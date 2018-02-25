Газовые войны Средиземноморья

Когда на волне европейского газового кризиса, спровоцированного Россией в 2009-2010 годах, в территориальных водах Израиля были обнаружены крупные газовые месторождения "Тамар" и "Левиафан", трудно было предположить, что все закончится атакой пяти судов ВМС Турции на буровое судно "Сапием-12000" итальянской компании "Эни" вблизи берегов Кипра восемь лет спустя. Между тем, именно это произошло утром 23 февраля 2018 года. Две недели морских маневров со стороны Турции вылились, по свидетельству турецких и кипрских СМИ, в прямую угрозу капитана одного из судов ВМС ТР затопить беззащитное буровое судно, если его капитан не изменит курс.

Разумеется, итальянцы изменили курс и, пройдя сквозь строй турецких кораблей, покинули воды Кипра в направлении Марокко. Все это происходило в то самое время, когда в Брюсселе лидеры стран ЕС собрались на очередной саммит. Разумеется, на саммите были немедленно озвучены жалобы Кипра и Греции в адрес Турции, и они были услышаны руководством Еврокомиссии. Дональд Туск выступил с осуждением действий страны-кандидата Турции, подчеркнув право Республики Кипр проводить исследования и эксплуатацию природных богатств в своих международно-признанных территориальных водах. Президент Европейского Совета заявил, что Брюссель "готов продолжать сотрудничество с Турцией", однако решение о проведении встречи с Эрдоганом в Болгарии 26 марта будет принято только на саммите ЕС 22-23 марта после дополнительных консультаций. Если же лидеры стран ЕС отменят встречу с президентом Турции, это будет означать крайнее обострение и без того весьма напряженных отношений Турция-ЕС.

На протяжении последних 10 лет Восточное Средиземноморье стало местом интенсивных исследований в поисках залежей нефти и газа. Кроме израильских месторождений с общими запасами в 650 млрд. куб. м., открытых американской компанией "Нобл Энерджи", огромные запасы газа и нефти мощностью до 850 млрд. куб. м. были найдены вблизи Египта (заслуга итальянской компании "Эни"), и, позднее, в территориальных водах Кипра (израильско-американский проект "Афродита" с запасами в 130 млрд. куб. м). Разумеется, подобные открытия в крайне нестабильном регионе не могли остаться без последствий. Вскоре после подтверждения запасов газа в "Тамар" и "Левиафан", Ливан заявил, что часть газоносных полей (где, кстати, находится и до 1,5 млрд. баррелей нефти) расположено в его территориальных водах. Дело дошло до судебных разбирательств, а базирующаяся в Ливане "Хезболла" пригрозила терактами на израильских буровых платформах.

Тем временем, не дожидаясь разрешения спора, Израиль подписал огромный, на 15 млрд. долларов контракт на поставку газа в Египет (а еще ранее – в Иорданию), хотя первоначально предполагалось, что излишки израильского газа будут направлены в Турцию, и, далее, в Европу. Попытки США примирить Израиль и Ливан не увенчались успехом, как и переговоры Израиля и Турции. И вот теперь трения возникли из-за обнаружения весьма перспективных участков в территориальных водах Кипра, поскольку Турция считает, что в подобных проектах должны быть учтены интересы никем, кроме ТР, не признанных турок-киприотов, а Никосия справедливо настаивает на своем сувереном праве бурить скважины вблизи своих границ. Египет, который несколько лет назад подписал с Кипром стратегическое соглашение по разработке месторождений нефти и газа в Восточном Средиземноморье, поддерживает Никосию, что крайне не нравится Турции, которая и так находится с Египтом в крайне напряженных отношениях после отстранения там от власти "братьев-мусульман". Киприоты уже заявили, что агрессивные действия Турции их не остановят, поскольку часть лицензий на проведение буровых работ была продана французской "Тоталь" и американскому гиганту "Эксон-Мобил", которые вскоре начнут бурение первых скважин.

По мнению как европейских, так и американских экспертов, возникшая в регионе напряженность не может быть объяснена исключительно взаимной неприязнью, поскольку все стороны крайне заинтересованы в доступе к месторождениям нефти и газа, а собственными силами осуществлять добычу не может никто из-за отсутствия необходимых технологий. Западные же компании не захотят участвовать в проектах, способных вызвать новый всплеск террористической активности и вооруженного противостояния в регионе, где и так продолжается война в Сирии и происходят прямые столкновения Израиля с вооруженными силами Сирии и иранскими формированиями на территории этой страны. Поэтому конфликтующие стороны в большинстве своем обмениваются угрозами и демонстрацией силы в том, что касается нефтегазовых проектов, однако вряд ли решатся на прямую конфронтацию. Во всяком случае, так будет, пока масла в огонь не подольет еще один участник конфликта, который явно не присутствует на арене, однако внимательно следит за происходящим – Россия. Будет преувеличением утверждать, что за действиями некоторых из игроков стоит Москва, однако факты свидетельствуют о следующем.

В мае 2016 года "Газпром", который активно интересовался разработкой месторождений газа в Средиземноморье, вдруг заявил, что "больше ими не интересуется". Было заявлено, что, якобы, в Москве отдают приоритет сотрудничеству с Бахрейном и Кувейтом, а для того, чтобы увеличивать поставки в Европу, "у России хватит собственного газа". Настоящего объяснения решению "Газпрома" так и не озвучили, хотя оно является очевидным – санкции со стороны ЕС и США. Как европейские, так и американские компании активно участвуют в энергетических проектах в регионе, и участие России в условиях действующих санкций ставит их успех под серьезную угрозу. А ведь еще в 2012 году "Газпром" был готов заплатить за свое участие в "Левиафане" больше, чем "Тоталь", "Эксон-Мобил", "КонокоФиллипс" и "Шеврон".

Есть еще один фактор, о котором ровно год назад в открытую писала российская пресса – "Левиафан" и "Афродита" "покушаются" на "Турецкий поток", и вот тут уже сильно пахнет геополитикой. 23 февраля 2017 года министры Италии, Греции, Израиля и Кипра встретились в Брюсселе для обсуждения проекта строительства газопровода из Израиля, от месторождения "Левиафан", через Кипр (месторождение "Афродита") к Италии, с выходом на сушу вблизи города Бриндизи. Буквально в те же дни Госдума ратифицировала соглашение с Турцией о строительстве "Турецкого потока". В РФ открыто заявили в этой связи, что если Греция и Италия получат доступ к средиземноморскому газу, интерес этих стран к российскому газу из "Турецкого потока" (имеется ввиду вторая, "экспортная" ветка), ослабнет, если не пропадет вовсе. Согласно первоначальным оценкам, подобный трубопровод является вдвое дешевле, чем "Турецкий поток" – 5,5 млрд. долларов при длине в 2000 км, а его мощность может составить до 16 млрд. куб. м газа в год. Если же к этой "трубе" подключится и египетский газ из месторождения "Зор", юг Европы на 30 лет будет обеспечен достаточно конкурентными по цене поставками газа, который является реальной альтернативой российскому.

Несмотря на то, что эксперты продолжают дискутировать о цене израильского газа на европейском рынке, в конце прошлого года проект газопровода из Израиля через Кипр в Грецию и Италию получил второе дыхание. Четыре страны подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газовой магистрали. Израиль, Кипр, Греция и Италия согласились выделить средства на изучение технических деталей строительства и для управления проектом планируют в 2018 году подписать межправительственное соглашение. Глава Минэнерго Израиля Юваль Штайниц заявил в этой связи, что проект газопровода жизнеспособен, несмотря на технические сложности — его необходимо прокладывать в Средиземном море, где на отдельных участках глубине составляет более 2000 метров. Кроме того, по словам министра, в водах Кипра могут обнаружить еще немало месторождений, а в Израиле рассчитывают дополнительно открыть запасы в 1 трлн кубометров, что делает перспективы окупаемости газопровода весьма реальными.

Справедливости ради следует отметить, что страны региона ведут и самостоятельные поиски путей экспорта. Так, в июле прошлого года об этом говорили министры энергетики Израиля и Турции, велись "сепаратные" переговоры между Кипром и Грецией, Кипром и Египтом. Подобное развитие событий является едва ли не нормой, когда речь идет о крупных инфраструктурных проектах, в особенности, связанных с поставками газа. Однако в конечном итоге речь, скорее всего, пойдет о многосторонней договоренности, в рамках которой будет возможно привлечь как более дешевые инвестиции, так и разделить риски. Видимо, все-таки не случайно "Газпром" резко ускорил темпы строительства второй нитки "Турецкого потока" и собирается инвестировать в проект дополнительно сотни миллиардов рублей, невзирая на катастрофическое финансовое состояние компании. Ведь в случае строительства газопровода Израиль-Кипр-Греция-Италия столь тщательно выстроенная в Кремле стратегия южного "газового" охвата Европы может быть поставлена под угрозу, и тогда усилия по сохранению газовой монополии Москвы в стратегически важной части ЕС окажутся напрасными.

Возможно, в Украине все эти события кажутся весьма далекими от наших границ и интересов. Однако это не так. Любой успех Москвы укрепляет ее позиции и лобби в ЕС, и поэтому стоит пожелать "Левиафану" с "Афродитой" удачи.