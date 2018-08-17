Обезвредить "бомбу", которая может разорваться через годы

Завершился четвертый сезон прекрасного проекта "Мирное лето – детям Донбасса". В этом году в детском лагере "Перлина Донеччини" в Святогорске отдохнули 500 детей, приехавших сюда из разных районов Донбасса, в том числе с неподконтрольной территории. Все они нуждаются не только в отдыхе, но и психологической помощи – именно этот аспект стал основным при выборе участников проекта из многих сотен заявок.

Я побывала в "Перлине Донеччини" и хочу поделиться удивительными открытиями, которые там сделала. На все три смены приезжали очень разные дети в возрасте от 8 до 14 лет, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. И за все время в этом лагере не было ни одного конфликта на почве того, кто прав, кто виноват. Дети как с мирной территории, так и прифронтовой зоны прекрасно понимают, что все они живут в одинаково тяжелых условиях, сталкиваясь со схожими проблемами. Дети есть дети. Они не говорят о политике, зато вместе играют, танцуют, ходят в кружки. И общаются с психологами, которые отметили несколько общих, крайне важных моментов.

Первое, что нужно детям Донбасса, – конечно же, мир. Второе – дети продолжают демонстрировать свои страхи. Даже рисуя мир, они используют много черного цвета. И это страшно, правда, очень страшно, когда детское творчество демонстрирует столь сильные эмоции. Страшно, что дети живут в такой повседневности, из которой некуда убежать. Страшно, когда на вопрос "Как тебе там живется?" ребенок просто отвечает: "Нормально, я привык и родители привыкли". Страшно, что они не осознают опасности той действительности, в которой живут. Чтобы как-то жить все эти четыре года, психика адаптируется, и детям кажется, что это нормально. Но когда они начинают делать то, что не контролирует разум, вырывается весь этот ужас. Хотя внешне он никак не проявляется, ведь ребята не говорят об этом вслух. Обычные, веселые, контактные школьники, у которых подсознательное вырывается наружу только тогда, когда с ними начинают работать психологи.

По данным ЮНЕСКО, 200 тысяч детей в зоне боевых действий на Донбассе ежедневно рискуют быть убитыми или ранеными. Дети начинают привыкать к столь жестоким реалиям и не осознают всю степень опасности. А ведь это очень большая проблема, которая касается и родителей. Мамы и папы, живя в таких же условиях, уже перестают обращать внимание на то, что ребенок, например, плохо спит. И вот здесь они сталкиваются с такой проблемой, как посттравматический синдром.

По данным Министерства соцполитики Украины, более миллиона человек в возрасте до 18 лет имеют право на статус детей, пострадавших от вооруженного конфликта. То есть более миллиона детей Донбасса могут быть подвержены посттравматическому синдрому. Его особенность – когда человек оказывается в травматической ситуации, психика с такой нагрузкой не справляется. Она вытесняет ее на уровень бессознательного. Однако остается "тумблер", который может включиться через год, два, пять, 20 лет. Своего рода бомба с часовым механизмом, грозящая взорваться в любой момент из-за звука, воспоминания, фотографии, запаха. И каким образом даже успевший повзрослеть человек будет реагировать, не знает никто.

Как же найти выход? Пока дети еще маленькие нужно начинать работать с психологом, применяющим арт-практики. С помощью рисунков, эссе на осознаваемый уровень вынести именно то, чего ребенок боится, а словами выразить не может. Только так можно хотя бы заложить фундамент, чтобы впоследствии эта проблема не разрушила жизнь взрослых, возможно, уже состоявшихся людей. А поскольку речь идет о сотнях тысяч пока еще мальчиков и девочек, то и последствия могут быть колоссальные и страшные.

К сожалению, посттравматический синдромом пока еще мало изучен, потому что он очень индивидуален. Сейчас есть только общее понимание, что травматическая ситуация остается в сверхбессознательном, и через какое-то время она может выстрелить. Когда и при какой ситуации – не может предугадать никто. Тем не менее Фонд Рината Ахметова серьезно работает над нивелированием этой угрозы, даже гипотетической. Вот почему проект "Мирное лето – детям Донбасса" действует уже четыре сезона. И желающих участвовать в нем становится только больше.