Ярмарка беспринципности

Для государств, стремящихся строить свое будущее на "европейских ценностях", происходящий в эти дни экономический форум в Санкт-Петербурге выглядит если не отступлением, то, по меньшей мере, яркой демонстрацией беспринципности. По информации организаторов этого события, ожидается до 15 тысяч гостей из 100 стран, в том числе представителей крупнейших компаний из 70 стран, в том числе из Британии. В прошлом году количество участников также было значительным – около 14 тысяч, однако подобный нынешнему уровень официального представительства является беспрецедентным с начала российской агрессии против Украины. Санкт-Петербург посетят президент Франции Макрон, премьер-министр Японии Абе, вице-президент Китая Ванг Кишан, премьер-министр Монголии Хурэлсух, президент Центральноафриканской республики Туадера, управляющий директор МВФ Лагард.

Именно в те дни, когда международная группа следователей опубликовала, наконец, свои выводы о наличии неопровержимых доказательств причастности России к катастрофе малазийского "боинга" рейса МН-17 (разумеется, МО РФ немедленно заявило, что не согласно с этими выводами), представители "коллективного Запада", да и "Востока" тоже, собираются на форуме, который проводится под эгидой Путина, чтобы сделать вид, что бизнес с Россией может продолжаться в режиме "as usual". Не стоит забывать, что еще до форума в России побывали канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Индии Моди. Все еще на повестке дня вмешательство РФ в американские выборы, поддержка Москвой Башара аль-Асада, отравление британских граждан на британский территории, незаконные агрессивные действия против судоходства в Азовском море, постоянно расширяющийся режим санкций, но "новый старый Путин" вновь в центре внимания мировых СМИ.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев так прокомментировал происходящее в интервью CNN: "Российская экономика показывает в этом году рост 2%, цены на нефть стабильные, и, конечно же, мы имеем проблемы с США. Но у нас сильные партнеры в Азии, отличные партнеры на Ближнем Востоке, президент Макрон и премьер-министр Абе приедут в Санкт-Петербург, так что предсказания, что Россия будет изолирована – не оправдались". Посол США Хантсман также поедет на форум, хотя выступать там отказался. По его мнению, "диалог (в сфере бизнеса) является движением вперед, а взаимная изоляция только окончательно разведет нас в разные стороны". Это для Украины, Грузии и других стран, подвергшихся российской агрессии, ситуацию можно объяснить желанием Запада "не загонять Путина в угол" и "держать двери для диалога открытыми". Внутри же самой РФ и сам форум, и происходящее накануне его, преподносятся как доказательства "величия" путинской России, которая "все равно всех переиграет". Неважно, что 63% российских предпринимателей практически открыто говорят об ухудшении экономической среды и делового климата, ежегодно из России выводятся десятки миллиардов долларов, а пенсионные фонды остаются замороженными четвертый год. Неважно даже, что правительство РФ было вынуждено сократить затраты на оборону – для российского избирателя главное, что высокопоставленные собеседники Путина одним свои присутствием подтверждают: Россия – глобальная сила, с которой считаются, и для них это важнее всего.

На самом деле дела обстоят далеко не так благополучно, как это преподносится "Russia Today". К примеру, 4 мая стало известно, что объявленная восемь месяцев тому назад девяти миллиардная сделка о продаже китайской CEFC значительной доли акций "Роснефти" провалилась. В Китае пришли к выводу, что "Роснефть" в значительной мере является политическим инструментом Москвы, а Пекин вовсе не горит желанием втягиваться в политические проблемы России в то время, как сам реализует триллионный проект "Один пояс-один путь". Прагматичных и очень осторожных китайцев крайне озадачили странные сделки "Роснефти" за последние 14 лет, начиная с "поглощения" активов "Юкоса", трудно объяснимые манипуляции с инвестициями в компании Венесуэлы (от которых сами китайцы со временем отказались) и далекие от прозрачности взаимоотношения с "Бритиш Петролеум". CTFC сама столкнулась с кризисом ликвидности, и решила воздержаться от прямых инвестиций в компанию, руководитель которой Сечин находится под санкциями, а при принятии решений руководствуется в значительной степени политическими приоритетами Кремля, к примеру, активно инвестируя в Индию – геополитического соперника Китая.

Тем временем "подарок" российскому "Газрому" сделала Еврокомиссия. После многолетнего, с 2011 года расследования анти-монопольными службами ЕС порочной практики газового монополиста в сфере ценообразования и кабальных условий поставок газа, в Брюсселе решили пойти на "мировую", согласившись не налагать на "Газпром" многомиллиардные штрафы в обмен на изменение практики ценообразования и поведения на рынке. "Газпром", в частности, согласился придерживаться рыночной практики в ценообразовании (особенно в Восточной Европе – Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше), убрать из контрактов условие об ограничении ре-экспорта. По мнению представителей Еврокомиссии, новые правила открывают возможность для формирования свободного рынка газа в Европе. Главным "архитектором" этих правил называют Германию, которая имеет, как известно, давние и весьма тесные связи с "Газпромом". Решение ЕК вызвало резкую критику со стороны "восточных" членов ЕС, в частности, Польши. Штраф, который должен был быть наложен на "Газпром", предполагался для компенсации неоправданных затрат восточноевропейских компаний – потребителей российского газа, связанных с политически-мотивированными ценами на газ. Теперь же о подобных компенсациях придется забыть. По мнению аналитиков, решение ЕК может вызвать дополнительную напряженность в и без того сложных отношениях ЕС и США, поскольку недавно Еврокомиссия не только ввела серьезные ограничения на работу таких гигантов, как Google, Apple и Facebook, но и наложила на них миллиардные штрафы. Вполне обоснованно возникает вопрос почему нарушения антимонопольных правил в ЕС в одних случая караются штрафами, а в других – нет.

Нынешний форум в Санкт-Петербурге проходит под девизом "Создавая экономику доверия". Трудно представить себе более циничный лозунг, когда речь идет о стране, правительственные структуры и СМИ которой тотально завязли в крупномасштабной кампании дезинформации, откровенной лжи и манипуляций, как за пределами, так и внутри России. Созданные повсеместно на Западе органы противодействия "гибридным угрозам" со стороны Кремля свидетельствуют как раз о тотально взаимном недоверии, причем не только на западном направлении, но и на восточном. Действительно, на данном этапе на Западе наблюдается откровенная тенденция поиска путей выхода из острой конфронтации с РФ, которая не только не предпринимает никаких шагов по смягчению ситуации, но, наоборот, наращивает "проблемный пакет". Частично подобное развитие событий объясняется коммерческими интересами, частично – активностью лоббистов России, частично – усталостью от отсутствия прогресса как на Донбассе, так и в Сирии, не говоря уже о Крыме, незаконную аннексию которого Москва отказывается даже обсуждать. В замороженном состоянии находится ситуация в Сирии, где столь долго и тщательно сформированный альянс Турции, Ирана и России вдруг перестал работать, поскольку Турции в преддверии выборов не нужны никакие дополнительные неприятности, Иран крайне разозлен решением Трампа выйти из ядерной сделки и нерешительностью европейцев сохранить договоренности любой ценой, а также закулисной сделкой между РФ и Израилем. Георгиевская ленточка Нетаниягу сработала – Россия не препятствует атакам израильских ВВС на иранские военные объекты в Сирии, что крайне ослабляет политические позиции и без того сбитого с толку Ирана. Наконец, неожиданно и очень эмоционально Трамп отказался от проведения исторического саммита с КНДР в Сингапуре, и все потому, что ему не понравился достаточно воинственный тон последних заявлений Ким Чен Ына.

Складывается впечатление, что все стороны взяли тайм-аут и не желают обострять ситуацию. Новых идей нет, а старые не работают. Не исключено, что по крайней мере до саммита НАТО (а для нас это еще означает и саммит Украина-ЕС) в июле мир будет находится в состоянии напряженного брожения. Плохо то, что Путин отступать не собирается. Руками тех, кто не видит возможности принудить Россию выполнять решения судов, трибуналов, двусторонних и многосторонних договоренностей, возникает ситуация "замораживания" конфликтов – как на Донбассе, так и в Сирии. Дефицит идей и лидерства очевиден, но он, безусловно, является временным. Хорошо то, что наступило время тщательной подготовительной работы. Ярмарка беспринципности в Санкт-Петербурге – не более, чем театральный занавес, за которым все те же известные персонажи все той же набившей оскомину пьесы. Когда зрители это поймут – они просто начнут выходить из зала. Вопрос в том, какую пьесу им предложит театр напротив.