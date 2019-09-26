Прабабка Гоголя была ведьмой, а прадед – вампиром!

Недавно я совершила небольшое научное открытие. Самый мистический писатель Украины, певец украинских ведьм и русалок Николай Васильевич Гоголь имел в своем роду и ведьм, и упырей. И все это имеет конкретное документальное подтверждение!

В сентябре 1881 года в одной из гостиниц Города Киев случилось пренеприятнейшее происшествие. Под влиянием нервного срыва один из постояльцев выбросился из окна своего номера и умер на месте, разбившись о безжалостную к самоубийцам киевскую брусчатку.

Сбежались ли к его телу зеваки, прибыла ли полиция, что сказали о случившемся служащие отеля – история умалчивает. Но в умершем, еще не старом господине 44 лет от роду с ужасом опознали украинского писателя и историка – Митрофана Александровича, публиковавшегося под псевдонимом Митро Олелькович. Был он известен в узких кругах, печатался в уважаемых изданиях, писал историю родного края…

Но, помимо прочего, прославился он и собственной семейной легендой в стиле "собаки Баскервилей". Более того – сам же записал и опубликовал это страшное предание в санкт-петербургском журнале "Основа".

Ибо лежащий на киевской брусчатке с кровавым ореолом вокруг головы был потомком самого известного киевского вампира – полковника Антина Танского.

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Украинская вампириада насчитывает много легендарных имен, и могла бы вылиться в нашу собственную "Сагу о Форсайтах". Поскольку Антин Михайлович Танский – фигура совершенно реальная. Как и его потомки. И каждый из них мог бы, при желании, посчитать себя носителем страшного родового проклятия! И самоубийца Александрович, появившийся на свет в селе Калита – полученном его пращуром Танским во владение еще в 1716 году. И, представьте себе, сам Николай Васильевич Гоголь!

Опубликованный в 1861 году рассказ Александровича под названием "Антін Михайлович Танський" начинался со слов:

"Давно се діялось, ще тогді, як гетьмани заправляли Україною, жив на Вкраїні славний лицар, вельможний пан полковник київський Антін Михайлович Танський. Багато було у його людей і худоби; багато земель, сіл і хуторів подарував йому цар Петро; багато накупував Танський, узявши за жінкою Параскою Паліївною посагу дві куфи польського золота і срібла, а ще більш одняв він ґвалтом од убогих козаків і посполитих…".

А заканчивался историей от том, как после смерти полковник Танский стал вампиром, гулял по ночам и собственным сыновьям пришлось разрывать его могилу и рубить папеньке голову.

К слову об утерянных головах… До сих пор бытует легенда об исчезнувшей голове Николая Васильевича Гоголя. Якобы во время перезахоронения, вскрыли его гроб и обнаружили, что голова классика в нем отсутствует – тело начиналось от шейных позвонков. Согласно другой легенде – Гоголь лежал в гробу, перевернутым на живот, поскольку был похоронен живым. Мол, врачи не смогли отличить смерть от летаргического сна, и бедный писатель проснулся в могиле.

К сему следует добавить, что из Гоголя, безусловно, вышел бы идеальный литературный герой-вампир. После смерти он то ли ожил, то ли был обезглавлен. Да и при жизни был убежденной "совой" и не слишком любил дневной свет… Но самое интересное, что украинский вампир Танский был гоголевским пра-дядей.

Еще в биографической повести "Гоголь-гимназист" отец Никоши с гордостью говорит будущему писателю:

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"Род Гоголей-Яновских старый дворянский, так же, как и род моей покойной маменьки, а твоей бабушки, Татьяны Семеновны: по отцу своему она происходила прямехонько от Якова Лизогуба… а по матери – от знатного шляхтича, киевского полковника Танского, который выселился из Польши также еще при Петре и со славой воевал в царском войске против шведов".

К слову, шляхтичами Танские не были. Согласно "Киевской старине", братья Танские "вышли, вместе с отцом, из Молдавии и принадлежали к числу тех авантюристов, которые приходили в Малороссию искать материальных достатков на воинском поприще". Учитывая, сколько времени в Молдавии провел небезызвестный Влад Дракула (сноска https://www.segodnya.ua/opinion/ladaluzinacolumn/gde-v-ukraine-krepost-drakuly-1267820.html), можно было бы заподозрить в их роду и более глубокие вампирские корни – но подтверждений тому, конечно же, нет…

А вот родство главного мистика украинской литературы с вампирским родом Танских – исторический факт!

Хотя в своей повести "Гоголь-гимназист" (1897) писатель Авенариус немного грешит против истины. Украинский "упырь" Антин Танский, он же "киевский полковник Танский, который… со славой воевал в царском войске против шведов" – родной брат Василия Танского, прапрадеда Гоголя!

Василий Танский – прапрадед Гоголя и родной брат самого известного киевского вампира

Отчего же пра-прадядя Гоголя был признан вампиром?

По утверждению Митрофана Александровича, опубликовавшего разоблачительную семейную легенду, Танский приказал своим слугам утопить трех монахов, собиравших в Украине пожертвования для Афонского монастыря. А собранное ими серебро и злато – оставил себе. Но вот беда, один из трех иноков спасся, рассказал о злодеянии игумену на Афоне. А тот, не поленился и прибыл в Украину, дабы вернуть украденное и обличить Танского: "Душогубче! Татю! Занапастив ти єси душі християнські, пролив кров неповинну, обікрав церкву Божу! Покайся ще, поки час! Оддай тії гроші, що втаїв, та йди служити Богу: може, він ще тебе помилує!".

Но все его упреки были безрезультатны… И тогда игумен понял, что "диявол опанував душею Танського" и проклял его.

Люди воцерковленные категорически отрицают сам факт существования церковных проклятий. Но в украинских народных преданиях это весьма распространенный сюжет:

"Перехрестився старий ігумен та й одійшов собі. Став на високій могилі і принародно наложив на Танського таку клятву:

- За те, що Антін Танський занапастив неповинні душі, втаїв церковні гроші, земля його не прийматиме! Добро його, придбане неправдою, щезне, яко воск од лиця огня, перейде ік чужим людям, і рід його нанівеч зведеться.

Сумно стало людям, як почули такі речі. Один тільки Танський не йме їм віри, п’є, бенкетує і дере людей ще гірш. Так і вмер не покаявшись.

Поховали його сини... Ще не вспіли і добром поділитись, як щось страшне почало діятись. Тільки-но зайде сонце і трохи притемніє, як із домовини вилазить старий полковник: борода по пояс, очі палають пекельним огнем, з рота полум’я сапле, права рука на серці, в лівій пернач держить і ходить, аж поки півні не заспівають, а тоді застогне так, що чуб угору лізе, – і знов ляговиться в домовину.

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Думали-гадали сини, що робити – бачуть, що правду казав пророк-ігумен. Позвали печерського архимандрита, розкопали могилу, аж лежить старий Танський неначе живий – тільки борода одросла і кігті повиростали. Узяли сини осиковий кіл і пробили Танського наскрізь, а архимандрит прочитав молитву і положив закляття, щоб не виходив більш із домовини.

І тепер старі люди показують ту могилу, де прокляв Танського ігумен; да часом опівночі щось страшно стогне під землею, неначе терпить несказанну муку".

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Интересно, что сыновья Танского Михаил, Иван и Осип – тоже персонажи не вымышленные. И ныне на известном семейном портрете можно увидеть двух детей "упыря" Танского с их бабкой Феодосией.

Не менее интересно, что вампирская легенда Александровича – семейная. Видимо, среди родных ходило немало преданий о дурном характере предка.

И не зря Арсений Селецкий в своей книге "Колдовство в Юго-Западной Руси в XVIII столетии" называет Танского вампиром "социальным". По его мнению, подобные "упыри" пьют кровь из самого народа, и тот мстит им сочиняя подобные легенды. Верный слуга царя Петра I – полковник Танский не щадил никого в Украине. "Танский стал распоряжаться здесь так, что по словам местной шляхты, имения последней до того были Танским разорены, что к ним можно было применить слова: „где стояла Троя, там теперь волнуется созревшая жатва!" ("Киевская старина"). А в 1711–1712 годах полковник участвовал в насильственном переселении людей Правобережной Украины на Левый берег…

Однако своя мистическая подоплека тоже имелась. "Летом 1727 года, – писал Селецкий, – киевский полковник, Антон Танский, прислал в малороссийскую войсковую канцелярию крестьянина Семена Калениченка, который в своих показаниях признал себя за упыря и предрекал, между прочим, мор в некоторых местах Малороссии. Факт такого болезненного настроения, которым только и можно объяснить показания Калениченка, доказывает все-таки распространенность и силу народного убеждения. Но еще более выразилось то и другое в легенде, составленной относительно самого же Танского".

Так может полковник киевский прислал крестьянина-вампира, так сказать, "заместо себя"?

Украинский "упырь" Антин Танский – фигура, несомненно заслуживающая отдельного исследования. Но и то, немногое, что известно о нем заставляет вспомнить повесть Гоголя "Страшная месть" о страшных мертвецах и родовом проклятии.

Слышал ли сам Гоголь семейное предание о своем вампирском пра-дяде Танском? (Ведь, как ни крути, в его случае проклятие "рід його нанівеч зведеться" сбылось – все братья Гоголя умерли в младенчестве, сам он остался бездетным).

Знал ли Николай Васильевич, кем была его двоюродная прапрабабушка?

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Собирая всевозможные сведения о братьях Танских, я наткнулась на прелюбопытнейшее свидетельство.

Жена вампира Антина Танского была ведьмой. И не по легендам – эта почтенная дама, дочь легендарного героя Семена Палия, пребывала "за чарование" под судом.

30 октября 1734 в "Дневных Записках подскарбия генерального Якова Марковича" отмечено: "Баб, старую и шинкарку, по делу полковницы Танской, за чарование во вред яко-бы генерала де Вейзбаха, а в пользу за арестом сидящего полковника Танского, в суде генеральном пекли".

Пекли в данном случае означает жгли и пытали, и хорошо, если не насмерть. А в "Полном Собрании Законов Российской Империи" можно прочесть и подробности "О наказании за волшебство, по учиненной наперед виновницам пытке" по делу "Киевской Полковницы Антоновой жены Танского Марии Семеновой дочки". Подозревали, что жена нашего киевского вампира посылала шинкарку за волшебными вещами и рекомендовала невестке умываться зельем…

Роман украинской ведьмы с упырем – классика местного мистического жанра. Но, пожалуй, только в нашей стране гоголевская мистика может оказаться вдруг стопроцентной реальностью.

И немного перефразировав иного классика, можно сказать: "Ведьмой была твоя бабушка… царство ей небесное, старушке".

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