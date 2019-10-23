1 октября исполнилось 70 лет со дня основания Китайской народной республики. К этой дате информационный отдел Госсовета КНР опубликовал обширный доклад "Китай и мир в новую эру", в котором как бы подводится итог развития государства от разрушенного войной бедного пост-колониального Китая до второй, а по многим показателям – первой экономики мира. Само собой, что документ носит пропагандистский характер, однако собранные в нем факты и суждения достойны внимания. Это самое свежее и полное изложение тех позиций, с которых правительство КНР рассматривает современный мир. Если говорить коротко, основную идею можно сформулировать так – на смену эпохе доминирования Запада приходит эра даже не Востока, а попросту – Китая.

В докладе много цифр, подтверждающих этот тезис. С 1952 по 2018 год ВВП КНР увеличился в 174 раза (все расчеты – в постоянных ценах), со средними темпами роста 8.1% в год. За это же время прямые иноземные инвестиции в КНР возросли в 146 раз. Номинальный ВВП Китая достиг в прошлом году 13,6 трлн дол. (второе место, после США), а по паритету покупательной способности – 26 трлн дол. (первое место). В 2009 году КНР стала крупнейшим в мире экспортером и вторым в мире импортером. Это крупнейший в мире производитель товаров, у Китая самый большие в мире валютные резервы. За 40 лет с начала "политики реформ и открытости" Дэн Сяопина в 1978 году Китай смог вывести из бедности почти 800 млн человек, привлечь более 2 трлн долл. инвестиций. Резко увеличилась продолжительность жизни, детская смертность снизилась с 200% до 6%. Сегодня практически каждый китаец имеет базовую медицинскую страховку. Китай стал крупнейшим "поставщиком" туристов за границу – более 150 млн. человек только в 2018 году. После вступления в ВТО в 2001 году импорт товаров в Китай возрос с 244 млрд. до 2,1 трлн долл. – более, чем на 13,6% в год. За то же время импорт услуг вырос с 39,3 до 525 млрд. дол. – 16,5% в год. В 2018 году экспорт товаров из Китая достиг 2,5 трлн, услуг – 267 млрд, инвестиции за рубеж составили 146 млрд долл. Только в страны Африки с 2014 по 2018 год Китай инвестировал 72,23 млрд долл. (больше, чем США и Франция вместе взятые).

В документе подчеркивается, что строительство "социализма с китайской спецификой" всегда было направлено на потребности человека, обыкновенного китайца. Именно поднятие уровня жизни огромной части населения является, по мнению правительства КНР, главным результатом этих 70 лет. В 2018 году на 100 "домашних хозяйств" в Китае приходилось: 33 автомобиля (рост в два раза только за 5 лет), 60 мотоциклов, 250 мобильных телефонов, 110 кондиционеров, 85 бойлеров. Половина населения сегодня получает высшее образование.

4 июля 2019 года кредитное рейтинговое агентство Moody’s присвоило Китаю суверенный рейтинг А1, чем подтвердило стабильные перспективы китайской экономики даже с учетом наметившихся в текущем году тенденций к замедлению темпов ее роста. В Поднебесной оценивают собственный потенциал так – через 15 лет импорт товаров и услуг достигнет 30 трлн и 10 трлн долл. соответственно. Уже сегодня, к примеру, торговля между ЕС и КНР составляет 1,5 млрд долларов в день при огромном перевесе в сторону КНР – 200 млрд. дол. Китай потребляет 51% использованного в мире угля, 52% стали и более 56% цемента. При такой интегрированности в мировую экономику очевидно, что "здоровье" китайской экономики важно не только для самих китайцев, оно в значительной степени определяет состояние всей мировой экономики.

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Один из ключевых элементов современных тенденций развития Китая – инвестиции в исследования и разработки. В 2018 году на эти цели направлялось 2,18% ВВП. Сегодня у КНР лидирующие позиции в мире по таким направлениям как квантовые вычисления, суперкомпьютеры, аэрокосмические исследования, искусственный интеллект, 5G, мобильные платежи, электротранспорт, высокоскоростные железные дороги. Восемнадцать из 100 мировых кластеров в области науки и технологий находятся в КНР. Количество патентов, поданных на изобретения и инновации китайских ученых выросло с 10 тыс. в 1990 году до 1,38 млн в 2017. Китай производит 65% мирового объема смартфонов, 60% компьютеров и оргтехники, спустил на воду торговые суда, обеспечивающие 43% мирового тоннажа, произвел 33% автомобилей и построил почти 3 млрд. кв. м. жилья. В Китае сосредоточено 70% мирового производства батарей для электромобилей и поэтому не удивительно, что одна из крупнейших инвестиций "Tesla" в объеме около 3 млрд. долларов – в завод по производству электромобилей в Шанхае. Huawei получает половину своей прибыли от проектов за границей, поддерживая более 1500 коммуникационных сетей в 170 странах и регионах, где проживает около 3 млрд. человек.

Большое внимание в докладе уделяется флагманской инициативе Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", которая направлена на экономическое развитие и, как особо подчеркивается, не является ни геополитическим, ни военным союзом. Отмечается, что ее участниками стали 136 стран и 30 международных организаций. Только китайские инвестиции в различные проекты этой инициативы превысили 90 млрд долл. "Один пояс, один путь" призван противостоять изоляционизму и протекционизму, идеологическим барьерам и клише, служить всеобщему благу и процветанию.

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В контексте политических аспектов развития Китая в докладе отмечается, что Китай не копирует ничьи модели развития и социального устройства; изучает опыт других стран, но в основном исходит из национальных традиций, восходящих к тысячелетней истории Китайской цивилизации. Какой путь является правильным определяется тем результатом, который он приносит. Если применяемая модель общественного устройства и экономического развития позволяет решить исторические и практические проблемы государства и народа, пользуется поддержкой и признанием – значит она и является верной. Крайне любопытно, что в докладе специально подчеркивается, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, захвату чужих территорий, созданию "сфер влияния" или навязывать другим странам собственное видение мироустройства. Китайская культура "содержит космологическое видение единства человека и природы, международное видение гармонии между всеми странами и моральное видение доброты и сотрудничества. С древнейших времен Китай отстаивал принципы, что сильный не должен подавлять слабого, а богатый – бедного и что не следует поступать по отношению к другим так, как вы бы не хотели, чтобы поступали по отношению к вам". Китай является неотъемлемой частью мира, стремится ко всеобщему благу, взаимовыгодному сотрудничеству и процветанию.

Основными угрозами мировому порядку является "закон джунглей", разрушение процессов глобализации, терроризм, пренебрежение нормами международного права. Мировой порядок должен основываться на системе ООН, торговля – на принципах ВТО, а социально-экономическое развитие – на Парижском соглашении о климате. В то же время, в докладе появляется понятие "главных" стран, которые не называются, но несут особую ответственность перед будущим человечества и при этом не навязывают другим свое видение. Новая модель глобализации называется "сообщество общей судьбы", в котором все уважают всех, и мнение даже самых слабых и маленьких учитывается. Все цивилизации равны, любой опыт ценен, но суверенитет каждой страны и ее уникальный путь развития – неприкасаемы.

Среди внешнеполитических партнеров особо выделены, как и следовало ожидать, три – США, Россия и ЕС. Отношения с США названы "одними из самых важных в мире", как между "самой крупной развивающейся страной и самой крупной развитой страной". Китай не собирается ни кидать вызов США, ни замещать США на мировой арене, и в то же время, США не могут остановить развитие Китая или помешать Китаю строить отношения с другими странами. С Россией Китай строит отношения стратегического "зрелого" партнерства, основанного на самом высоком уровне доверия. Китай особо выделяет Россию среди всех партнеров при выстраивании своей внешней политики. Всеобъемлющее стратегическое партнерство с ЕС является для Китая одним их самых важных. КНР поддерживает усилия по европейской интеграции, содействует сохранению стабильности и экономическому развитию ЕС. Китай также будет уделять важное значение сохранению мира в регионе, содействовать развитию государств–соседей, а также других развивающихся стран Африки и Латинской Америки. В международной политике Китай никому не навязывает свою волю, но и не позволит никому влиять на собственные внешнеполитические решения.

При все специфическом характере документа следует отметить, что он несет однозначное послание – Китай видит себя в мире и мир вокруг себя как партнеров в мирном сотрудничестве, не приемлет чужой навязанной воли и не навязывает свою волю никому. Разумеется, при этом авторы документа обошли ответы на такие острые вопросы, как ситуация в Южно-китайском море, проблемы Тайваня и Гонконга, Тибета и Синьцзяна. Это вполне объяснимо, поскольку в Пекине рассматривают их как исключительно внутренние дела КНР, которые не подлежат обсуждению в международном формате. Но в чем с ними трудно не согласится – это то, что остановить развитие КНР уже вряд ли возможно. 6% роста в год для Поднебесной – это едва ли не приближающийся кризис, а для США 3% – громадное достижение. Долговой кризис, который прочат Китаю (действительно, внутренние и внешние задолженности КНР в три раза превышают ВВП) не очень отличается от общемировых тенденций, где также накопилось в три раза больше долгов, чем суммарный ВВП планеты в 85 трлн долл. Китай больше невозможно игнорировать как глобального игрока, играющего по собственным правилам, отличным от принятых на Западе. Не случайно последнее заседание Валдайского клуба в Сочи было посвящено Востоку – в РФ это поняли и все громче заговорили о развороте "на Восток". Похоже, либеральный мир Запада действительно начинает уступать "позитивному авторитаризму" Востока. И если Трампа переизберут, нас явно ожидает "эра Китая".

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