяволом", новая волна американских санкций в ноябре вполне способна обрушить мировой рынок нефти, поскольку резко ограничит возможности Ирана продавать углеводороды на мировых рынках. Спасение должно прийти из Саудовской Аравии. Советник по национальной безопасности Джон Болтон причислил Иран к числу стран, которые, возможно, готовы вмешиваться в американские выборы (вместе с Китаем и Северной Кореей), а Путин, после танцев на австрийской свадьбе, предупредил канцлера Меркель, что "новой волны беженцев Европа не перенесет". Весьма показательно, что он при этом упомянул о миллионе сирийских беженцев в Ливане, миллионе в Иордании и трех миллионах в Турции. Казалось бы – в чем забота главы государства, непосредственно ответственного не только за десятки тысяч убитых сирийцев, но и уничтожении тысяч объектов гражданской инфраструктуры в Сирии, приехавшего в Берлин поговорить об Украине и Северном потоке-2? И как все эти события связаны с Украиной?

Реалии сегодняшней геополитики таковы, что о какой бы проблеме на Ближнем Востоке не говорилось, повсюду оказывается замешанной Россия. Напоминание Путина про беженцев напоминает, скорее, скрытую угрозу, чем реальную заботу о тех, кто вынужден был покинуть Сирию из-за зверств ИГИЛ, режима Асада или российских ковровых бомбардировок. Это весьма распространенный прием в международной политике – намекнуть на возможность дестабилизации ситуации в той или иной "горячей точке", в данном случае – вокруг Сирии (которая в последние недели несколько успокоилась) в случае несговорчивости Европы. Давление на Киев и стойкость в противостоянии с США, Украиной и рядом стран ЕС по поводу Северного потока-2 – вот цена за то, что беженцы будут продолжать оставаться в регионе, а не перемещаться на Запад. К сожалению, и с этим соглашаются даже сторонники Трампа, нынешняя политика Белого дома на Ближнем Востоке скорее способствует укреплению позиций Москвы, чем ведет к разрядке напряжения в ключевых проблемных странах. Даже Нетанияху был вынужден больше полагаться на взаимопонимание с Путиным, чем на реальные шаги Трампа. Новая волна давления на Иран, воплощенная в 12 пунктах требований Вашингтона не только прекратить разработку ядерного оружия и средств его доставки, но и поддержку Хезболлы, хуситов в Йемене, шиитских боевиков в Сирии, вмешательства во внутренние дела Ирака, пока не достигла своей цели, учитывая отсутствие международного консенсуса по этому вопросу. На стороне Ирана выступил также Катар, который соседи – Саудовская Аравия, ОАЕ и Оман – обвиняют в поддержке Хамаса, аль-Каеды, и движения Братьев-мусульман. Но ведь именно в Катаре находится крупнейшая военно-воздушная база США, без которой невозможно представить эффективные операции Пентагона в регионе, особенно после обострения отношений с Турцией и угроз закрытия базы Инджирлик. То есть, с одной стороны президент США в одном из своих твиттов обвиняет Катар в поддержке терроризма, а с другой Пентагон рассчитывает на тесное сотрудничество с Дохой, от которого невозможно отказаться.

Нынешнее обострение отношений США с Турцией, возникшее, в немалой степени, из-за личных амбиций лидеров двух стран, отозвалось и на Европе, в том числе в Германии. ЕС – крупнейший инвестор и торговый партнер Турции, в Германии, Нидерландах, Франции, Бельгии проживает значительное число этнических турок и, как показал прошлогодний референдум и недавние выборы, большая их часть поддерживает Эрдогана. Беспрецедентно позитивная риторика президента Турции в адрес Путина и России, на фоне крайне воинственных и демонстративных, вплоть до сожжения долларов и разбития айфонов, выпадов в адрес США и, по меньшей мере, недружественных выпадов Трампа в отношении ЕС, создает дополнительные позитивные ожидания от привлечения России к решению насущных международных проблем. Даже весьма критичные по отношению к Трампу американские аналитики отмечают, что рано или поздно и Турция, и Иран согласятся на переговоры и компромиссы, однако их достижение будет вполне прогнозируемо обусловлено формальным или неформальным участием России, которая, особенно что касается Ирана, с удовольствием выступит посредником и ко-спонсором "мирного" решения. Путин упустил свое в сделке с Северной Кореей, однако, что касается Ирана, никому пальму первенства не отдаст. И чем важнее позиция России по такому важному для Вашингтона вопросу, как Иран, и по такому болезненному вопросу для ЕС, как беженцы, тем уже поле маневра для Украины, чтобы эффективно отстаивать свои интересы. Можно прогнозировать, что период летних отпусков, даже с учетом нашего острого эмоционального отвращения к свадебным танцам, является все еще прелюдией к настоящей активизации запутанных взаимоотношений на Ближнем Востоке. Позади выборы в России и Турции, впереди выборы в Конгресс, и, наконец, выборы в Украине. Россия ввязалась в целую серию авантюр, чтобы вернуть себе "вес" в международной политике и, в конечно итоге, восстановить контроль над Украиной. Игра будет очень сложной.

Едва ли не единственной положительной новостью о развитии событий на Ближнем Востоке стало сообщение о планах Саудовской Аравии и Израиля по строительству делового и промышленного центра (по-сути, целого города) NЕОМ на границе с Египтом и Иорданией. Предполагается, что он будет возведен на берегу Красного моря и залива Акаба, что предполагает использование транспортных возможностей Суэцкого канала. Цель саудовской инициативы — сокращение зависимости королевского бюджета от нефтяных доходов (доля которых составляет порядка 90%) за счет развития технологий, что предусмотрено Saudi Vision 2030 – стратегией развития Саудовской Аравии. "NЕОМ расположен на крупнейшей экономической артерии мира. Благодаря своему стратегическому положению город в скором времени превратится в глобальный хаб, соединяющий Азию, Европу и Африку", — заявил саудовский кронпринц, которого цитирует агентство Reuters. Стоимость нового города оценивается в 500 млрд. долларов. Речь идет о территории в 26,5 тысяч квадратных километров, на которой хотят разместить инвестиционные проекты в области энергетики, водных ресурсов, биотехнологий, пищевой промышленности, информационных технологий, современного производства, масс-медиа и развлечений. Однако с финансовой точки зрения задача является неподъемной даже для Эр-Рияда, который в прошлом году был вынужден выпустить государственные облигации на 12,5 млрд долларов, чтобы преодолеть бюджетный дефицит. Так что NЕОМ будет зависеть от иностранных инвестиций больше, чем любой другой саудовский проект, реализованный до падения цен на нефть в 2014 году. Недостатка в интересе нет.

Ряд крупнейших компаний мира, в частности, Amazon, Alibaba и Airbus SE уже начали переговоры с саудовским правительством. С целью реализации проекта Саудовская Аравия выкупила у Египта год назад острова Тиран и Санафир, которые отделяют Красное море от залива Акаба. Важность острова Тиран связана с одноименным проливом. Он находится между районом Шарм-эль-Шейх на восточном побережье Синайского полуострова и Рас-Хамид на западном побережье в Саудовской Аравии. Также оба острова являются стратегически важными для международных перевозок из залива Акаба, в частности, из портов Акаба (Иордания) и Эйлат (Израиль). Очевидно, что с политической и экономической точек зрения NЕОМ интересен Израилю, Египту и Иордании, что значительно усиливает важность его реализации, как и прекращения поддержки Катаром террористических организаций, действующих на Синайском полуострове. После известной, но провалившейся из-за войны в Сирии, инициативы Турции по созданию "ближневосточного ЕС" в составе Турции, Сирии, Ливана и Иордании, это второй масштабный интеграционный проект, который, в случае успеха, действительно может стать фактором стабилизации всего региона. Возможно, это одна из причин, почему Россия, которая считает, что ни одно важное событие не должно проходить без ее участия, не входит в число участников этого проекта.