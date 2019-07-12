Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Дополненная реальность

Анализировать политические заявления в период предвыборной борьбы – занятие неблагодарное. Особенно это касается сферы внешней политики, да еще в условиях, когда выборы не только у нас, но и у них. Между тем адекватная оценка происходящего без традиционных для украинских реалий обвинений в "зраде" и сценариев апокалипсиса в духе "все пропало", помогает не только сохранить ясность ума, но и примерно очертить планы на дальнейшую перспективу.

В панических оценках возвращения России в ПАСЕ отсутствовал не только честный анализ причин происходящего, но и понятие ответственности, которую предыдущая внешнеполитическая команда вполне могла бы взять на себя. Потому что ситуация в ПАСЕ не только давно назревала, но и является лишь частью общей тенденции, которая уже больше года вызревала в основных европейских столицах. Обвинять только что избранного президента, который действует в условиях фактического отсутствия правительства и с недееспособным парламентом по меньшей мере политиканство. Чрезвычайным и Полномочным Послам из числа народных депутатов должно быть хорошо известно, что сначала на экспертном уровне, а затем и во время официальных встреч в Берлине и Париже, в Брюсселе и на площадках международных форумов и организаций нам уже давно говорили о том, что бесконечные обращения к Западу при очевидном провале ключевых реформ в последние два года больше не воспринимаются всерьез. Требования ужесточать санкции на фоне растущей торговли Украины с РФ выглядели по меньшей мере странно. К примеру, в глазах Запада, у Украины было 27 лет, чтобы превратить газотранспортную систему в процветающий международный бизнес, но мы стали предпринимать хоть какие-то усилия лишь когда возник "Северный поток-2", который мы расценили как "зраду". Только под жесточайшим прессингом начали делать вид, что боремся с коррупцией. Примеры можно продолжать. Так что настоящей "зрадой" было бездействие на фоне клятвенных обещаний на протяжении стольких лет.

Между тем, аксиомой международных отношений является тот факт, что каждая страна беспокоится прежде всего о своих национальных интересах. Главная головная боль США и ЕС сегодня – это Китай, который ко всему же активно сдруживается с Россией. Это проблему нужно решать, а для этого Европе нужно быть сильной, особенно когда североатлантическое сотрудничество все больше напоминает соперничество. У Франции и Германии есть дилемма: тратить два и больше процента ВВП на оборону, как того требует Трамп, или связать Россию такими двусторонними экономическими интересами, что у нее не возникнет (по мнению Берлина и Парижа) желания воевать с ЕС. Италия давно говорит о необходимости смягчения позиции в отношении России, а чего хотят эти трое – того хочет ЕС. Еще менее очевидно желание ухудшать отношения с Москвой в Вашингтоне. Очевидно, что существующие санкции будут оставаться в силе – этого хочет Конгресс, но и ожидать новых – бесперспективно.

Вершины современного геополитического треугольника США-Россия-Китай начали борьбу за новое постлиберальное мироустройство. Германия крайне обеспокоена тем, что Берлин и Брюссель пока выпадают из этой конструкции – настолько сильным оказался кризис лидерства внутри Евросоюза, связанный с проблемой беженцев, ростом популизма и национализма. В наши дни каждая из заинтересованных сторон ищет свое место в будущей геополитической конструкции, стараясь использовать других игроков в собственных национальных интересах. Разговоры в Вашингтоне о "новых" санкциях в связи с "Северным потоком-2", вызывающие такой энтузиазм в Киеве, имеют целью принудить Европу покупать больше американского сжиженного газа и увеличивать расходы на оборону, а вовсе не сохранить украинский транзит. Это такой же блеф, как и ситуация с Huawei, когда США принудили множество своих союзников отказаться от услуг китайского телекоммуникационного гиганта как будто только для того, чтобы после саммита "двадцатки" милостиво разрешить Huawei продолжить работу в США.

Примером того, как оперативно следует ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, является Польша. Не дожидаясь милостей от ЕС и НАТО, Варшава пошла на глубокое сближение с США, подписав долговременные многомиллиардные контракты на поставку американского LNG, договорившись о создании военной базы и однозначно став на сторону Вашингтона в противостоянии с КНР. Если учесть также откровенное пренебрежение интересами Польши, Словакии и стран Балтии со стороны Германии и Франции в ситуации с "Северным потоком-2", вполне очевидным становится кризис внутри ЕС, разрешать который придется новому руководству Евросоюза, только что назначенному в результате выборов в Европарламент. И кризис этот тоже не вчерашнего дня. Социально-экономическое неравенство внутри ЕС, сохраняющееся на протяжении всего процесса расширения Евросоюза на Восток, является одной из причин роста популизма и национализма, весьма настойчивой риторики со стороны "восточного" блока ЕС в адрес "западного". Географический анализ нового руководства ЕС дает ответ на вопрос, кто все же в Европе остается за старшего. Трудно ожидать другого результата, если доход на душу населения в Польше спустя 15 лет членства в ЕС все еще в три раза меньше, чем в Германии.

Безусловно отдавая должное тому, как предыдущее руководство отстаивало интересы страны в острый период агрессии России, следует также честно признать, что со временем происходящее стало напоминать то, что в информационных технологиях называют дополненной реальностью. Реальные факты и события дополнялись виртуальным "контентом", целью которого было создать ощущение непреходящих побед. Скандальная ситуация с делами церковными, ставшая ныне достоянием гласности, только один из примеров. Западные партнеры не уставали говорить о все более явном расхождении обещаний и реальных дел, о чрезмерных требованиях решать за нас наши проблемы. Изначально было очевидным, что вопиющее нарушение международного права со стороны России будет оставаться актуальным лишь ограниченное время (об этом свидетельствуют десятки примеров истории Европы прошлого и текущего столетий), потом надо будет действовать самим. Дополненная же реальность говорила о том, что антироссийский фронт силен и прочен как никогда (на самом деле в нем немало очень слабых мест), санкции вот-вот дожмут кремлевский режим (на самом деле Россия вновь накапливает финансовые ресурсы, которые уже перевалили за 100 млрд), а у нас есть "абсолютно четкий" план как за две недели после президентских выборов решить проблему Донбасса (на самом деле весьма спорное утверждение). Реальная картина оказалась совершенно другой.

В главных европейских столицах только что избранному президенту рассказали о той реальной системе координат, в которой оказалась Украина на пятом году конфликта с Россией. А именно – Берлин и Париж намерены сменить кнут на пряник, перестать загонять Россию в угол, вернуться к сотрудничеству там, где это возможно, не отступая, до поры до времени, от санкционного режима в контексте Крыма. Но вот проблему Донбасса надо решать и то, что переговоры с агрессором крайне затруднены, если вообще возможны – это проблема Украины. Начните, наконец, действовать самостоятельно, это ваша территория и ваши люди. Мантры о том, что конфликт на Донбассе можно решить "только дипломатическим путем" пора воплощать в жизнь, а у Европы есть и другие заботы. Совмещать виртуальное и реальное, да еще в реальном времени больше не получится. Для начала вернем Россию в ПАСЕ.

Для того, чтобы об Украине не забыли, необходимо из проблемы стать частью ее решения, создавать реальную заинтересованность других стран работать и дружить с нами. Для этого есть и экономические и политические предпосылки. Свободная торговля с ЕС оказалась очень выгодной для европейцев – положительное для них торговое сальдо с 2015 года непрерывно росло и достигло 4 млрд евро. Они продают нам машины и технику, а мы им – продукцию сельского хозяйства. В последние месяцы наблюдается также резко возросший интерес Китая – в Поднебесной любят стабильность, "пояс и путь" проходит и через нашу территорию и, кроме того, там заинтересованы в том, чтобы санкции с России сняли. Необходимо начать диалог с Пекином, это не только вторая экономика мира, но и постоянный член РБ ООН, контакты с которым в предыдущую пятилетку были крайне недостаточными. А самое главное – необходимо прекратить создавать для самих себя и для окружающих дополненную реальность. Этот кредит предшественники уже исчерпали.

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