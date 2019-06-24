Лада Лузина писательница

На этой неделе вода становится волшебной

Фотограф: Ирина Сомова, художник: Алена Дробная

24 июля – первый понедельник Петровок – праздник совершенно забытый современными женщинам. И совершенно зря!

Именно в первый понедельник Петровского поста украинское жиноцтво отмечало праздник Гонять Шуляка, который первый президент Украины Михаил Грушевский прямо назвал "интересной оргией". И добавил, что "свято се найчастіше носить назву "розигри", часом мішається з русаліями, подекуди покривається з похоронами Коструба або Ярила, що теж відбувається в перший понеділок Петрівки".

Не менее интересна и Пятница на первой неделе Петровок – в этом году она будет 28 числа.

Все Пятницы посвящены заместительнице языческой богини Макошь – святой Параскеве Пятнице, покровительнице прядения и воды, в частности, всех источников и колодцев.

Но Пятница Петровок не обычная – а заветная "Девятуха", Девятая пятница после Пасхи. Одна из двух самый сильных пятничных дней – день Матушки Воды.

В этот день женщина может бросить в воду монетку и загадать желание. А, искупавшись в реке, – может без труда вызвать дождь.

Учитывая погоду нынешнего жаркого лета – согласитесь, явно стоит попробовать!

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В старину, когда никто не поставлял людям воду на дом, колодцы, источники, водоемы, почитались как источники Силы. И святая Параскева считалась их госпожой. Известная нынче традиция – бросать в фонтан металлические деньги на счастье, была некогда особым обрядом. Преимущественно женским. Причем бросали в те годы не только монеты, покровительнице прядения приносили в дар пряжу и, опуская ее в воду, просили у заместительницы главной женской богини славян всевозможные блага.

"…рыбьей чешуйкой серебрятся на дне колодцев серебряные гривенники и пятиалтынные, через головы толпы, предстоящей и молящейся, передаются, или прямо бросаются разные изделия женского досужества, часто с громким заявлением о прямой цели жертвовании: сшитое белье в виде рубах, полотенца на украшения венчика и лика, вычесанная льняная кудель или выпряденные готовые нитки, а также волна (овечья шерсть) (-- "Угоднице на чулочки!" -- "Матушке-Пятнице на передничек!" кричат в таких случаях бабы). Все это -- в благодарность за полученные щедроты и в ожидании будущих милостей", – писал Максимов.

В наше время тотального загрязнения водоемов, исчезновения многих киевский рек, включая полумертвую Лыбедь, прозванную "речкой-вонючкой", нам может показаться смешной наивная вера наших предков в особую святость воды. Их страх обидеть тот или другой водоем или источник. И страшные рассказки о том, как, обидевшись, на бабу, которая постирала в речке белье – вода собралась и ушла от людей…

"В селе Овстуге в св. колодце иссякла вода от того, что одна женщина выполоскала в нем свое грязное белье; в другом месте вода иссякла по той причине, что нечистая женщина дерзнула в источнике выкупаться. В первом случае многие слышали, в течение целых трех недель, подземный шум уходящего в Киев (в Днепр) источника, на месте которого, под старою деревянною церковью во имя св. Параскевы, остался только обвалившийся погнивший сруб" (Максимов).

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Вплоть до недавнего времени старые женщины в Украине еще помнили о магической связи воды и Первого дня Петровок, известного как праздник Гонять шуляка, розгры, русалии.

"Ольга Гордин, которой тогда было 80… рассказывала, что у них собирались "бить коршуна" у реки, обязательно пытаясь загнать его в воду: – Молодежь этого сейчас не делает, а когда-то весь день его "били" – играли так. Поэтому, наверное, на первый день Петровки говорят, что это – Розыгры. А такие, как я, пять-шесть женщин и сейчас собираемся "коршуна бить". Но уже не скачем, а только выпили-закусили, чтобы он вреда нам не причинил. И обливаем друг друга водой…" – записала этнограф Елена Чебанюк в 2013 году историю жительницы села Великие Миньки в Житомирской области.

Некогда женский обед на Шуляка впрямь походил на оргию средних размеров, женщинам позволялось напиваться, горланить срамные песни, приставать к мужчинам и даже раздевать их догола ради потехи. Но за этом безудержным весельем пряталось множество ритуалов народной магии.

В конце дня Шуляка бабы хоронили убитого коршуна, ворона или ритуальную куклу Коструба. Обряд идентичный болгарскими "Похоронам Германа" – известному способу вызова дождя. И даже петровский обед в честь шуляка проводился на берегу водоема. При чем наличие водоема – зачастую было непременным условием. И, если оного не было, его создавали искусственно!

"Выбор места обусловливался тенью и водой. Поэтому раскидистые ветви вербы, неразлучной спутницы воды, чаще всего, или почти всегда служат куполом храма шуляковскаго празднества. Случается, что группа из такого кутка или улицы, где нет ни воды, ни вербы, словом — на возвышенной части села, тогда бабы учинят маленький подвох в праздничном ритуале. Две ловкие бабы вооружаются заступами и копают яму, а две другие носят воду, и лужа готова…" – писал Венгрженовский.

Предполагалось и обязательное купание, хоть в описанном им варианте оно уже носило характер забавы:

"Под звуки песни подружки направляются к искусственной или естественной луже, в которую насильно стараются ввести друг дружку, но дело, обыкновенно, оканчивается выкупом,—только та из подруг, которая решительно не может или не хочет дать выкуп, делается жертвой насилия, и ее садят в лужу. При этой церемонии ей говорят: "Я тебе купаю, кумцю, в водыци, а ты мене в горильци!".

В главе "Очищення та завороження копанок-кадабань" Кылимник отмечает, что это водная традиция связана с той же датой – Петровским Понедельником и часто превращалась отдельный сугубо Женский праздник.

"Коли похід на брід та на ставок-ріку – було загальним святом усієї людности, то очищення ополонок-копанок було лише жіночим святом.

Очищення копанок-ополонок припадає на перший понеділок чи вівторок Петрівки. Молоді жінки-господині певного кутка чи певної вулиці… умовлялися між собою протягом Русального тижня, і в умовлений день збирались до своєї копанки. Ані молодь, ані чоловіки участи в святі не брали...".

Иными словами, даже в тех селах, где давно уже не отмечали разгульного Шуляка, на первый день Петровок приходился свой Женский день очищения водоема и связанной с ним ворожбы, ибо по народным представлениям прочистка колодцев и водоемов – была равнозначна "профилактике дождей".

В России же на Петровское заговенье или Петровский Понедельник часто приходился специальный обряд Мокрицы или Мокриды – обливание девушек и купание баб для профилактики дождей.

"Улучив время, они (мужчины) внезапно бросаются на купальщиц и, прежде чем те успеют раздеться, спихивают всех в воду с криками: "дождь-дождь, приди к нам". При этом предполагается несомненный успех опыта, если все бабы примут его за невинную шутку и ни одна из них не изругается, не рассердится даже на детей, которые также стараются брызгаться, набравши воды либо в рот, либо в пригоршни" (Максимов).

Насильственное купание ведьм, прячущих дождь и обвиненных в засухе – нередко устраивали и в Украине. К слову, считалось, что ведьма, облитая водой, больше не сможет колдовать. А если в один из волшебных дней парень обольет водой приглянувшуюся девушку – она непременно выйдет за него замуж.

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