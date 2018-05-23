Храм богини любви с коровьими ушами

На этом месте стояла некогда статуя богини, освещенная солнцем. Солнце осталось. Статуи давно уже нет

Храм богини любви Хатхор – мое самое яркое впечатление от Египта.

Судя по отзывам, я не одинока – на многих туристов храм Хатхор в маленьком городе Дандара произвел более сильное впечатление, чем Сфинкс, пирамиды, Колоссы Мемнона храмы Хатшепсут и Амон-Ра.

Хатхор – богиня любви и красоты, ее отождествляли с Венерой и Афродитой. По египетским меркам храм весьма молод – его начали строить в 1 веке до н.э. последние фараоны и заканчивали уже римские цезари. Позже он был практически полностью засыпан песком и извлечен на свет божий уже в 19 веке французским археологом и создателем каирского музея Огюстом Мариетом. В итоге само строение храма неплохо сохранилось и представляет собой полноценный Дом, с главным залом, множеством тайных комнат, подземельем, волшебным коридором наверх, и часовнями на втором этаже.

Не буду строить из себя египтолога. Я пока не нашла академической статьи о сооружений этого храма, лишь краткие вики-сведения, отзывы туристов и рассказки гидов, которые порой противоречат друг другу.

Я могу описать лишь свои впечатления, чувства, и засвидетельствовать, богиня любви и впрямь влюбляет в себя сразу – едва ты заходишь в ее обитель, в гипостильный зал с 24 колоннами, и поднимаешь глаза к потолку с изображением неба-Нут, и перестаешь верить в свою реальность… ты словно попадаешь в кино. И кажется, что справа сейчас выскочит Рик О’Коннелл из "Мумии", а слева, поправляю шляпу, войдет Индиана Джонс.

Храм поражает – притом поразительно точно бьет сразу во множество точек.

Он поражает идеальной цветовой гаммой – сочетанием голубого с песочным (говорят, краски не обновлялись – сохранились с древних времен).

Он покоряет прохладой, обволакивающей тебя после палящего египетского солнца.

Он убивает варварством! Лица Хатхор, украшавшие капители колонн ее храма, были уничтожены. Кто так старательно и скрупулезно сбивал черты лица любовной богини, первые христиане или мусульмане, – точно неизвестно. И сразу напрашивается литературный сюжет… Может с тех пор мы все и ищем ответ на вопрос, что такое любовь? С тех пор как все лики богини Любви были разбиты?

Кое-где облик Хатхор все же сохранился хотя бы частично. В частности, и ее коровьи уши

И все же Хатхор по-прежнему царит в своем храме, и, как положено богине Любви, предлагает туристам любовь на любой вкус.

Кто-то полюбит ее, узнав, что по одной из версий имя Хат-хор означает Дом Хора (Гора). И экскурсовод тут же напомнит: "У вас в Украине дом ведь тоже "хат" – хата! Ведь так?"

Кто-то влюбится в загадку, в знаменитую "Лампу Дендеры" – барельеф с изображением электрической лампочки на стенах древнего храма. Любители инопланетян, убежденные, что все древние цивилизации на земле были основаны с помощью космических гостей, считают это подтверждением своей теории. И им до лампочки объяснения ученых… тем паче, что последние и не кажутся чересчур убедительными (мол, вовсе это не лампочка, а хребет Осириса или даже женская матка).

Кого-то заинтересует стоящее прямо у Царских ворот в храм божество со знакомым нам именем Бес – в древнем Египте он не считался злобным, каверзным созданием, а был карликовым божком, сродни нашему домовому, который защищал домашний очаг от злых духов.

Домашний дух по имени Бес

Иных прельстит история любовей и смертей – экзотическая и одновременно знакомая, ибо история прекрасной царицы Клеопатры неотделима от европейской культуры. Именно Клеопатра была одной из первых строителей храма Хатхор. В ее случае было вполне логично уповать на богиню любви. Ее любовникам были Марк Антоний, а ранее сам великий Гай Юлий Цезарь, от которого у нее родился сын, названный в честь папы Цезарион.

Клеопатра и Цезарион

Изображение Клеопатры в виде богини Хатхор и ее сына Цезариона (в том же лице фараона Птолемея XV Филопатора Филометора Цезаря) и ныне можно увидеть на стенах храма.

Некоторые экскурсоводы уверяют, что здесь же во дворе стоит саркофаг Клеопатры – последняя царица Египта покончила с собой, когда ее страна была завоевана Октавианом Августом.

Похоже, в тот миг богиня Хатхор отвернулась от нее – в отличие от иных представителей Рима Антония и Цезаря, Августа 38-летней царице уже не удалось покорить своей красотой. Смерть Клеопатры стала концом всей блистательной истории древнего Египта – он стал всего лишь одной из римских провинций. Ее сын Цезарион был убит собственным братом (Октавиан был приемным сыном Гая Юлия Цезаря), дабы тот не мог претендовать ни на египетский, ни на римский престол. Впрочем, согласно одной из безумных теорий сын Клеопатры и Цезаря выжил, сбежал и основал новую религию, христианство под псевдонимом Иисус Христос.

Неподалеку от храма есть "Ворота любви". По новоявленной легенде Клеопатра проходила через них, желая избежать брака с собственным братом. Коли так, ходить через любовные врата нет ни малейшего смысла – желание ее не сбылось. История обычно упускает из виду, что официально Клеопатра никогда не была полноправной владычицей, женщине не позволялось править Египтом самостоятельно. Вначале она была женой своего среднего брата (его убили еще при Цезаре), потом женой своего второго брата (его отравили позже за ненадобностью, когда у Клеопатры появился сын – и она стала царицей-регентом).

Сколько историй, сколько легенд словно губка впитал этот храм …

Но признаюсь, вступив в него, сильнее всего я была поражена стрелой мучительной зависти. Эх, найти бы в Киеве хоть одну-единственную колонну от подобного языческого храма с изображением наших древних дохристианских богов. Ведь, в отличие от египтян, мы даже толком не знаем, как выглядели наши боги!..

Впрочем, самым ярким моим впечатлением стали изображения богини неба Нут на потолке храма.

Нут – богиня неба.

Для Хатхор Нут – бабушка ее мужа Гора. В тоже время Нут – родная племянница Хатхор. Да и вообще их порой отождествляли друг с другом – обе они представляли в образе небесной коровы, потому у Хатхор на голове коровьи рога и уши. (В целом, даже не пытайтесь разобраться с наскока во взаимоотношениях египетских богов – это отдельная наука!).

Обычно боги Египта – человекоподобны и весьма пропорциональны, головы животных и птиц сидят на идеальных стройных и мускулистых человеческих телах. Но тело богини Нут вытянутое как у змеи, с неестественно длинными, изогнутыми под прямым углом руками и ногами, – Нут обвивает собой все небо, все знаки Зодиака, всю небесную сферу... она чем-то напоминаем легендарную змею, которая опоясывает весь земной шар (хоть на землю небесная Нут и не претендует).

Богиня Нут

А изображение суток, на котором Нут сначала заглатывает солнце, а потом рождает новое – невероятное по силе изображение акта творения мира из женского лона. Но, к моему сожалению, фото совершенно неспособно передать энергию этого барельефа – его нужно видеть воочию!

И под конец, отдельная тема храма Хатхор - Зодиак. Он цепляет тебя на крючок, уже потому, что в отличие от изображений египетских богов – знаки Зодиака хорошо известны, они почти родные для нас. И в тоже время оригинальны и своеобычны.

Знаменитый Дендерский зодиак с потолка часовни Осириса на втором этаже храма Хатхор был вывезен французами и хранится в Лувре. В Египте осталась лишь почерневшая от копоти копия

Но куда легче и интереснее рассматривать знаки в центральном зале, где их обвивает змеевидное тело Нут.

Взять к примеру знак Близнецы (к слову, поздравляю всех "Близнецов" с началом их цикла!). У нас принято изображать их как двух парней или девушек. По понятным причинам мы не представляем их как любовную пару.

Здесь же знак Близнецы – это бог Шу и богиня Тефнут, дети Ра, близнецы, брат и сестра, и одновременно муж и жена – первая пара божественных близнецов, которые породят и других богов.

Если вынести за скобки тему инцеста и признать, что богам, состоящим не из грешной плоти, а из света, воды, воздуха позволено все, можно существенно пересмотреть свой знак Зодиака. Это уже не раздвоение личности, типа Я+Я, а мужское и женское. Притом женское представлено в виде богини-львицы Тефнут.

Есть о чем подумать! Есть повод изучить еще 11 египетских знаков Зодиака.

Богиня неба Нут и знаки Зодиака на потолке храма Хатхор