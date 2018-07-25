Понять Китай

Китайская народная республика – один из основных современных центров силы – в последнее время прочно занял место основного конкурента США на мировой арене. Огромный торговый дефицит в двусторонней торговле не дает покоя президенту Трампу, который решил бороться с этим злом введением тарифных барьеров на поставляемые в США китайские товары. По мнению экономистов, сам по себе такой шаг позволит несколько улучшить показатели торгового баланса, однако является бессмысленным в долговременной перспективе. Американские компании, вынужденные теперь закупать китайские комплектующие по завышенным ценам, будут либо перекладывать эту ношу на потребителей, либо искать способы экономии на других элементах производства, либо выносить операции в другие юрисдикции. Китай, разумеется, ответил зеркальными мерами. Как объясняют логику действий Китая синологи, китайцы мыслят масштабами тысячелетий, а не сиюминутной выгоды, и никогда не согласятся поддаться давлению, чтобы не проиграть в стратегической перспективе.

За период с 1990 по 2017 года ВВП Украины, по данным Мирового банка, увеличился на 5%, ВВП США в 3 раза, а Китая – в 20 раз. Коммунистическая доктрина не помешала руководителям КНР создать такую структуру производства, которая обеспечивала средний рост ВВП в 9,5% за последние 40 лет. При этом до недавнего времени Китай как бы оставался в стороне от мировых проблем, последовательно продвигаясь в регионы, способные обеспечивать страну ресурсами, и развивая собственную исследовательскую и технологическую базу, часто, и с этим трудно спорить, заимствуя технологические новинки в других странах. КНР занял практически все пустующие экономические ниши в Африке, активно развил свое присутствие в Центральной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Сегодня это вторая экономика мира с ВВП в 12 трл. долларов, самыми большими форекс-резервами в мире, самой многочисленной армией и, безусловно, глобальными амбициями. С 2013 года Китай приступил к реализации самого масштабного инфраструктурного проекта современности "Один пояс-один путь", в который в большей или меньшей степени вовлечены более 80 государств, а объем предполагаемых инвестиций оценивается в 1 трл. долларов. При этом Китай вовсе не стремился, по крайней мере на уровне доктрин, к мировому господству, подчеркивая при любой возможности стремление к взаимовыгодному сотрудничеству, особенно с основными торговыми партнерами – США и ЕС. Однако все изменилось полтора года назад.

Избрание Трампа и его видение мира под лозунгом "Америка прежде всего" стало в определенной степенью неожиданностью не только среди союзников США, но и для КНР. Президент КНР Си Цзиньпинь был даже вынужден совершить исторический визит в Давос, где выступить с речью в защиту глобализации и свободной торговли, то есть сыграть роль, традиционно соотносимую с лидером США. Вскоре стало ясно, что новая администрация в Вашингтоне имеет совершенно особые, можно сказать беспрецедентные намерения разрушить сложившуюся в мире систему международных экономических отношений, хотя ее дизайн, собственно, и был придуман в США. Торговые пошлины, введенные против Канады и Мексики, ЕС и Китая, выход из переговоров по трансатлантической и транстихоокеанской зонам свободной торговли призваны были, по словам Трампа, исправить "перекосы" в мировой торговле. В результате отношения с традиционным пулом сторонников и союзников США именуются ни как иначе, как "торговой войной", а ЕС причислен Трампом к числу главных соперников наряду с Россией и Китаем. Стремительное развитие событий в сфере безопасности, где главным генератором проблем выступила Россия, и торговли, где инициативу проявил Дональд Трамп, поставила перед основными мировыми игроками вопрос о дальнейшей тактике и стратегии развития международных отношений. Как показала череда недавно прошедших саммитов и визитов (некоторые типа BRICS и G-20 еще впереди), надежды найти взаимопонимание между ЕС, НАТО и Трампом с одной стороны, между Китаем и ЕС – с другой, не увенчались особым успехом. В Брюсселе и Берлине теперь серьезно Aspen Security Forum задумались над тем, как выстраивать отношения с вроде бы главным союзником – США, который не только требует перехода НАТО "на хозрасчет", но и грозит Германии, обострил до уровня грубых угроз отношения с Ираном, зато пошел на сближение с Путиным. В это самое время Китай сделал решительную попытку занять освобождающееся место лидера международной экономической жизни, осуществив на протяжении двух месяцев ряд визитов высокого уровня в Западную и Центральную Европу, и проведя саммит с ЕС в Пекине. В ходе контактов лидеры КНР стремились заверить своих крупнейших торговых партнеров в Европе в отсутствии "скрытого порядка дня" и намерений принуждать кого-либо к экономическим или политическим уступкам. Следует признать, что основания для подобных надежд были, но они не оправдались.

Как стало очевидно в ходе многочисленных попыток "мобилизовать" страны ЕС на создание совместного "фронта" протекционистским усилиям США, западные лидеры не доверяют и побаиваются Пекина не меньше, чем Трампа. В вину КНР ставится "нечестная" практика экономической экспансии, которая, якобы, введет к росту долгового бремени для неокрепших экономик, незаконный трансфер технологий, попытки расколоть единство Европы через создание особой заинтересованности отдельных стран в сотрудничестве с КНР. Страны ЕС фактически отказались вступать "в союз" с КНР против Вашингтона, все еще надеясь осуществить обратное – задействовать США против Китая. Как отмечают некоторые обозреватели, несколько неожиданно для Пекина общие ценности Запада оказались все еще более значимым фактором, чем грубые обвинения Трампа в адрес ЕС и НАТО. Более того, ЕС подписал соглашение о создании Зоны свободной торговли с Японией – соперником и конкурентом КНР. В это же время на Aspen Security Forum в Колорадо из уст высокопоставленных представителей Администрации прозвучали крайне радикальные оценки нынешних отношений с Китаем. "Китай ведет против США тихую Холодную войну", подрывая интересы США сразу на нескольких фронтах – вот лейтмотив выступления ведущих специалистов в Колорадо. По мнению ЦРУ, масштабы разведывательных усилий и экономического шпионажа со стороны КНР являются беспрецедентными, и если Россия представляет военную угрозу, то Китай – экономическую. Ситуация настолько серьезная, что ряд обозревателей даже высказал предположение, что за закрытыми дверями в Хельсинки Трамп пытался заручиться поддержкой Путина в торговой войне США с Китаем. Неясно только, удалось ли ему достичь цели, или диалог по этому поводу будет продолжен осенью в Вашингтоне.

При этом ряд авторитетных экономистов высказывает мнение, что экономика Китая на самом деле находится в крайне сложном состоянии, и кризис в 2022-2023 годах неминуем. Прежде всего это касается банковской сферы, где активно действуют так называемые "серые банки", активно выдающие кредиты, но находящиеся вне системы государственного контроля. Утверждается, что Китай смог обеспечить относительную стабильность и развитие после кризиса 2008-2009 годов в значительной степени благодаря активизации внутреннего кредитования и потребления, которое привело теперь к лавинообразному росту числа необеспеченных кредитов. Кроме того, значительная часть инвестиционных проектов Пекина как в Китае, так за его пределами, на астрономические суммы оказались провальными. Попытки правительства ужесточить систему выдачи кредитов и урегулировать рынок пока не привели к росту уверенности в хорошем состоянии китайской экономики. В этих условиях для Китая особенно важно сохранять высокие объемы внешней торговли, и именно поэтому основные усилия Пекина сейчас сконцентрированы на минимизации ущерба от пошлин Трампа. Сразу после контактов с европейцами Си Цзиньпинь отправился в ОАЭ, где договорился о формировании с Абу-Даби отношений "всеобъемлющего стратегического партнерства", а затем – в Африку. Именно Африка, рост торговли с которой растет отличными темпами, является одной из надежд Китая по диверсификации торговли. Китай с объемом товарооборота в 240 млрд. долларов является самым большим торговым партнером континента. Кроме того, в Африке Китай выступает не только как экономический партнер, но и крупнейший гуманитарный донор, и даже брокер в конфликтах. Любопытно, что Си Цзиньпинь решил посетить Африку отдельно от визита в ЮАР на саммит BRICS как бы демонстрируя особую важность Руанды, Маврикия и Сенегала. Эксперты отмечают многолетнюю последовательную и настойчивую политику продвижения Китая в Африку, которая приносит значительные дивиденды. Китай не только получает из Африки огромное количество необходимых материалов, но и строит объекты инфраструктуры, которые используют и другие страны, в частности дороги и порты. Китай становится все более активным с точки зрения миротворческих операций в Африке, и открыл свою первую военно-морскую базу в Джибути, рядом с крупнейшей базой США.

Становится все более очевидным намерение Китая играть центральную роль в мировых делах. В то же время, способы достижение этой цели с помощью традиционной дипломатии, лоббизма, экономического взаимодействия, как кажется, себя исчерпывают. В этом контексте возникает вопрос о том, какими будут дальнейшие шаги Пекина. Захочет ли Поднебесная активно вмешиваться в разрешение проблемы вокруг Ирана или в Сирийский конфликт? Как в Пекине отнесутся к проблеме введения миротворческого контингента на оккупированные территории Востока Украины по "украинскому" сценарию, а не по модели Путина. Захочет ли Пекин участвовать в борьбе с терроризмом в глобальном масштабе или помочь ЕС решить проблему с беженцами? Не приведет ли технологическое противостояние с Западом (где крайне обеспокоены продвижением Китая в области AI) к асимметричным мерам в области безопасности? Китай, как уже говорилось, мыслит тысячелетиями. Его стратегии, возможно, не всегда идеальны и максимально успешны, но никто не может отрицать их системности и последовательности. Как шутят дипломаты, еще никому не удалось навязать китайцам свои условия – они все равно оказываются в выигрыше. Для того, чтобы успешно работать с Китаем, его нужно понимать.