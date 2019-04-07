Лада Лузина писательница

Благовещение

Благовещение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8fa/3a5/5ca8fa3a5c5df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8fa/3a5/5ca8fa3a5c5df.jpg 2019-04-07T08:25:00+03:00 Лада Лузина

Первое на Руси изображение Благовещения в Софие Киевской"

Благовещение – вне всяких сомнений можно отнести к волшебным праздникам. К старейшим праздникам древней Руси. И одновременно к старейшим женским праздникам украинок.

Мозаичный образ Архангела Гавриила и Марии в соборе Софии Киевской – самое раннее изображение сцены Благовещения в древнерусском искусстве.

В 2011 году Софийский собор Града Киева официально отметил юбилей – тысячу лет. Главный образ Софии и древнейшая чудотворная икона Руси – Богоматерь Оранта Нерушимая стена в центральной апсиде. Благовестник архангел Гавриил и Приснодева Мария – обрамляют Оранту справа и слева

Один из первых соборов Киева напрямую связан с главным Женским днем – Благовещение считалось по значимости вторым праздником после Пасхи.

По одной из версий Мария беременеет в тот самый миг, когда архангел Гавриил сообщает ей благую весть "зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус". И само появление Иисуса Христа (нового Адама) свидетельствует, что Господь простил человечество и мир начал новый отсчет.

Потому Благовещение – праздник рождения нового мира!

Праздник зачатия нового христианского мира – начавшегося даже не с рождения, а с зарождения младенца во чреве Марии. И в то же время праздник рождения обновленного весеннего мира – время, когда Весна официально и окончательно перебарывает Зиму.

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По мнению ряда историков весеннее Равноденствие – и было началом Нового года на Руси (хоть альтернативная версия связывает наш Новый год с первыми числами марта). Но вне всяких сомнений Благовещение – это Период Перехода, волшебное время, когда открываться врата в Иномирье. И главная тема Благовещения – рождения и зарождения напрямую связана с темой открытия врат. Ведь вся магия родин – это магия женского лона, как врат в иной мир. В том числе лона самой Матери-Земли, которая вплоть до Благовещения считалась беременной.

На Благовещение украинские девушки пели веснянку "Воротаре, воротарчику, вітвори ворітонька!".

С открытием этих мистических "воріт" были связаны все благовещенские приметы, легенды, традиции.

По традиции в этот день открывали клетки и выпускали на волю птиц: "Ранком, коли ще в церкві правиться служба Божа, випускають пташок з неволі — "щоб співали на волі, Бога прославляли та просили щастя-удачі тому, хто їх випустив"". (Воропай).

Открывали двери и выпускали из дома всю домашнюю живность. "селяни виганяли з хат котів, спускали з ланцюгів псів ії виганяли з хлівів худобу, "щоб чули весну й самі про себе дбали"" (Скуратовский).

По легенде в этот день открывается само небо – и человек может напрямую поговорить с Богом.

А на следующий день благовестник архангел Гавриил вновь открывает небо и выпускал на землю грома и молнии.

Но самое главное с этого дня открывается – просыпается сама Земля. Мать-Земля официально ложилась спать на женский праздник Введение и вплоть до Благовещения тревожить ее (пахать, сеять, ставить заборы, вбивать клинья, рыть ямы) считалось великим грехом

"Від Воведенія до Благовіщення не можна порати землі, від Благовіщення можна працювати коло землі" (Грушевский).

"До Благовіщення не копают і не тривожать землю, говорять, що земля спить. А після Благовіщення говорять, що земля вже встала і тоді вже орють і сіють" (Толстые).

"До Благовіщеня не починають робіт у городах — бо земля ше не благословлена" (Онищук).

Тревожить, взрезать, толкать Землю-Мать запрещено именно потому, что она считается беременной. Ведь с осени в ней спят и семена, посеянные в прошлом году, и всевозможные твари, спрятавшиеся на зиму в норы, щели, берлоги. Спят в ней и омертвевшие на зиму корни кустов и деревьев, и замерзшие на зиму весенние дожди.

Но после Благовещения лоно Матери-Земли открывается – все вылезает на свет, возрождается и зарождаться.

В разных странах, с разным климатом были свои дни воскрешения Земли – у нас, в Украине, главным пробуждения и освобождения "спящей красавицы" считалось Благовещение Пресвятой Богородицы.

"Стари люди кажуть, шо уже на Благовіщеня вилазят ужі наверх, одмикаеця зимля, и ростение, и трава, дерево починае роста" (Агапкина)

АНТИ-МАГИЯ

Главная тема Благовещения – рождение нового... И одновременно анти-рождение. Понять анти-магию Благовещения можно на примере запретов, связанных с прядением.

В определенные волшебные дни (например, на зимние святки или Великие Пятницы сноска https://www.segodnya.ua/opinion/ladaluzinacolumn/pyatnica-13-go-kak-zamenit-nepriyatnosti-na-sbychu-vseh-mecht-1063502.html) смертным женщинам категорически запрещено прикасаться к прялкам – ибо в эти дни судьбы людей прядут сами боги. А женщины, которые нарушают запрет и таки садятся прясть в это время – никто иные как ведьмы, ибо они хотят стать подобными богам!

Прясть, плести корзины и даже заплетать волосы возбранялось и на Благовещение – "на Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

Но прежде всего Благовещение – день, когда Пречистая Дева получает благую весть и зачинает Иисуса Христа.

Благовещение – день сакрального зачатия нового мира. Потому в первую очередь простым смертным запрещено делать детей в этот день! Все, что имеет отношение к теме рождения окружено жесточайшими табу. А все, что будет зачато или рождено – объявляется, нечистым, магическим, проклятым. Беременным женщинам запрещали работать на Благовещение, иначе будущая мать "неодмінно відріже ніжку своїй дитині". (Скуратовский). Негатив распространяется и на соседа Богородицы – 8 апреля день архангела Гаврила-благовестника. В Украине верили, что "Само слово благовисный приобретает значение ’сумасшедший’: верят, что все родившееся в этот день будет не в своем уме" (Білецький-Носенко). Украинская пословица "від благовісного теляти добра не ждати" дорого стоила бедным телятам и ягнятам, рожденным на Благовещение – их сразу пускали под нож.

И в Харьковской области, и на Буковине верили, что яйцо, снесенное на Благовещение курицей, нельзя класть под наседку – из него вылупиться цыпленок-урод с двумя головами и тремя ногами.

Даже брать в руки семена не рекомендовалось. Даже держать их в хате – не стоило: "нельзя прикасаться к семенам свеклы на Благовеще¬ние, иначе из них вырастет редька" (Чубинский). "На Благовишченне не зачэпають [не трогают] семениу, бо ужэ усе пэрэкидаеця на ка¬лику"; "на Благовещение не прикасались к семенам, предназначенным для сева, иначе они бы не взошли". (Агапкина).

Если не посеешь рассаду до Благовещения, нужно ее вынести из хаты, ибо это праздник "ворожий" и с рассадой непременно "щось зробицца".

Все зачатое или рожденное в этот день становилось неправильным. И в тоже время становилось магическим и волшебным. Потому из одного и того же благовещенского яйца мог вылупиться и цыплёнок-монстр, и черт, и существо, предназначенное для магической жертвы.

"Яйца, снесенные курицей в один из опасных дней ранней весны, оказывались вместилищем демонических существ, которые получали возможность "прорваться" в земной мир через образовавшуюся во времени брешь" – писала Агапкина.

Так, гуцулы полагали, что из благовещенского яйца можно сделать черта – Юду. А сербы использовали благовещенского цыплёнка для магических обрядов – в частности для защиты от града своих огородов и полей. Птенца, вылупившегося до 9 марта или в период с 9 до 25 марта (по старому стилю) обносили вокруг своих угодий и закапывали на границе.

Сербы верили, что курица, усевшаяся на яйцо в другой волшебный период на Масленицу, может высидеть из него даже ведьму-вештицу. А русины считали, что на Благовещенье (и без всякой помощи волшебных яиц) за¬рождаются ведьмы и упыри…

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Благовещение напрямую связана с магией "Делай все наоборот", которая со временем вылилась в бессмысленный по своей сути обезьяний сатанизм с осквернением икон и чтением наоборот "отче наш".

Подобная магия "наоборотничества" была хорошо известна в дореволюционном Киеве и остроумно описана Макаровым: "простодушные киевляне не различали обычные суеверия и обряды нового сатанинского культа. Так, например, издавна считалось, что Бог денег не любит и в финансовых вопросах лучше обращаться к сатане. К дьяволу стали выстраиваться целые очереди. И каждый сребролюбец старался опередить другого, привлечь к себе внимание владыки тьмы каким-нибудь кощунством. Одни читали в церкви молитвы наоборот, другие выкалывали на иконах глаза и сжигали Евангелия в печах. Но самым дерзким было глумление над святыми лаврскими угодниками… когда все нормальные люди припадали с молитвой к святым мощам, любители наживы "крали у святых" – забирали деньги, оставляемые богомольцами. В апреле 1866 года за этим занятием застали зажиточного киевского мещанина. Он не только не отпирался, но и честно "пояснил, что преступление это совершил по совету многих его знакомых потому, что уворованные от мощей деньги будто бы способствуют увеличению капитала"".

Тем интереснее, что вплоть до наших дней существует суеверие – чтобы стать богаче и поймать удачу в день Благовещения нужно непременно нарушить заповедь "не укради" и спереть хотя бы какую-то мелочь. О чем (правда с осуждением) поминает даже православный журнал "Фома": "в Благовещение нужно обязательно что-то украсть – и это будто бы принесет счастье".

Традиция на первый взгляд столь же абсурдная, как и предложение осквернять на удачу святыни…

Но изначально у магии "наоборотничества" была своя логика – логика героя, пытающегося похитить волшебный предмет у богов и человека, желающего сплести свою судьбу своими руками.

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