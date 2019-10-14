Богдан Хмельницкий и Покрова

Зиновий-Богдан Хмельницкий – выдающийся государственный деятель, военный, политический руководитель, гетман Войска Запорожского родился 27 декабря 1595 г. на хуторе Суботов, который тогда был в Киевском воеводстве (сейчас Черкасская область) Речи Посполитой, в семье Чигиринского подстаросты Михайла Хмельницкого. Отец был по происхождению с территории западной Украины, возможно, региона Перемышля, а мать была из семьи местных козаков. Образование получил в Киевской братской школе, а потом у иезуитов в Ярославе Галицком. Овладел рядом языков – латинским, польским, турецким, татарским.

Вместе с отцом принимал активное участие в походе козаков гетмана П. Сагайдачного на Москву в 1618 г., организованном поляками. После возвращения из похода опять же вместе с отцом принимает участие в польско-турецкой войне 1620-21 гг., где в битве под Цецорой они попадают в османский плен. Два года Богдан был каторжником на турецкой галере, где выучил турецкий и татарский языки. Потом был переводчиком в Стамбуле для османских высших флотских чинов, что помогло ему изучить османский опыт ведения боевых действий. Сумел бежать из неволи по одной из версий, по другой – вышел на волю за выкуп от родственников. Есть даже легенда о принятии им ислама, но Б. Хмельницкий об этом никогда не упоминал, как и никто из его окружения. Отец Богдана погиб в турецкой неволе. Вернувшись домой, Хмельницкий зачисляется в реестровые козаки, которые вместе с запорожцами в 20-е гг. 17-го ст. проводят многочисленные морские походы против турок и татар на Черном море, включая известный случай захвата в 1629 г. предместий Стамбула.

В 1623 г. женится на Анне Сомко, а после ее смерти на Елене Чаплинской. Третьей супругой до самой его смерти была Анна Золотаренко. У Хмельницкого было восемь детей: четыре мальчика и четыре девочки, но почти у всех судьба сложилась трагически.

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В 1633 г. Хмельницкий переходит на службу к великому коронному гетману С. Конецпольскому и переселяется в Броды. В следующем году вместе с польской армией принимает участие в осаде Смоленска, где смог отличиться и обратить на себя внимание со стороны короля Владислава IV. После возвращения из похода попадает в немилость за свободомыслие и из-за преследований бежит на Запорожье. Позже возвращается к себе на хутор в Суботов. Об этом со временем узнал С. Конецпольский, который упорно преследовал Б. Хмельницкого, и тогда через Чигиринского подстаросту Д. Чаплинского, подло подделав документы, отбирает у Богдана права собственности на хутор. Кроме того, во время отсутствия Хмельницкого на хутор делает набег Чаплинский, который разоряет имение, уводит супругу Богдана Елену и избивает до смерти сына Остапа. Разъяренный Хмельницкий обращается с жалобой к коронному гетману М. Потоцкому с просьбой восстановить справедливость, но получает отказ. Потом было обращение в польский сейм – результат тот же. А вот жалоба королю Владиславу IV была удовлетворена, что и наталкивает на правдивость версии о спасении Хмельницким жизни польского королевича во время смоленского похода в 1634 г. Таким образом, в 1646 г. король выдал указ о подтверждении собственности Б. Хмельницкого на Суботов, но медлил с наказанием Чаплинского. Кроме того, Конецпольский решил ослушаться короля, потому что шляхта в то время имела большие вольности в польском государстве, что, в конце концов, вскоре и погубило страну. Есть сведения, что в 1647 г. Б. Хмельницкого пытались подло убить во время битвы с татарами под Чигирином. Один польский воин ударил его саблей сзади, но Богдан уберегся. После этого случая Хмельницкий окончательно перебирается на Запорожскую Сечь, где его избирают гетманом.

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Хмельницкий был отменным оратором, а личная смертельная обида придавала ему неистощимую энергию в организации борьбы против своевластия польской шляхты, которая угнетала украинский народ не только экономически, но и по национальному, религиозному признаку. Терпению народа подходил конец, чувствовалась общая готовность к началу борьбы за свободу не на жизнь, а на смерть. В этот период национально-освободительное движение и возглавляет Хмельницкий, который на личном опыте, будучи далеко не простым козаком, испытал унижения со стороны польской шляхты; понятно, что широкие народные массы страдали гораздо больше. Так начиналась национально-освободительная война.

Нужно помнить, что именно на 14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Запорожской Сечи всегда избирали кошевого атамана. Особое уважение к празднику Покровы было заведено, когда гетманом стал Б. Хмельницкий. Во времена Хмельникого и существования Козацкой державы – Гетьманщины – возникает новый уникальный тип иконы – "Козацкая Покрова". На территории Украины самой старой церковью, посвященной этому празднику, является Покровская церковь в селе Суткивцы (15 ст.), как раз в Хмельницкой области.

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