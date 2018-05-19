Трамп vs. Меркель: на кону будущее ЕС и Украины

Борьба за "Северный поток-2" вступила в решающую стадию. Не дожидаясь окончательного вердикта Дании и Швеции, которые все еще не дали согласия на прокладку этого газопровода в своих территориальных водах, немецкие компании приступили к строительству инфраструктуры на своей территории. Тем самым были проигнорированы вполне обоснованные протесты Польши и стран Балтии, а также усилия Украины. Чтобы минимизировать политический ущерб, в ходе визитов в Вашингтон и Москву, а также приняв в Берлине президента Украины, фрау федеральный канцлер попыталась добиться "мирного" решения проблемы, принародно пообещав, что в случае строительства "Северного потока-2" транзит через Украину сохранится. В то же время, министр экономики Германии Петер Алтмайер, который осуществляет параллельный трак челночной дипломатии, не только вновь заявил об исключительно экономических соображениях, стоящих за крайне контраверсийным проектом, но и обвинил США, которые пытаются помешать его реализации, в лоббировании собственных эгоистических интересов. Якобы, грозя санкциями европейским компаниям (а в их числе крупнейшие игроки энергетического сектора ЕС), Вашингтон пытается расчистить рынок для собственного сжиженного газа.

Действительно, и это невозможно отрицать, США выдвинули Европе (в первую очередь – Германии) требование отказаться от "Северного потока-2" как предусловие для компромиссной трансатлантической торговой сделки, которая намечается между двумя крупнейшими рынками мира. При этом Украина, зажатая между необходимостью сохранять хорошие отношения с Европой, и, в частности, с ее лидером – Германией, и осознанием всей пагубности "Северного потока-2", пытается убедить в этом европейцев, но полагается, в значительной степени, на американцев. Ведь "Северный поток-2" является частью санкционного законодательства, принятого в прошлом году, и в Госдепе неоднократно заявляли о готовности применить его к европейским газовым гигантам. Об украинской тактике противодействия далеко идущим планам Кремля можно спорить, как и сожалеть об упущенном времени – и международный консорциум по управлению ГТС надо было создавать десять, если не пятнадцать лет тому назад, и собственную добычу наращивать, а не отдавать в частные жуликоватые руки мелких и средних олигархов, и хранилища включить в европейские газовые схемы, однако и сделано было немало. Да, на политическом уровне усилия президента и правительства должны были бы быть подкреплены масштабной, системной и скоординированной компанией на уровне экспертов по вопросам энергетики, экологии и безопасности. Все это стало реальностью лишь в последние пару лет, поэтому время, возможно, уже упущено.

Тем не менее, стоит вернуться к аргументам представителей Германии, которые высказываются по поводу поставок российского газа в Европу, в частности, в связи с намерениями реализовать "Северный поток-2". Они не выдерживают критики, и, скорее всего, рассчитаны на среднестатистического бюргера, который не понимает сути происходящего, чем на серьезных аналитиков. Так, довольно спорными выглядят обвинения в адрес США в том, что Вашингтон, якобы, "зачищает рынки" в условиях уменьшения поставок из Норвегии и Нидерландов. Действительно, в 2017 году США произвели в полтора раза больше газа, чем Россия, и его экспорт резко увеличился. Однако, во-первых, американский LNG составляет крайне малую часть (едва ли 5%) от общих поставок в ЕС и так потому, что 1) в США нет мощностей для наращивания поставок (ни одного экспортного терминала до 2016 года, только один действующий на сегодня), 2) рынок ЕС не является для США приоритетом (более половины экспорта приходится на Мексику, Южную Корею и Китай), 3) никто не может заставить европейцев покупать именно американский сжиженный газ, этот товар в изобилии имеется на рынке. В то же время, три новых терминала во Франции, Польше и Литве были построены задолго до нынешней истории с американским LNG и имели целью именно диверсификацию поставок безотносительно к стране его происхождения. На мировом рынке сжиженного газа, который, фактически, становится глобальным, нет проблем купить газ. Вопрос заключается только в объемах и ценах, и тут США будут вынуждены конкурировать с другими производителями, в частности, с Австралией и Катаром, на равных. Кстати, не стоит забывать и новых российских заводах про производству LNG компании "Новатек" – сам факт их строительства ставит заявления немецкого министра экономики под сомнение.

Далее, нас в Украине крайне интересуют обещания сохранить транзит, и об этом, после разговоров с Меркель, заговорил даже Путин. "Профессиональные" заверения аналогичного содержания неоднократно озвучивали и руководители "Газпрома". Они даже неосторожно называли некоторые цифры объемов прокачки – от 10 до 15 миллиардов куб. метров. И обоснования соответствующие выдвигались – мол, это те объемы, которые потребляют Украина и Молдова, и поэтому их будет вполне достаточно. Миллер и его компания были честны – у "Газпрома" просто нет больших объемов газа, чтобы прокачивать через Украину в случае запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока", первая нитка которого уже построена. Если бы была построена и вторая нитка, не было бы и этих "10-15 миллиардов кубометров", однако по до конца неясным причинам, нидерландское судно-трубоукладчик бросило вторую трубу "Турецкого потока", которая, согласно победным пресс-релизам "Газпрома", активно строилась, где-то на середине Черного моря, и спешно покинуло его акваторию. Либо угроза санкций сработала, либо строительство второй нитки временно решили отложить, чтобы продемонстрировать ЕС, что газ для украинского транзита все же имеется.

В новых исторических условиях Меркель высказалась за то, чтобы выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией по вопросам сохранения транзита. При этом упомянутый выше министр экономики ФРГ и авторы многочисленных проспонсированных "Газпромом" публикаций в иностранных СМИ акцентируют внимание на том, что Украина борется за "2-3 миллиарда долларов транзитных платежей", поэтому, раз вопрос стоит в бизнес-плоскости, надо просто договариваться. Трудно отрицать, что для Украины суммы потерь от транзита газа являются серьезным ударом, особенно в условиях приближающегося 2019 года (не только выборного, но и крайне напряженного по суммам выплат внешнего долга). Однако главная причина не в этом. Прекращение транзита откроет для Путина новые горизонты как по силовому сценарию действий против Украины, так и по вмешательству во внутренние дела нашей страны, в том числе в контексте выборов и дестабилизации экономики. Поэтому политические аргументы против "Северного потока-2" значительно важнее экономических. Потеря 2-3 миллиардов долларов или потеря суверенитета не могут стоять на одних весах. Вместо того, чтобы выкручивать руки Украине, Европейский Союз уже давно мог бы принять решение о перезаключение контрактов на поставки российского газа (раз они не могут от этого отказаться), перенеся точки приема газа на нашу восточную границу, подписав транзитные протоколы с Украиной, и все это при условии ухода России из Донбасса. Вот это было бы сильным политическим шагом! Намерения Германии фактически монополизировать поставки российского газа в ЕС через свою территорию, безусловно, значительно укрепит и без того доминирующие позиции Берлина в ЕС, расколет единство Евросоюза, кардинальным образом изменит внешнеполитический ландшафт в Европе.

Переутверждение Путиным старого состава правительства с косметическим ремонтом фасада является еще одним подтверждением намерений Кремля двигаться уже намеченной дорогой конфронтации с Западом. Путин почувствовал слабость в ранее монолитной позиции Вашингтона и Брюсселя, раскол между Трампом и ЕС растет, как в контексте двусторонних торгово-экономических отношений, так и ядерной сделки с Ираном. США завязли в торговом споре с Китаем и даже наметившийся успех с Северной Кореей едва не превратился в фиаско (США были вынуждены отменить учения с Южной Кореей, чтобы успокоить впавшего в беспокойство Ким Чен Ына). В Москве пережили позор с тотальным игнорированием мировой элитой как инаугурации, так и празднования 9 мая, однако теперь приняли Меркель, ждут Макрона, а также венценосного участия Путина во встрече "Нормандской четверки". Нет никакого сомнения в том, что в Кремле продолжают усиленную работу по расшатыванию позиций Трампа в самих США, учитывая ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс. Вполне возможно, что и развернувшаяся в последнее время кампания по обвинению нашей страны в антисемитизме, какой бы несуразной она нам не казалась, имеет целью поставить под сомнение поддержку Украины со стороны как США, так и Германии, где подобные обвинения могут иметь самые серьезные последствия. Нам необходим четкий план действий как в том случае, если посредничество Германии и давление США приведут к некоему переговорному процессу между "Нафтогазом" и "Газпромом", так и в том, если стороны ничего не достигнут, особенно учитывая решения Стокгольмского арбитража, а теперь еще и суда в Гааге. Все эти обстоятельства подтверждают – на кону не 2-3 млрд. долларов транзитных платежей, а судьба ЕС и будущее Украины. В 2019 у нас выборы, а впереди – зима.