Мой опыт бюджетной поездки в Будапешт

На смотровой площадке церкви св. Иштвана. Подняться сюда рекомендую каждому, кто посетит Будапешт

Поездку в Будапешт я решила подарить себе на день рождения (я слишком редко позволяю себе оторваться от киевских дел, но ДР дает право на любой каприз).

21 октября в свой день варенья я прилетела в аэропорт Ференца Листа и мысленно поздравила Ференца с его наступающим днем рождения 22 октября.

Помните правило: нужно здороваться с домом, городом или его хранителем – гением Города?

Быть может, поэтому я вскоре ощутила, что Будапешт благоволит ко мне. (В отличие от, например, Копенгагена который почему-то невзлюбил меня сразу – каждый раз, когда я выбиралась в Город, шел дождь, блошиные рынки в центре были закрыты, стоянку для машин было трудно найти и т.д.).

Благоволение Города невозможно не заметить! Погода – золотая, хостел (который я выбрала на свой страх и риск) – феерически хорош, на третий день пребывания половина музеев работала бесплатно по случаю местного праздника (о котором я, конечно, не знала), на улице меня узнавали бывшие соотечественники и искренне предлагали помощь...

Но самое главное – в первый же день в Будапеште я встретила свою Любовь!

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Почему, собственно, я решила подарить себе на день рождения Будапешт? У меня не было ни одной серьезной, весомой причины лететь туда. Лишь одна – невесомая и несерьезная. Когда-то я уже была в Будапеште... но совершенно его не помнила!

В далекие советские времена, аккурат в разгар перестройки, я поехала в лагерь от дворца пионеров. Лагерь был на территории Чехии, но нас возили на экскурсию не только в Прагу, но и в Будапешт...

Прага мне запомнилась – и знаменитые часы, и общая картинка сказочного города с башенками и черепичными крышами.

А вот Будапешт... в воспоминании осталась только гора, на которой стоит некое значимое здание. Но что это за здание, как оно выглядит – моя память стерла информацию начисто.

И, как ни странно, я отправилась в Будапешт, чтобы вспомнить его!

Полагаю, зданием этим был Королевский дворец в Будайской крепости. Поскольку Рыбацкий бастион (здание на том берегу) я бы забыть точно не смогла!

А футболка "Булгаков" отправилась в путешествие со мной – должен же невыездной при жизни Михаил Афанасьевич хоть таким образом мир посмотреть!

А футболка "Булгаков" отправилась в путешествие со мной – должен же невыездной при жизни Михаил Афанасьевич хоть таким образом мир посмотреть!

Это был мой первый опыт жизни в хостеле и бюджетной поездки!

Я тот еще путешественник – могу заблудиться и в трех соснах, и в трех магазинах. Но биометрический паспорт не дает мне покоя – и современная мода колесить по миру не обошла меня стороной, как и мода на бюджетные поездки.

Обычно я лишь восторженно хлопаю глазами, читая, как некто умудрился слетать в Европу на пару дней и потратить лишь пару сотню евро на двоих. Потому я решила, что наша поездка в Будапешт будет бюджетной.

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Изначально мне предлагали организовать гостиницу (примерно 7 тыс. грн за 3 дня). Но я твердо вознамерилась испробовать хостел. За минувшее лето моя подруга трижды ездила в путешествия с двумя детьми, останавливалась в хостелах, и несколько раз убедительно повторила, что в наше время хостел может быть куда лучше гостиницы, и притом намного дешевле. И, в общем, подруга оказалась права.

Хостел мы нашли на booking.com, выбрала я его по трем параметрам: а) цена б) приятная картинка, в) хорошие отзывы, и весьма многочисленные. Заплатили 150 евро на двоих за 4 дня. Могли бы потратить и меньше, но в последнюю минуту я поняла, что все же не готова к общему душу и туалету, и выбрала комнату в том же хостеле, но со всеми удобствами.

На всякий случай, готовилась к худшему. Результат превзошел все мои лучшие ожидания.

Жили мы в центре, на улице Terez (я читала ее как терези – Весы, мой знак зодиака), перпендикулярной главному проспекту Андраши, и в 15 минутах (я засекла во время проходки) от Парламента. В один из вечеров двор соседнего с нами дома перекрыла полиция – там проходил некий пафосный прием с вечерними платьями. В общем, "варились" мы в самой гуще столичных событий.

Хостел занял несколько этажей в старом имперском доме со двором-колодцем и 4-метровыми потолками.

А в нашей комнате меня поджидало Окно Моей Мечты (!) со старинными щеколдами и внутренними ставнями, которые прятались в специальную "шухлядку" на откосах. (Теперь всю оставшуюся жизнь я буду мечтать воспроизвести в Киеве это окно).

Все прочее было новым и современным.

Квартира состояла из прихожей и кухни (электрический чайник, кофе, чай, сахар, подсолнечное масло, посуда, сковородки, столовые приборы – бери все это и пользуйся, сколько влезет. Был даже тостер и утюг с гладильной доской). Все это, включая белый (!) пол, буквально сияло чистотой – это, пожалуй, удивило меня больше всего.

Понравился стильный дизайн: кирпич, натуральное дерево, ламинат под старое дерево.

В нашем номере имелись душ и туалет с замечательным веселым (и, конечно же, разноцветным!) кафелем. Лестница на второй ярус с кроватью и телевизором. Внизу вешалка, диван, столик.

Не знаю, вполне может быть, что летом там шум и гам, но в октябре своих соседей по квартире (на 5 комнат) я видела достаточно редко, причем все они были русскоязычные.

Рекламировать хостел не буду (никто мне не платил за рекламу), но если вернусь в Будапешт – снова поселюсь здесь. Ибо понравилось все – от дивной массивной двери в старинном подъезде до формы чашек на кухне. При желании можно было придраться к мелочам, но желания такого у меня не возникло.

Итог: по моим ощущениям, в наши дни хостел – тоже тенденция модная. Потому и создают их нередко люди современные, молодые, ратующие за легкие путешествия, не отяжеленные лишними нулями в счетах.

Помимо прочего, в отеле меня всегда привлекало наличие завтраков. Но хостел наш был буквально окружен всевозможными кафе и ресторанами, включая KFC и Starbucks. Однако еще больше меня порадовал супермаркет в соседнем доме. Обедали-ужинали мы в центре, но на завтрак просто покупали творог, свежие "плюшки", кефир. Цены в супермаркете – киевские.

К слову, шаурма рядом с нашим домом вообще стоила гривен 60 (в центре почти вдвое дороже), и в туристических отзывах писали, мол, в Венгрии чрезвычайно развито сельское хозяйство, потому шаурму можно есть без всякого риска.

В супермаркете и при покупке билетов на транспорт (в автоматах на остановке) было удобнее расплачиваться карточкой, и мы без труда посчитали, что за 4 дня на завтраки и проезд мы потратили где-то 700 грн. на двоих.

Бюджетно?

Не знаю.

Но, по-моему, экономить еще больше просто нет смысла. А вот сэкономить на жилье и билетах, чтобы потратить больше денег на те же музеи, экскурсии и блошиный рынок – очень даже неплохо

Будапештские трамвайчики

Еще два года назад я решила приучить себя путешествовать налегке – с одним рюкзаком (до того всю жизнь возила огромные чемоданы). Я как предчувствовала, что авиакомпании вскоре потребуют доплачивать им за любой лишний багаж.

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В итоге мой непрезентабельный холщовый (а потому невесомый!) рюкзак уже успел побывать во многих странах. И ездить с ним реально удобно! Во-первых, мне не нужно доплачивать примерно 1000 грн туда-обратно за большой чемодан, во-вторых, он сам по себе ограничивает таких шмоточниц, как я, в лишних покупках, но парочку новых платьев и десяток сувениров себе и людям позволяет купить.

Обычно в моем рюкзаке лежит лишь пижама в комплекте с теплыми носками; бируши и маска для сна; белье, носки, футболки (по количеству дней – ибо стирать и сушить чаще всего нет возможности), один теплый свитер; лекарства от отравления и расстройства желудка, пластырь, расческа, дезодорант, тоник для лица; три упаковки влажных салфеток (сто раз радовалась своей привычке всегда таскать их с собой). И, в общем-то, все... Даже декоративную косметику я с собой не беру. Если что-то сильно понадобится – дополнительная футболка или даже вечернее платье – покупаю на месте.

Плюс к этому – "бананка" с телефоном и деньгами.

По нынешним правилам ты можешь брать с собой в самолет одну книгу – и я активно им пользуюсь. Всегда беру книжку, чтоб скоротать полет, а после прочтения обычно отправляю ее в буккроссинг – оставляю в самолете вместе с бортовыми журналами или за столиком в кафе.

Увы, сколько я не читала статей о пресловутых авиабилетах за 10-15 евро – пока они для меня нечто вроде городской легенды. Подобные билеты нужно ловить и подстраивать свои путешествия под них. Если же ты летишь на конкретные даты, например, на свой день рождения, чуда не будет. Мы купили билеты Wizz Air еще в августе и заплатили 4 896 грн на двоих (туда и обратно).

Из аэропорта в Будапешт доехали на автобусе (900 форинтов – это даже меньше, чем 90 гривен, но есть варианты и дешевле). Друзья категорически не рекомендовали нам пользоваться в Будапеште такси (мы погуглили, и впрямь, как-то алогично дорого), потому перемещались на общественном транспорте – метро, автобусах, трамваях. И где-то на третий день я разучилась истерить, видя, как нужный номер убегает от тебя, сверкая колесами. Нет смысла расстраиваться – следующий придет через 5-7 минут. Транспорт ходит по расписанию, потому даже в час пик он не забит людьми как у нас. Зато и стоит он здесь куда дороже.

300 форинтов – три остановки на метро (больше трех – уже дороже).

350 – автобусный билет на остановке (если купите внутри, у водителя, будет уже – 450).

Отдельное удовольствие для таких любителей ретро, как я – старенькие жёлтые трамвайчики (мы даже чашку на память с этим самым желтым трамваем себе купили!).

А метро – и подавно именины сердца! Особенно самая старая желтая линия. Метрополитеном Будапешт обзавелся раньше всех на европейском континенте – еще в 1896 году, и на его неглубоких станциях, отделанных деревом, кафелем, подпираемых металлическими колоннами со старинными заклепками и завитушками, мне хотелось немедленно устроить фотосессию в стиле стимпанк.

В общем, даже если вы не собираетесь ездить по Будапешту в метро – вы обязательно должны его увидеть!

Фотографировать корону св. Иштвана в парламенте нам запретили – потому взяла фото из Википедии. Но зато увидеть ее мне довелось!

Немаловажная для меня статья расходов – музеи и достопримечательности. Это у нас можно зайти во Владимирский собор и совершенно бесплатно посмотреть фрески и иконостас работы Васнецова, Нестерова, Котрабинского, Врубеля. В Европе за вход в подобный храм ты платишь, как за музей. И после всех моих походов по зарубежным музеям я никогда не заикнусь, что платить 80 грн за вход в нашу Софию – это дорого.

Нам повезло. 23 октября в Венгрии национальный праздник, посвященный памяти венгерского восстания 1956 года. Потому бутики, часть ресторанов и продуктовых магазинов закрыты. Зато в этот день нам удалось попасть в закрытое для туристов здание Парламента и, отстояв порядочную очередь, увидеть в центральном купольном зале символ их государственности, золотую корону 55 венгерских королей (она же корона первого короля св. Иштвана).

В этот же день часть музеев работает бесплатно. Обойти их все у нас не было ни времени, ни сил. Но я воспользовалась входом "free" в картинную галерею в Будайской крепости и была просто покорена венгерской живописью 19-20 века, а заодно поднялась на смотровую площадку под куполом дворца.

Помимо 23 октября есть еще два дня, когда можно сэкономить на музеях (15 марта (День венгерской революции 1848 года) и 20 августа (День святого Иштвана, первого короля Венгрии). Но едой на такие праздники лучше запастись заранее, чтобы не тратить время на поиск единственного "на районе" открытого супермаркета.

Венгерский "черт" – Бушар украшает многие национальные достопримечательности

И о любви.

Вы, наверное, ждали сказку о принце…

Как раз в первый день пребывания (и, по совместительству, мой ДР), я повстречала Его. И в этот момент наша спайка с Будапештом и Венгрией произошла.

Я обернулась… он стоял рядом со мной в витрине ресторанчика национальной кухни. И название звучало как представление – Бушо-бистро.

Бушо. Бушар… Или Черт. Просто Черт!

Те, кто знает меня – знает и мою слабость к рождественским чертям разных стран мира – родственникам нашего украинского черта из гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Оказывается, в Венгрии есть целый "чертов" карнавал Бушоярош, он проходит в конце зимы в маленьком городке Мохач.

И уже сейчас я гуглю, во сколько мне обойдется поездка на этот "шабаш"… А значит, моя венгерская история уже продолжается!

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