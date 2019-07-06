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Лада Лузина

писательница

Почему Иван Купала и летнее солнцестояние – это разные праздники!

мнение
6 июля, 08:21

Последние годы в моде идея перенести наш украинский народный праздник Ивана Купала с 6-7 июля на 21-22 июня – день Летнего солнцестояния. 

Признаюсь, я и сама пару лет была сторонницей этой идеи. Ведь, казалось бы, все очень логично: если Купала – праздник солнца и огня связан с солнцестоянием, и во многих странах Европы подобные праздники отмечают как раз 21-22… то и нам нужно попросту поставить его на правильный день и час.

Но, как и в случае с Рождеством, все тут лишь кажется простым и исключительно на первый взгляд неофита.

После двух лет работы над книгой об истоках народных праздников, я расставила для себя все точки над "i" и объяснила, почему День летнего Солнцестояния и украинский праздник Ивана Купального – НЕ идентичны и отнюдь не заменяют друг друга.

День летнего Солнцестояния – праздник солнца, огня. 

Чествование солнца входит в обряды Ивана Купалы, но (внимание!) солнце не является самым главным персонажем на этом празднике жизни.

Украинское празднование Ивана Купала – это прежде всего Зеленый праздник, и его главный символ не костер (как мы привыкли думать), а зеленое деревце Мареночка. В этот день Мать Природа находится на пике своих сил. Но, самое главное, по народным поверьям это последний день загула Русалок (зеленых духов природы), ибо после Купалы и праздника св. Петра и Павла все растения перестают расти и ... сразу же теряют свое волшебство!

Но прежде всего стоит помнить, что все наши народные "свята" связаны не только и не столько с мифологией, сколько с реальными (!) циклами перехода природы из одного состояния в другое.

Так, майские гуляния – и народные, и мифические шабаши ведьм (европейский 1 мая и украинский 6 мая) – это праздники самой первой весенней зелени и первого цветения.

С майского шабаша по шабаш Ивана Купала – время вегетации, роста растений. Именно период вегетации считался волшебным, а все шабаши были напрямую связаны с ритуальными вегетационными танцами. Но после Купала растения перестают расти. Русалки, отвечавшие за рост растений, уходят с лесов и полей. Начинается совсем другой цикл – созревания плодов.

Кое-где в Украине даже считали, что лишь на Купалу заканчивается весна и начинается настоящее лето. "Від Петра красне літо!". И с 7 на 12 июля – переход с весны на лето.

С 12 июля, праздник свв. Петра и Павла в Украине официально начинался сбор первого урожая, сенокос, страдная пора. Новый цикл. Своеобразный Новый год украинского хлебороба!

Согласно нашему народному календарю, именно после этого дня все меняется на корню.  После Петра и Павла перестает петь соловей и куковать кукушка (которую порой отождествляют с русалкой). После Петра и Павла заканчиваются все сельские праздники, молодежные гуляния, хороводы и катания на качелях (а все, кто продолжит танцевать и гулять, по гуцульским легендам – провалятся под землю!).

Но главное – на Петра и Павла срывают первый урожай, варят борщ-первак и делают первый сноп. Начинается долгий период тяжелой пахоты в поле. Ибо "...діло св. Петра жито зажинати" – писал Грушевский. "В цей час у багатьох районах України починаються жнива" – пояснял Воропай.

И самый важный нюанс в том, что после 21 июня (Летнего Солнцестояния) собирать урожай в Украине еще слишком рано. И ягоды, и овощи, и злаки еще зелены и непригодны для пищи.  

Собственно, потому праздник Солнца и праздник Начала сбора урожая и не могут заменить друг дружку – во всяком случае в нашей стране.

П.С. Если хотите узнавать о моих будущих книгах и экскурсиях первым – подписывайтесь на мой телеграм https://t.me/luzina_kw

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Тег праздники, ивана купала, Лада Лузина, традиции, поверья
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