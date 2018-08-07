Война миров по Трампу

7 августа Администрация США выполнила обещание президента Трампа восстановить санкции против Ирана, и тем самым окончательно зафиксировала выход США из ядерной сделки, достигнутой в 2015 году. В связи с этим ЕС высказал свое разочарование, в Москве не без удовольствия ожидают резкого скачка цен на нефть, Израиль и Саудовская Аравия испытывают чувство глубокого удовлетворения, Иран грозит возобновить программу обогащения урана и клянется не уступать США. Но все эти крайне неоднозначные события меркнут по сравнению с грядущей полномасштабной торговой войной между США и Китаем, если президент Трамп выполнит еще одну свою угрозу и введет тарифные ограничения на 200 млрд. импорта китайских товаров в США. Речь, напомним, идет о двух ведущих экономиках мира с суммарным объемом двусторонней торговли в 600 млрд. долларов.

Когда в прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, все еще оставалась надежда, что бессмысленность этого шага остановит процесс свертывания установившегося мирового торгового режима. Однако затем последовали тарифы на объем китайского экспорта в 34 млрд. долларов, подготовлен пакет на 16 млрд. долларов и, что самое опасное, озвучена новая угроза о введении пошли на товары в 200 млрд. долларов. Китай симметрично ответил введением тарифов на 34 млрд. долларов американского импорта, подготовил ответ на 16 млрд, и, соответственно, на 60 млрд. Ведущие СМИ КНР крайне негативно отреагировали на угрозу Трампа обложить пошлинами практически половину китайского экспорта, обвинив Вашингтон в намерениях "сокрушить китайскую экономику и превратить Китай в экономического вассала США". В свою очередь, на встрече со своими сторонниками в Колумбусе, штат Огайо, Трамп заявил, что "мы отстроили Китай, теперь настал черед отстроить нашу собственную страну", вновь обвинил Пекин в несправедливой торговой практике и подчеркнул, что "тарифы работают", ослабляя переговорную позицию Китая. "Товары должны облагаться пошлинами или производиться в США", – заявил Трамп. Все эти меры, по его словам, должны уменьшить гигантский внешний долг США в 21 триллион долларов.

Со своей стороны, Китай идентифицировал 5207 наименований товаров, импортируемых из США, которые будут облагаться пошлиной от 5 до 25%, если Трамп реализует свою угрозу. При этом, как отмечают эксперты, 500 наименований товаров в этом списке вообще не импортировались из США на протяжении последних лет, а еще по 2000 позиций объемы поставок исчислялись суммами до 1 млн долларов. Таким образом, правительство Китая создает эффект масштабных ответных действий, которые на самом деле очень точно просчитаны – встречные пошлины не будут распространятся на критические элементы электроники и большие самолеты, в которых КНР остро нуждается. На данном этапе стороны обмениваются острыми выпадами – твиттами Трампа со стороны США и официальными заявлениями из Пекина, в которых выражается решимость выстоять в "торговой войне с США". Любопытно, что к протестам КНР присоединились и другие страны региона, в частности Малайзия, которые являются важными элементами торговой инфраструктуры региона. Ведь очевидно, что снижение грузопотока и неминуемый рост цен для конечных потребителей может существенно усложнить экономическую ситуацию далеко за пределами КНР.

В одном из недавних твиттов Трамп утверждал, что введение тарифов является "чрезвычайно удачным". Однако факты свидетельствуют об обратном. В июне торговый дефицит США вырос сразу на 7%, впервые за четыре месяца. За первые шесть месяцев 2018 года дефицит торгового баланса увеличился на 19 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и если в торговле с Европой дисбаланс несколько выровнялся для США, то с Канадой и Китаем – ухудшился. Негативными являются прогнозы и на весь 2018 года – ожидается, что дефицит внешней торговли превысит 550 млрд. долларов – худший показатель за восемь лет. Утверждения Трампа, что введение пошлин поможет решить проблему огромного внешнего долга не выдерживают критики, поскольку пошлины будут платить потребители товаров внутри США, но никак не правительства других стран – держатели долга. Кроме того, угроза введения новых масштабных пошлин привела к падению юаня по сравнению с долларом, что, конечно же, выгодно Пекину. Дорогой доллар делает экспорт американских товаров менее выгодным для потребителей, то есть приводит к результату, прямо противоположного желаемому.

Улучшение экономических показателей в США, которое дает основания для оптимизма республиканцев на предстоящих промежуточных выборах, является на самом деле результатом налоговой реформы прошлого года и ряда решений, принятых еще администрацией Обамы. По мнению профессора Колумбийского университета Джозефа Стиглица, торговая война, развязанная Трампом, принципиально не может привести к положительным результатам, поскольку пошлины приведут к удорожанию продукции внутри США, объем внутренних инвестиций возрастет, что предопределит потребность в импорте капитала. На фоне снижения налогов, проведенных в прошлом году, растет дефицит бюджета, а значит торговый дефицит неизбежно вырастет. Производители продукции "из Китая" найдут способы перенести производство в другие юрисдикции, где можно беспрепятственно получать китайские комплектующие и есть дешевая рабочая сила. Тем самым возможное улучшение показателей в торговле с Китаем компенсируется ухудшением торговли с какой-нибудь другой страной. При этом следует принять во внимание, что своими действиями Трамп резко подорвал доверие к установленным правилам мировой торговли, в частности, принятым в ВТО, и поэтому страхование рисков экспортно-импортных операций несомненно подорожает. Вмешательство в рынок со стороны государства, в данном случае США, косвенно оправдывает подобную практику и в других странах, что способно серьезно подорвать основы процесса глобализации.

Проблемы в экономике Китая существуют, и поэтому уже несколько лет правительство КНР проводит политику смены экономической модели, стимулируя внутренний спрос, а не экспорт и инвестиции. Пошлины со стороны США только подтолкнут этот процесс. Кроме того, Пекин будет вынужден сконцентрировать усилия на инновационном и технологическом переоснащении, поскольку именно эти отрасли являются самыми уязвимыми с точки зрения удорожания американских продуктов. Учитывая, что в КНР правительство имеет все рычаги контроля над экономикой, соответствующие решения могут быть приняты и осуществлены достаточно эффективно. Китай, и это становится все очевиднее, в этой войне не проиграет.

Кроме торговых отношений напряженность между США и Китаем сохраняется и в сфере безопасности. В частности, Пекин высказал крайнее возмущение принятым Конгрессом законопроектом про финансирование национальной обороны в 2019 году (так называемый National Defense Authorization Act), в котором Китай отнесен к числу самых больших вызовов национальной безопасности США. Законопроект определяет направления финансирования национальной обороны на сумму 716 млрд. долларов, уделяя особое внимание Китаю и активности КНР в Южно-китайском море. Кроме того, законопроект резко ограничивает финансирование из бюджета Минобороны изучения китайского языка в американских университетах и другие проекты Института Конфуция, предусматривает дополнительные меры по борьбе с предполагаемым шпионажем со стороны КНР, а также ужесточение контроля за китайскими инвестициями. Все эти меры находятся в четком соответствии с высказанном недавно мнением руководства ЦРУ, что "Китай намерен потеснить США с позиции доминирующих позиций в мире". Руководство КНР призвало Администрацию США "не позволить этому законопроекту вступить в силу", подчеркивая его крайне недружественных характер по отношению к Китаю. Реакции Администрации и законодателей на этот призыв не последовало.