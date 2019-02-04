Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

День дурака

День дурака //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/729/165/5c57291651d2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/729/165/5c57291651d2b.jpg 2019-02-04T09:16:00+02:00 Сергей Корсунский

Итак, срок регистрации кандидатов в президенты Украины истек. Еще немного и мы узнаем поименно всех желающих возглавить воюющую страну в один из самых критических периодов ее пост-советской истории. Уже сейчас известно, что количество потенциальных инвесторов в бюджет государства побило рекорд, осталось выяснить, перейдет ли их количество в качество.

Как и следовало ожидать, эти выборы станут беспрецедентными не только по количеству кандидатов и сложности вызовов, стоящих перед Украиной, но и по степени вмешательства РФ. В белокаменной всегда нервно вчитывались в фамилии лидеров украинских опросов общественного мнения, и иногда даже открыто выражали свои предпочтения. Но никогда ранее выбор украинского народа не был столь болезненным для Кремля, чем тот, который предстоит сделать нам 31 марта. По мере приближения даты выборов становится очевидным, что Москва определились со своей тактикой. Никаких переговоров с действующим главой государства, никаких шагов навстречу Украине по деэскалации конфликта на Донбассе, никакого обмена пленными, никакого освобождения моряков. Прекращены даже неформальные экспертные дискуссии, то есть любые попытки найти выход из тупика ОРДЛО. Тем самым Москва совершает ту же самую ошибку, которая стала ее фирменным стилем в отношениях с Украиной после 2014 года – силовой сценарий противостояния, основанный к тому же на непрерывных потоках лжи. И поскольку до сих пор все "хотелки" Путина на деле оборачивались прямо противоположным результатом, надо думать, что и на грядущих выборах эта тенденция сохранится. А раз так, нам следует уже сейчас серьезно задуматься над тем, что будет после выборов, когда главой государства будет избран неугодный Москве политик. В частности, чем заменить почивший с миром Минский формат в условиях, когда наши ближайшие союзники – США и Евросоюз заняты внутренними распрями. Потому что Россия никуда не денется, как и противостояние демократов в Палате представителей и администрации Трампа, а также неприятие трампизма в Европе в целом и в Германии в особенности. С объявленным уходом Меркель, неспособностью Макрона быстро справиться с "желтыми жилетами" и грядущими выборами в Европарламент вряд ли стоит рассчитывать в этом году на лидерство ЕС в вопросах нового "Минска". Что касается США, то путь и точечная, но все же отмена санкций против Дерипаски является тревожным сигналом. Да, на сегодняшний день нет оснований полагать, что позиция Белого дома в отношении агрессии России против Украины изменится. Однако не стоит недооценивать и Путина. Как стало недавно известно, президенты США и России имели намного больше личных контактов в 2017-2018 годах, чем об этом сообщалось публике, и очень часто эти контакты проходили без участия даже переводчиков с американской стороны. Новые обстоятельства в отношениях США и РФ возникают буквально каждый день, теперь вот еще и на фоне конфликта в Венесуэле.

Совершенно очевидно, что в Вашингтоне и Москве "украинское досье" имеет разный вес. Ввиду незначительной роли нашей страны в мировом распределении труда, в частности по объемам внешней торговли и ВВП, для США основной интерес лежит в области политики и, отчасти, безопасности. Поддержка Украины Конгрессом и Госдепом является на сегодня едва ли не самым значимым доказательством приверженности США демократическим ценностям, в чем многие в Европе уже стали сомневаться. Следует также думать, что в Пентагоне очень позитивно воспринимают возможность в практическом плане изучать реальную боеспособности вооруженных сил РФ, а также средств и способов противостоять им в условиях европейского театра военных действий. Для России же вопрос Украины – экзистенциональный. Им мало приписать себе князя Владимира, Илью Муромца, украсть у нас крещение Киевской Руси и тем самым обосновывать претензии на духовный "патриархат". Им надо, чтобы со всем этим согласились мы. Им мало получить назад плодородные земли и сорок миллионов покорных украинцев, все еще, и 365 лет спустя Переяславской рады отстаивающих свою историю, язык и культуру – им нужно, чтобы "украинский вопрос" был решен раз и навсегда, а как именно становится ясно, если посмотреть, как это происходит сейчас с крымскими татарами в Крыму. Превращение полуосторова в напичканную оружием военную базу, полное безразличие к развитию местной инфраструктуры, повсеместные "пионеры" и "голубые огоньки" – вот что ждет и всю остальную Украину по сценарию "активных мероприятий", написанных на Лубянке. Максимум, что мы получим – это пусковые установки для ядерных ракет на своей территории.

После выборов сложность вызовов, стоящих перед обновленной украинской властью, возрастет многократно. Несложно спрогнозировать, что для их решения понадобятся и новые подходы, и новые лидеры. Наряду с реализацией давно назревших системных преобразований, таких как принятие новой Конституции и Закона о политических партиях, судебная реформа и реальная борьба с коррупцией, необходимо сформировать новую повестку дня во внешней политике. К примеру, невозможно больше игнорировать роль и мощь Китая. Для некоторой части украинской элиты нынешний Давос прошел под шуточки про бесплатные шапки, а для всего остального мира месседж из Швейцарии звучал куда прозаичнее – Китай пришел. Собственно, он пришел еще два года назад, просто именно сейчас все, наконец, это осознали. Нам также следует четко и однозначно сформулировать наши национальные приоритеты, и, с учетом уже накопленного опыта прошедших пяти лет, научиться их жестко отставивать. Никаких транзитных контрактов с "Газпромом", только с ЕС, проведение сбалансированной политики в области внешней торговли с Евросоюзом, включая стимулирование создания сборочных и перерабатывающих производств на нашей территории, привлечение инвестиций в сферу информационных технологий и искусственного интеллекта – вот только некоторые из них.

Результаты нынешних социологических опросов, показывающие время от времени удивительные для любого трезвомыслящего избирателя результаты, свидетельствуют, скорее, не о том, что в стране все плохо и нужно "новое лицо", а о том, что обществу нужна новая цель и новая надежда. Бесспорные достижения в виде безвизового режима, переориентации торговых потоков с Востока на Запад, удержания режима санкций против агрессивной России и точечного успеха безсистемных реформ уже исчерпали свой позитивный потенциал. Открытость Запада для Украины и украинцев имела своим следствием и возросшее желание двигаться дальше. Цель в виде членства в ЕС и НАТО не может подвергаться сомению, однако для абсолютного большинства избирателей более актуальными остаются вопросы качества образования, медицины, заоблачных цен на коммунальные услуги, коллапса Пенсионного фонда и банкротства Фонда гарантирования вкладов. Политически активным гражданам примелькались одни и те же лица представителей "элиты", которые остаются на своих постах даже после откровенных провалов, нет ответов на вопросы о все еще нерасследованных преступлениях на Майдане и других громких уголовных делах, важных для значительной части патриотически настроенных предствителей среднего класса и гражданского общества. Цифры в рекордные 11 млрд. долларов, которые "заробитчане" перевели в Украину в прошлом году, должны вызывать не гордость, а ужас – это означает, что все больше украинцев выезжает работать за рубеж, и это работоспособная, активная часть населения. Молодое поколение должно увидеть те социальные лифты, которые позволят им развиваться, делать карьеру, реализовывать себя в Украине. Невозможно говорить о будущем в 21 веке, если оплата труда профессора в национальном университете меньше зарплаты разнорабочего в супермаркете. Не могут вызывать уважение местные власти и правительственные структуры, которые десятилетиями не могут решить даже проблему парковок, нелегального строительства и поддержания городской инфраструктуры в неаварийном состоянии. Киевляне (и, наверное, не только они) поймут о чем идет речь.

До выборов остается еще два месяца. Но кажущийся отдаленным день, когда мы узнаем результаты экзит полов, наступит раньше, чем кажется. И это будет 1 апреля. Очень хочется, чтобы в этот день в дураках оказался Кремль, а не украинский народ. Для этого надо перестать устраивать из выборов клоунаду и начать, наконец, серьезную дискуссию о том, как мы собираемся прекращать конфликт на Востоке, отдавать в ближайшие два года огромные внешние долги, обеспечивать экономическую стабильность в условиях глобального беспорядка и нового всемирного кризиса, предрекаемого давосскими оракулами. Посмеемся вместе тогда, когда все это останется позади.

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