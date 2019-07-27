Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Любите Европу в себе, а не себя в Европе

Этой осенью Украина и ЕС практически одновременно вступают в новый период своего развития. У нас, наконец, завершилась начатая пять лет назад революция. Тогда, в 2014-м, осуществить полную смену элит не удалось. Выборы 2019 года поставили жирную точку в присутствии множества (хоть и не всех) одиозных персонажей украинской политики во власти. Впервые в новейшей истории одна партия делегировала "во власть" и президента, и правительство, и парламентское большинство. Очень важно теперь, чтобы появился некий подходящий план, ибо, как как учил Воланд, чтобы управлять, надо иметь точный план на сколько-нибудь приличный срок. Ну, хотя бы на пять лет.

В свою очередь, выборы в Европарламент не были отмечены какой-либо революционностью, хотя тот факт, что во главе Европейской Комиссии оказалась женщина, да еще представительница Германии, заслуживает уважения. Более позитивные, чем предсказывалось, результаты волеизъявления европейцев вселяют оптимизм. А вот ситуация в Совете Европы и ПАРЕ заставляет задуматься. Вопрос о том, в каком направлении направится Европа в период заключительной драмы Brexit, "уходящей" Меркель и стремящегося вернуть прежний блеск Парижу Макрона не является праздным. Европейская интеграция теперь запечатлена в нашей Конституции. При всей абсурдности этого факта нам теперь как никогда важно разобраться в том, как трансформируется европейский вектор внешней политики Украины в условиях уже ожидаемого клича из Брюсселя "Europe first!".

Украина – стран европейская. И этот непреложный факт истории и географии наконец-то перестали оспаривать даже негативно настроенные по отношению к нам евроскептики. Вопрос в том, насколько это понимание проникло в глубь сознания самих украинцев. Предыдущая "элита" оказалась далека от народа – об этом свидетельствуют результаты "еврооптимистов" и "евроинтеграторов" на президентских и парламентских выборах, и это при том, что благодаря их усилиям был достигнут реальный прогресс по целому ряду направлений. Однако приближение к Европе заключается не в лозунгах и политическом давлении на Брюссель, а прежде всего – в практической реализации взятых на себя обязательств с учетом собственных национальных интересов. Как показала практика, во многих аспектах собственные интересы учитывались в значительно более полной степени, чем национальные. Кроме того, важно, наконец, перестать рисовать безоблачную картинку себе и народу и серьезно, объективно проанализировать, что же это означает – движение в Европу, и где мы реально находимся на этом пути.

Сначала несколько фактов. В Германии на 1 млн населения в год издается 1160 книг, во Франции 1010, Испании 1620, Турции 570. В Украине – 470 и при этом половина населения страны за год не прочитало ни одной книги. Уровень образования упал катастрофически. С момента вступления в силу соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом дефицит платежного баланса в торговле Украины с ЕС непрерывно рос и достиг 4 млрд. евро (импорт увеличивался несравнимо быстрее экспорта, а правительство не делало ничего, чтобы создавать импортозамещающие производства или хотя бы как-то корректировать торговую политику). Общее негативное торговое сальдо Украины за это же время увеличилось вдвое. Сальдо прямых иностранных инвестиций уменьшилось с 3,3 млрд. дол. до 2,4 млрд. Можно ли говорить о приближении к Европе с такой культурой и экономикой?

В том самом ЕС, на поддержку которого мы рассчитываем по вопросу о территориальной целостности, целый ряд стран все еще владеет заморскими территориями, которые оспариваются не только другими государствами, но и ООН. Существует длинный перечень сепаратистских движений и взаимных территориальных претензий как внутри ЕС, та и вблизи его границ. Господин Сальвини в Италии возглавляет партию у власти, которая признает Крым российским и требует отмены санкций, категорически выступает против солидарных усилий ЕС по урегулированию кризиса беженцев. А политика Венгрии по отношению к Закарпатью разве является "европейской"?

На самом деле правда заключается в том, что Европа далеко не однородна, ни по ценностям, ни по "весу". Экономическое и социальное неравенство и де-факто "старшинство" одних стран по отношению к другим уже никто и не скрывает. Наша европейская интеграция – она означает движение к какому "европейскому" стандарту? Немецкому? Венгерскому? Итальянскому? Может быть польскому?

Когда достигается важная цель, вполне естественно возникает эйфория. На ней можно продержаться некоторое время, но потом приходит ощущение пустоты. Кроме того, она мешает адекватно оценивать происходящее. Когда Запад решил, что он победил в Холодной войне и СССР развалился, эйфория достигла уровня "конца истории". Однако с исчезновением СССР возник и вакуум врага. Бороться стало не с кем. В результате расслабленный Запад проморгал появление путинской России, и непонимание происходящего было столь глубоко, что в 2009 году, то есть уже после (!) войны с Грузией Обама руками Хиллари Клинтон "перезагружал" отношения с РФ. Нынешнее экономическое сближение Германии и Франции с Россией так же близоруко, как и события десятилетней давности.

Эйфория сопровождала и воссоединение Германии, к которому так стремились по обе стороны Берлинской стены, но которое оказалось крайне трудной задачей из-за де-факто появления разных немцев и разных "скоростей" в экономике. Не этими ли факторами объясняется появление и укрепление "Альтернативы для Германии" именно в восточных землях? С восточноевропейскими странами ситуация обстояла не лучше. Там десятилетиями мечтали снова стать "частью Европы", но оказалось, что это возможно лишь на условиях, сформулированных извне. "Восток" должен был догонять "Запад". Любые жертвы на этом пути приуменьшались и объяснялись необходимостью решения главной цивилизационной задачи – воссоединения "в Европе". Но когда теперь, и пятнадцать лет спустя, минимальная заработная плата в Венгрии и Чехии, пересчитанная с учетом паритета покупательной способности, составляет половину немецкой, удивителен ли рост популизма и национализма, результатом которого является раскол в европейских рядах? Невозможно оспаривать тот прогресс, которого достигли наши соседи после обретения членства. Однако следует честно и открыто говорить о том, какой ценой это было достигнуто. А они были значительно "компактнее" Украины и однороднее – что экономически, что социально.

Еще одним фактором, который нельзя упускать из виду, является сложная ситуация на границах ЕС. Объединенной Европе удалось избежать войн между своими членами, однако разрешить хотя бы кипрский конфликт так и не удалось. На Балканах не спокойно и 20 лет спустя Косовской войны, Молдова, Украина и Грузия страдают от оккупации части территории Россией, крайне сложно все в Ливии, а ситуация в Сирии контролируется вовсе не ЕС. Когда-то Греция получила членство после двух месяцев переговорного процесса (просто по договоренности Германии и Франции), а сегодня вопрос расширения вообще стараются не упоминать. Внешнее влияние ЕС ослабло – и об этом уже открыто говорят в основных столицах. Косово позволяет себе вступать в конфликт с Сербией, Турция превратилась из возможности в проблему, ЕС не может противостоять Трампу ни по вопросу Ирана, ни по поводу торговых отношений. Да и вызов Китая далеко неоднородно воспринимается в различных странах Евросоюза. Лишь восемь государств согласились на "план Макрона" по беженцам, ну а тотальное пренебрежение интересами Польши, стран Балтии и Словакии по вопросу о "Северном потоке-2" со стороны Германии и Франции стал уже хрестоматийным. Не удивительно, что в Берлине, Париже, Варшаве и Брюсселе заговорили о необходимости реформирования институтов ЕС. Это обязательно произойдет.

Все упомянуты факторы вовсе не означают, что Украина должна остановиться на пути в Европу. Просто надо перестать строить иллюзии, внимательно и профессионально проанализировать опыт соседей, определить собственные интересы и начать, перефразируя Станиславского, любить Европу в себе, а не себя в Европе. Когда мы построим процветающую экономику, обеспечим неприкасаемость частной собственности, справедливый суд и равенство всех перед Законом, сами предложат и сами все дадут. Обновление в Киеве и в Брюсселе – отличное время, чтобы осознать это.

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