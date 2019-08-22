250 лет самой загадочной картине Украины – портрету монаха… умершего от несчастной любви

Портрет князя Дмитрия Долгорукого. Долгое время хранился в Успенском соборе Лавры. Автор – монах Мастер Самуил, "Малярский начальник" Софии Киевской

В этом году исполняется 250 лет самой загадочной картине Национального художественного музея Украины – портрету монаха… умершего от несчастной любви.

Портрету мертвого (!) монаха.

Этот уникальный эпитафальный портрет написан с уже умершего человека. Хоть, разглядывая его, можно не сразу заметить эту странность – у юноши на портрете закрыты глаза, словно он лежит в домовине.

Истинный Черный Монах из страшных сказок и легенд.

Он красив. Демоничен. Черные волосы сливаются с его черной монашеской одеждой. Черным летящим бровям может позавидовать любая красавица. Немного хищный нос. Огромные глаза. И на удивление маленький для мужчины рот с плотно сомкнутыми губами. Очень бледное лицо – и это как раз не дивно, ведь он уже мертв.

Князь Дмитрий Долгорукий (1738-1769).

Его историю вспоминают часто, но вскользь – как строку в биографии его матери и отца. И я хочу нарушить эту традицию.

На портрете написано: в момент смерти ему было всего 30 лет и 8 месяцев.

Куда любопытнее трудночитаемая запись на черной металлической надгробной доске в Киево-Печерской лавре. Эту доску вы отыщите не сразу, а обнаружив, удивитесь. "Черный Монах" с эпитафального портрета в Музее был упокоен в самом (!) почетном месте Лавры, в ее сердце – прямо у центрального входа в Великую Успенскую церковь.

Еще больше вас удивит сама надгробная доска. На нее явно попытались втиснуть краткую биографию монаха, проживавшего в лаврских Феодосиевых пещерах. И особенно подробно описан его переход в мир иной "Заболел… на светлой неделе в четверг… будучи в болезни шесть раз причащался… святым соборо помазан… канон читал…"

Зачем понадобилось так подробно перечислять количество причащений?

Быть может, ответ в строчке из записок его матери, утверждавшей, что в ее сына… вселился бес?

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Или бесом она считала любовь?

Надгробная доска князя Долгорукого у центрального входа в Великую Успенскую церковь Киево-Печерской лавры

Князь Дмитрий утратит отца за два месяца до своего появления на свет. Его родитель был арестован, позже казнен, четвертован – младший сын не увидит его никогда.

А его мать княгиня Наталья Долгорукая, ставшая для целого поколения воплощением верной и преданной любви, разрушающей все преграды, презирающей все невзгоды – не позволит младшему и любимому сыну повторить ее Великий Подвиг (или ее большую ошибку?).

В молодые годы Дмитрий влюбится в девушку незнатного происхождения… Но мать-княгиня не разрешит взять ее в жены. И Дмитрий Долгорукий сойдет с ума.

От несчастной любви? Или причина в том, что, донашивая сына в утробе, его мать пережила самую страшную страницу своей собственной Великой Любви – и утратила мужа?

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Впрочем, идею родовой травмы вроде бы опровергает тот факт, что поначалу молодой князь был вполне благоразумным молодым человеком, хотя и склонным к меланхолии – служил в лейб-гвардии, вышел в отставку в ранге армейского поручика, и, распределяя земли между старшим и младшим сыном, мать-княгиня не сомневалась, что Дмитрий вполне способен управлять своей частью наследства.

Скорее всего мы никогда не узнаем, как и когда случилась его роковая любовь – она сохранилась лишь в виде семейной полулегенды, нескольких строчек в мемуарах:

"Войдя в возраст, почувствовал страсти и, к несчастию, предметом склонности его сделалась бедная и незнатная девушка. Родственники вооружились против союза с ней. Князь Дмитрий долго боролся с чувством сильной любви, но сердце превозмогло рассудок, и он лишился ума. Ему было двадцать лет и в таком жалком положении не оставалось иного средства помочь ему, как удалить от света. Под присмотром матери он начал жить в Киеве и в Никольском монастыре проходить монашеский искус…" (И.М. Долгоруков)

Нечто в юном князя сломается. И уже навсегда.

Отправившись в Киев с намерением уйти во Флоровский монастырь, его мать вскоре вызовет к себе младшего сына. Молодого князя зачисляют в Лавру, в Дальние Пещеры преподобного Феодосия.

Мать просит в письме царицу Екатерину II позволить ее сыну постричься в монахи, но монархиня отказывает, полагая, что князь еще слишком молод (лишь перед самой своей смертью князь Дмитрий тайно примет постриг!).

Позже Дмитрий Долгорукий переходит в другой монастырь, Николо-Пустынский. Нынче его следы почти канули в Лету, от огромной (как вторая Лавра!) обители остался лишь один объект – Аскольдова могила, бывшая некогда кладбищенской церковью Никольского.

Местность эта, носит загадочное название Провалье. Здесь же, буквально в двух шагах от Аскольдовой, расположен и самый мистический киевский объект 90-х годов – Зеленый театр.

Здесь, в загадочном Провалье Николо-Пустынского молодой князь окончательно попадет под власть беса… утратит разум, попытается (неслыханно для монастыря!) покончить с собой, а затем отойдет…

На небеса?

Или (невзирая на шесть причащений) перейдет в число скорбных и безутешных духов Провалья?

Портрет сына его безутешная мать княгиня Наталья Долгорукая, которая к тому времени уже примет во Флоровском женском имя монахини Нектарии, закажет киевскому Мастеру Самуилу.

Сейчас по Интернету гуляет много статей с фотографиями post mortem – об этой викторианской моде фотографировать умерших на память, пытаясь представить их на портретах, словно живых, уже успели снять пару ужастиков. Но устрашающий тренд имел в то время простое объяснение. Посещение фотоателье было недешевым удовольствием, многие просто не успевали обзавестись фотографией при жизни, и снимок post mortem был для безутешной родни единственным способом оставить себе хоть какое-то изображение на память о любимом человеке.

Ту же цель, преследовала и мать-княгиня. Портрет покойного монаха написал известный "малярский начальник" Софии Киевской. Тот же Мастер Самуил расписывал на средства княгини алтарь ТрехСвятительской церкви, снесенной в 1930 (сейчас на ее месте стоит наш МИД).

П.С. Рядом с черной могильной плитой князя Дмитрия Долгорукого в Лавре можно увидеть и надгробную плиту его матери.

Княгиня Наталья Долгорукая, она же монахиня Нектария, приняла схиму и умерла во Флоровском в 1771, в разгар страшной чумы, унесшей в тот год жизни нескольких тысяч киевлян.

Нынче ее считают одной из первых женщин-писательниц Империи. Перед смертью она успела написать для своего старшего сына "Своеручные записки" – воспоминания о своей жизни и любви. О том, как будучи 15-летней девушкой была просватана за первого царского фаворита – князя Ивана Долгорукова, как полюбила его всем сердцем. А затем царь умер, вчерашних фаворитов осудили, лишили денег и земель.

Она, будучи молодой дочерью графа, красавицей с немалым приданным, могла сыскать себе нового жениха… Но, вопреки советам родни, вышла за того, кому отдала свое сердце. Оправилась с ним в ссылку (Позднее именно ее подвиг повторят легендарные декабристки!). Разделила с ним все тяготы. Родила ему двух сыновей. И, оставшись в 27 лет вдовой, вновь отказалась от предложения сыскать ей нового высокопоставленного мужа… предпочла стать монахиней киевского Флоровского монастыря. И, согласно одной из легенд, перед постригом бросила свое обручальное кольцо в Днепр.

Ее портрет в монашеском облачении можно увидеть в Черниговском историческом музее.

А вот призрак княгини Натальи Долгорукой, согласно второй местной легенде, можно узреть и сейчас – якобы периодически он появляется в Киеве на старом и полуразрушенном монастырском кладбище Замковой горы. Но является лишь тем, кому суждено вкусить Великой Любви.

Ее младшему сыну, увы, – не судилось…

П.П.С. Сейчас вход на первый этаж Национального художественного музея Украины стоит всего 20 грн. Увидеть портрет "Черного Монаха" вы можете в зале №5.

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