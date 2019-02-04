Лада Лузина писательница

Огненные девы зимы

Огненные девы зимы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/70e/f84/5c570ef8466ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/70e/f84/5c570ef8466ff.jpg 2019-02-04T08:29:00+02:00 Лада Лузина

Февраль – несомненно самый депрессивный месяц зимы. Декабрь с его адвентом весь наполнен ожиданием новогодних чудес. Январь – это череда праздников и отходняк от веселья. Но февраль… говорит нам лишь об одном: до весны еще весьма далеко.

Распространенное убеждение, что все зимние праздники придуманы, дабы зимой не сойти с ума – полагаю, не лишено оснований.

В наше время мы в общем-то можем обойтись и без праздничных святок, есть много других способов сделать свою жизнь зимой столь же насыщенной, как и в любое другое время года. Но отключите интернет, электричество, мобильный, зажгите свечу, просидите так три дня, и вы поймете крайнюю психологическую необходимость всех зимних праздничных дней для наших предков.

Однако даже при всех бесчисленных благах цивилизации февраль вызывает у многих тоску и депрессию.

И именно в феврале нам легко понять, почему последний самый тоскливый месяц зимы стал некогда месяцем огненных праздников – Имболк, св. Агата, Громовицы, часто на февраль выпадает и наша Масленица.

Почему унылой зимой люди поступали от обратного – делали громничные свечи, мечтали о небесном огне, жгли чучела и зажигали костры в честь свв. Агаты и Бригитты.

Ибо сжигание чучела Марены-зимы – это желание поскорее изгнать холод, снег и мороз, безжизненность, которая сковывает природу, уныние и самую смерть.

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Вся символика февральских праздников в разных странах мира – огненная: свечи, костры, молния. Ибо речь идет об ожидании и скором появлении огненного бога.

Или Богини?

Февральский календарь полон огненных женских имен:

1 февраля – св. Бригитта.

В ночь с 1 на 2 февраля – Имболк, праздник св. Бригитты,

2 февраля – Сретение (по григорианскому календарю)

5 февраля – св. Агата (по григорианскому календарю)

15 февраля – Сретение (по юлианскому календарю), Божья Матерь Громничная, Громницы.

18 февраля – св. Агата (Агафия) (по юлианскому календарю)

1 марта – древнерусский Новый год, праздник Бабы Марты.

Мало кто сейчас вспоминает, что февраль был некогда последним месяцем года. Ведь еще во времена наших киевских князей Новый год на Руси отмечали 1 марта.

Потому с февралем, концом зимы, самым коротким, но самым противным, надоевшим, уже почти невыносимым месяцем зимы связывали все самое худшее, отжившее, злое – все то, чему давно пора уйти и дать место весне, а оно все не уходит и не уходит.

Вот весь этот негатив, воплощенный в облике тех или иных персонажей февраля, и сжигали. Но наравне с отрицательной героиней вроде чучела Мары-зимы или "черной" ведьмы-вештицы, которую символически сжигали вместе с масленичным костром в Македонии и Сербии, есть и иная героиня февраля – позитивная, и куда более древняя, которая сама по себе была горящей, огненной, воплощавшей очищение земли от зимы, ее скорое изгнание.

И тут больше всего повезло ирландцам. Мало того, что их праздник Имболк мы знаем лучше, чем украинские праздники февраля… Имболк – это день св. Бригитты. И я искренне завидую всем ирландским этнографам – в их случае нет никаких сомнений, что древняя и самая любимая языческая богиня Бригита перевоплотилась со временем в свою христианскую тезку – святую Бригитту, столь же любимую и почитаемую. Наравне со святым Патриком она считается покровительницей Ирландии.

Имболк – день свечей, и сама св. Бригитта – дама горячая, связанная с огнем и солнцем, о чем свидетельствует и ее житие. Когда будущая святая была маленькой девочкой, служанка оставила ее в доме одну и внезапно начался пожар. "Увидели соседи, что дом, в котором спала девочка, объят пламенем, так что вспыхнул огонь от земли до неба". Но, когда люди прибежали на помощь, они обнаружили, что огонь вдруг исчез, а сама Бригитта наполнена внутренним огнем – "полна благодати Святого Духа".

Не менее любопытно свидетельство Гиральда Камбрийского, еще в XII веке зафиксировавшего, что в монастыре св. Бригиты в Килдаре пылает "вечный огонь, который не дает золы и поддерживается двадцатью монахинями… его раздувают кузнечными мехами или опахалами, и он окружен оградой, за которую не может проникнуть ни один мужчина".

Огненной можно назвать и другую известную деву февраля – святую Агату. В Катании на Сицилии, где Агату считают своей покровительницей, в ее честь ежегодно устраивают феерический праздник свечей, который по свидетельствам очевидцев затмевает даже знаменитые итальянские карнавалы. Торжество в честь Агаты отмечают с 3 по 5 февраля, карета святой разъезжает по городу – и все три дня люди таскают по улицам громадные зажженные свечи, высотой в человеческий рост, весь город до краев заполнен горящими огнями и плотной многотысячной толпой верующий в белых одеждах.

Еще более оригинально день св. Агаты отмечают в некоторых городах Испании, где первые леди города сжигают чучело мужчины, за то, что мужчины сожгли когда-то св. Агату. Ведь одной из огненных дев она стала, когда язычники спалили ее на костре за отказ отречься от христианской веры. Теперь же она охраняет пожарников и всех, кто связан с огнем; хлеб соль и вода, освященные в ее день, оберегают дом от огня, а молитвами св. Агате можно остановить даже огненное извержение вулкана.

В случае с Агатой все не так однозначно, как с ирландской Бригиттой. Трудно точно сказать, какую древнюю женскую огненную и языческую ипостась она заменила собой в давние времена, известно лишь, что она одна из самых ранних христианских святых и умерла в 251 г.

Однако Агата до сих пор считается покровительницей матерей во Франции, и покровительницей всех женщин на Пиренейском полуострове. А вакхические женские праздники-оргии, которые отмечали в день Агаты еще в начале ХХ века, и современный женские дни с сожжением мужчин – навевают на мысль, что Агата и Бригитта не просто соседки по календарю, а древнее огненные сестры.

Бригитту отмечают 1-2 февраля, тогда же, когда Имболк и Сретение.

У нас Сретение – 15 февраля.

И это день нашей огненной девы – праздник Божьей Матери Громничной. Еще один день свечей. Считается, что на Сретение небесный огонь падает в землю. В этот день украинцы изготовляли особые громничные свечи, которые в течении года должны защищать их от любой нечисти. (К слову, считалось, что хлеб, освященный в день св. Агаты, может даже изгнать из человека Дьявола).

В христианской традиции Сретение – это праздник очищения, через 40 дней после родов и появления Иисуса Христа его мать Мария приходит в церковь, чтобы очиститься.

Но вне зависимости от того, кем именуется этот персонаж, Громничной Богоматерью, христианской святой, языческой богиней – этой огненной деве предстоит очищать землю с 1 февраля до 1 марта, убирать все ненужное, устаревшее, грязное и отжившее.

И если помнить, что февраль – последний месяц перед древнерусским Новым годом 1 марта, сразу понятно, как он связан и с мартом, и с праздником болгарской бабы Марты.

Баба Марта заканчивала огненную уборку и сожжение нечисти. "Идет баба Марта и всех пожжет" выкрикивали болгары во время символического изгнания змей, "выметая в день первого марта дом и двор, кричали: "Блохи — вон, Марта — в дом!". Ведь и блохи, и змеи – тоже нечистые создания.

А полное очищение дома, тела, души и самой земли от уходящей зимы – главный смысл февраля. Отсюда и насущная февральская необходимость зажечь костер и свечу, сжечь все самое худшее….

Куклу Марену часто сжигали в старой и рваной одежде.

Хорваты сжигали куклу, которую провозглашали виновной во всех грехах, совершенных в селе за последнее время.

В Болгарии жгли старую корзину, и в ней якобы сгорали все-все-все дурные поступки односельчан. А порой и самим дурным людям предлагалось сгореть за компанию, и прямо над костром выкрикивались проклятия вроде: "Кто украл бы¬ков у дяди Стойко, пусть горит, как эта корзинка!".

И этот способ сжечь собственные прегрешения или корзину всеобщих грехов – своеобразный психологический способ борьбы с сами собой, вроде борьбы одной Матери-природы в виде Зимы и Лета.

Как тут не вспомнить более позднюю легенду о ирландской Бригитте, богине с двумя лицами – прекрасной девушки и старухи-зимы. Но каждый год накануне праздника Имболк, старуха вновь, вновь и вновь превращается в юную деву-весну.

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