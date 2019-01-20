Лада Лузина писательница

Как прогнать надоевшие праздники? Магический ритуал наших предков

Как прогнать надоевшие праздники? Магический ритуал наших предков //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/31a/c96/5c431ac96c515.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/31a/c96/5c431ac96c515.jpg 2019-01-20T08:16:00+02:00 Лада Лузина

Изгнание чертей в "Центре украинской культуры и искусства"

Вчера мы отпраздновали Крещение – последний зимний праздник из 12 дней святок. И, судя по моей ленте в фейсбуке, многие люди уже испытывают усталость от праздников. Иные же напротив, не хотят их отпускать и отказываются разбирать свои новогодние елки до китайского Нового года 5 февраля, а то и до конца зимы.

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По западной традиции елка не должна стоять дольше 12 святочных дней Рождества. Правда в некоторых странах Европы, например, в Чехии или Дании, ель вообще выбрасывают до Нового года (так в прошлом году, приехав перед Новым годом в Копенгаген, я отправилась посмотреть главную городскую елку и выяснила, что ее уже успели разобрать).

Считается, что с 13-го дня "застоявшаяся" елка приносит несчастья… Скажу честно, знание этой иностранной традиции не мешает лично мне держать ель почти до 8 марта. И все же стоит отметить, что их традиция в чем-то перекликается и с нашими правилами праздников.

По верованиям украинцев держать в доме любые атрибуты Рождества после Крещения тоже категорически не рекомендовалось!

Почему?

Как известно, в украинских народных традициях зимних праздников нет никакой рождественской ели. Наши зимние святки – этот соломенный сноп Дидух (солома под скатертью праздничного стола и на полу), колядки, щедровки, хождение масок козы, Маланки (сноска https://www.segodnya.ua/opinion/ladaluzinacolumn/nash-ukrainskiy-novyy-god-s-13-14-yanvarya-malanka-i-vasil-1205399.html) и целой свиты ряженых в разных личинах – и "Деда", и "Бабы", и черта с рогами, и журавля, и кота, и цыгана с цыганкой, и т.д.

Так вот, после окончания святок все это рекомендовалось не просто выбросить (как новогоднюю ель), а сжечь – и Дидух, и солому, которая лежала на святках в хате, и маски, и даже костюмы.

Ведь то, что стало со временем веселым праздничным препровождением, добрым пожеланием или комедийным театральным действом, было изначально полноценным колдовским ритуалом.

12 дней святок считались волшебным временем, когда открыт некий Портал в Иной мир, и через распахнутые двери в гости к нам приходят Иные: и души предков, и древние боги, и черти, и ведьмы. Отсюда и давнишняя вера, что на святки черти и демоны беспрепятственно гуляют по земле. Отсюда и возможность заполучить с помощью волшебных гостей те или иные блага и исполнить свое заветное желание.

Большинство этнографов сходятся во мнения, что с помощью масок наши колядники и маланкари перевоплощались в мертвецов. Но, думаю, правильнее сказать, что они перевоплощались в Иных – представителей волшебного Иномирья.

Порой перевоплощение маланкарей в анти-людей происходило совершенно сознательно с помощью специального ритуала. Прежде чем начать обход по селу, все ряженые из свита козы или Маланки встречались в магическом месте – на перекрестке. Или же проходили сквозь условные ворота – Портал в мир иной. Персонажи "Дед" и "Баба" поднимали и соединяли свои клюки как ворота, а еще не посвященные участники поочередно шли под ними, получая от старших удары батогами по спинам.

Но, пожалуй, лучше всего представление украинцев об Иномирье передает традиция "размаланкування" – развоплощения после Крещения.

Всем участникам маскарада Маланки следовало непременно очиститься – не только сжечь свои новогодние маски, но и перепрыгнуть через костер или искупаться в проруби-Йордане на Богоявление, что воспринималось как второе крещение.

Считалось, что в противном случае парень-маланкарь вскоре утратит человеческий облик – со временем у него вырастит хвост, и он превратится… в черта.

Вот квинтэссенция народных преставлений о нечистом и волшебном времени святок, гаданий, магических колядуваниях, щедруваниях и самом перевоплощении с помощью масок!

Перевоплощение – не смешной маскарад, а сознательный временный переход в анти-мир. Надев маску, ты оказываешься уже в ином месте – в Иномирье. И Иномирье – это уже не крещеный мир!

Проходя сквозь Портал, надевая маску, человек перестает быть частью мира людей и становится частью мира волшебного, и потому может совершить успешный магический ритуал. Но по окончании он должен покреститься заново – иначе окончательно утратит человеческий облик.

Если вспомнить, что сценарий Козы и Маланки один из прообразов украинского театра, сразу понятно почему театр замешан на магии. И почему до революции артистов зачастую не хоронили на церковной земле – по данной логике им пришлось бы креститься заново после каждого спектакля… Ну а нашим политиком, пришлось бы лезть в прорубь после каждой смену политического курса (впрочем, подозреваю у некоторых из них давно уже вырос хвост).

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Два года назад в "Центре украинской культуры и искусства" мы устроили костюмированный интерактив "Изгнание нечисти" (сноска https://www.segodnya.ua/opinion/ladaluzinacolumn/kak-izgnat-nechist-iz-kieva-i-ukrainy--788942.htmlhttps://www.segodnya.ua/opinion/ladaluzinacolumn/kak-izgnat-nechist-iz-kieva-i-ukrainy--788942.html)

Именно на Крещение в Киеве принято было дружно изгонять из Города всех чересчур загулявшихся чертей – их гнали прочь и выстрелами из ружей и громкими звуками вроде стуков палок о тазы и кастрюли.

Но изгонять рекомендовалось не только чертово племя – именно после Крещения официально изгоняли все зимние (грешные!) праздники, и саму зиму в придачу.

"В Полтавской губернии по окончании ужина в день Крещения домочадцы выбегали во двор и ударами дубиной по воротам и забору "прогоняли кутью".

В других украинских селах тоже было принято "изгонять коляду" битьем деревянными валиками и "качалками" по ограде своего двора.

Известный у восточных славян обряд символического приглашения "мороза" к рождественской трапезе имел свое продолжение после окончания ужина, когда члены семьи криками, стуком и битьем "прогоняли мороз": они громко стучали в двери, окна и стены дома, били палками, кочергой по забору и воротам, по земле или кричали: "Мороз, выходи вон с хаты!". (Агапкина)

Ведь считалось, что после Крещенского купания все святочные грехи (чрезмерное веселье, гадания, колядования, переодевания) списаны – человек начинает новую безгрешную жизнь уже с чистого листа. Достаточно лишь прогнать свои грешки со двора, чтобы они не мешали твоей новой счастливой жизни.

И все те, кому уже порядочно надоели морозы, застолья и долгие зимние праздники – могут воспользоваться ритуалом наших прадедушек и прабабушек.

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