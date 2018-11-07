Время учить китайский?

На прошлой неделе президент Трамп сообщил о "продолжительном и очень хорошем" телефонном разговоре с президентом КНР Си Цзиньпинем. Говорили, разумеется, о торговле и Северной Корее. Ожидается, что два лидера встретятся на полях саммита "большой двадцатки", который состоится в Аргентине 30 ноября – 1 декабря. Инициатором разговора был Трамп. Тем, кто призвал "найти взаимоприемлемое решение" двусторонних торговых споров – Си Цзиньпин. Сообщение о разговоре появилось всего за пять дней до промежуточных выборов в Конгресс. Тема о тарифах, введенных администрацией США на 250 млрд. долларов китайского экспорта и об угрозе Белого дома ввести тарифы на оставшиеся 267 млрд. стала одной из наиболее обсуждаемых в период предвыборных баталий во многих штатах. Поэтому, по мнению наблюдателей, звонок Трампа мог быть просто предвыборным ходом. Очень осторожными в прогнозах по "китайскому" вопросу были и представители американской администрации.

Проблема заключается в том, что торговая война между США и КНР имеет не только экономическую подоплеку. В Вашингтоне поняли окончательно и бесповоротно, что надежды на политическую трансформацию Китая в сторону либеральной демократии одновременно с экономическим ростом и вовлеченностью в процессы глобализации оказались тщетными. КНР остался страной, где у власти Коммунистическая партия, а ее лидер стал пожизненным президентом страны. Более того, из 15 стран мира с наивысшим валовым продуктом на душу населения две трети относятся к числу недемократических государств. По вполне обоснованным прогнозам рынок электронной торговли Китая уже к 2020 году достигнет такого же размера, как рынки США, Японии, Великобритании, Франции и Германии вместе взятые. Если не произойдет каких-либо фундаментальных катаклизмов, к 2027 году ВВП Китая превысит ВВП США и штаб-квартира МВФ должна будет переехать в Пекин, как это предусмотрено уставом этой организации. "Один пояс – один путь" по своим масштабам в 12 раз превосходит послевоенный план Маршалла для Европы (и это с учетом всех пересчетов). По подсчетам компании МакКинси, во время индустриальной революции Британии понадобилось 150 лет, чтобы вдвое увеличить производительность труда. Китай сделал это за 12 лет, Индия – за 16. За 15 лет в Китае было построено столько же жилья, сколько имеется во всей Европе. Китай – мировой лидер по производству электромобилей, две трети мирового производства литий-ионных аккумуляторов сосредоточено в Китае (и только 1% в Европе). Большинство мировых финансовых "единорогов" находится именно в Азии, а мессенджер WeChat добавил 400 млн. пользователей только за два года. При этом, во всяком случае в Китае, в центре экономической политики находятся государственные компании и банки, а политическая система жестко централизована. Развивающиеся экономики вполне могут избрать иной путь развития, по сравнению с либеральной демократией, наблюдая, как Китай "догоняет и перегоняет" США.

Проблема Китая беспокоит не только американцев. Это один из тех вопросов, который все еще объединяет Брюссель и Вашингтон. Крайне обеспокоенные европейцы уже инициировали разработку "директивы" по скринингу инвестиций в критическую инфраструктуру с тем, чтобы пресечь скупку активов в странах ЕС компаниями КНР, в особенности теми, за которым стоит государство. Подобные ограничения на "свободу капитализма" как бы противоречат принципам рынка и свободы предпринимательства, однако перспектива прихода инвестиций из страны, валютные резервы которой превышают 3,6 триллиона долларов, а у власти находится КПК, взывает к пересмотру этих принципов. При этом Брюссель решил продемонстрировать готовность к конструктивному диалогу с Азией, игнорировать которую попросту невозможно. 19 сентября "министр иностранных дел ЕС" Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Балк представили стратегию ЕС по улучшению транспортного сообщения с Азией. Аналитики расценили эту стратегию как ответ на флагманский проект КНР "Один пояс-один путь". Во время презентации прозвучало много правильных слов о том, что Азия нуждается в серьезных инфраструктурных инвестициях, вот только конкретика отсутствовала.

Продолжение последовало на очередном, двенадцатом саммите ЕС-Азия, который состоялся в середине октября в Брюсселе. В течение двух дней лидеры 30 стран Европы, 21 государства Азии, ЕС и АСЕАН обсуждали перспективы расширения сотрудничества. Участники саммита представляли государства с 65% мирового ВВП, 60% населения и 55% глобальной торговли. От Китая в этом мероприятии принял участие премьер-министр Ли Кэцян. Как это не удивительно, но многие обозреватели расценили эту встречу как "анти-трамповскую", хотя руководители Еврокомиссии решительно опровергли такую оценку. В то же время, в присутствии китайского премьера участники встречи не решились критиковать Китай, ограничившись призывами к "более открытой" экономике. Китай, в свою очередь, вновь заявил о взаимопонимании с Европой в контексте приверженности процессам глобализации и сохранению мирового торгового порядка, основанного на правилах и соглашениях. Любопытно, что на саммите обсуждались также вопросы международной политики и безопасности. В частности, участники призвали к денуклеаризации Корейского полуострова и заявили о поддержке действующего ядерного соглашения с Ираном. В рамках саммита прошли отдельны встречи ЕС-Южная Корея и ЕС-АСЕАН, а также подписано соглашение о свободной торговле между ЕС и Сингапуром. Очевидно, что в Европе понимают всю важность поднимающейся и крепнущей Азии, а в Азии отдают себе отчет в емкости европейского рынка. Однако громкие заявления – еще не конкретные проекты, и удастся ли воплотить лозунги в жизнь покажет лишь время. Китай, который уже инвестировал более 60 млрд. долларов в рамках концепции "Один пояс – один путь", отступать от своих планов не намерен. Санкции США никак не повлияли на позицию Пекина. Китай упорно не желает идти на конфронтацию и при каждом удобном случае заявляет о приверженности принципам сотрудничества в рамках принятых норм международного права. При этом совершенно очевидно, что КНР никому не уступит пальму регионального лидерства и попытается обернуть инициативы ЕС в свою пользу, то есть действовать также, как некоторые европейские страны, которые используют напряженность между США и Китаем для реализации собственных планов.

Вот только один конкретный пример. Пока Брюссель, Берлин и Париж рассчитывают создать систему повсеместного скрининга китайских инвестиций в странах ЕС, в конце октября в Чехии под руководством президента Земана состоялся масштабный Китайский инвестиционный форум, в котором приняли участие более 150 делегатов стран Центральной и Восточной Европы и 250 делегатов из КНР. Делегацию Литвы на форуме возглавлял член наблюдательного совета Банка Литвы Мариус Юргилас. Как выяснилось, литовцы вовремя сориентировались и предложили финтековским компаниям КНР открыть представительства в Литве, где им будут созданы необходимые условия по обслуживанию электронных финансовых потоков между КНР и государствами ЦСЕ и всего ЕС. Банк Литвы заявил о готовности предоставить всю необходимую инфраструктуру для банков и финансовых институтов КНР для проведения электронных расчетов и кредитования. Соответствующие соглашения с китайским банковским регулятором были подписаны еще в 2015 году и на сегодня первые лицензии уже выданы и работают. Вильнюс активно инвестирует в сектор финтека и работает над созданием финтековского центра для государств инициативы 16+1. Литва не скрывает своих амбиций занять лидирующее место на рынке электронных финансовых услуг и расчетов. Это только один из примеров, как своевременная инициатива и активная государственная политика может создать новое качество даже для небольшой страны и в условиях жесткой конкуренции. Может быть не зря ведущие финансовые аналитики мира советуют молодому поколению учить китайский?