Две идеологии войны: нацизм и сталинизм

На днях исполнилась 80-ая годовщина Договора о дружбе и сотрудничестве сталинского СССР и гитлеровской Германии. Документ подписан через четыре недели после начала самой кровавой в истории человечества Второй мировой войны, где инициаторами выступили Третий Рейх и Советский Союз, которые как страны-союзники занялись переделом европейских границ, начав с совместной оккупации Польши.

В том, что Берлин и Москва стали инициаторами мировой войны, нет ничего удивительного, потому что в нацистской Германии и большевистском СССР были господствующими похожие идеологии – национал-социализма и сталинизма. Кстати своеобразные основы национал-социализма в 1915 г. заложил еще В. Ленин, который заявил о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране, в отличие от теории Маркса и Энгельса, проповедовавших идеи интернационализма и возможности победы нового общества только в группе стран.

В начале 20-х гг. XX-го века А. Гитлер во главе только что созданной Национал-социалистической рабочей партии Германии заявляет о необходимости образования Великой Германии. Практически в тоже время И. Сталин предпринимает шаги к созданию Великой страны – СССР. Для нацизма и сталинизма характерны культ личности, диктатура, массовые репрессии, завоевания других государств и создание империй. В тридцатые годы прошлого века две тоталитарные страны двигались параллельными курсами, потому нет ничего удивительного, что в этих государствах создается сеть концентрационных лагерей, причем Гитлер перенял это ноу-хау у Сталина.

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В конце лета 1939 г., когда воздух Европы был пропитан запахом новой начинающейся большой войны, Советский Союз и Германия подписывают сепаратный Пакт о ненападении (пакт Риббентропа-Молотова) и вскоре начинают Вторую мировую войну с нападения на Польшу. 22 сентября 1939 г. советские и германские части проводят совместный военный парад в Бресте, где в отдаленном крыле исторической Брестской крепости польский батальон еще давал отпор наседавшим войскам нацистов и советов. После ряда безуспешных атак советское командование предложило полякам сдаться на почетных условиях. Им был оставлен коридор для прохода, но всех выходящих арестовали и бросили в лагерь или застрелили. Потомки красноармейцев то же самое проделали под Иловайском в августе 2014 г. – для русско-советской традиции это нормально, а вот незнание истории не освобождает от ответственности.

После оккупации части Польши СССР совершает нападение на Финляндию, обвинив Хельсинки в агрессии против Союза. Треть финской территории (Карелия) была аннексирована, за что СССР исключают из Лиги Наций. Но Москва не расстроилась и в ответ на обвинения в агрессии захватывает Литву, Латвию и Эстонию. Ситуация кардинально меняется только 22 июня 1941 г., когда еще недавний союзник – нацистская Германия, вместо того, чтобы атаковать Великобританию, нападает на СССР. Несмотря на предупреждения разведки, Сталин никак не мог поверить, что его старый и, казалось, надежный друг Гитлер так вероломно обманет. Красная Армия стала терпеть сокрушительные поражения. Только с 22 июня 1941 г. СССР из страны-союзника Германии превращается в страну-жертву агрессии. Именно с этой даты Москва переходит на позиции борьбы с нацизмом и фашизмом.

Напомню, что у нацизма были намерения создания мира, подчиненного германским племенам, у современной Москвы – господство "русского мира"; у Гитлера идея Великой Германии, которая должна встать с колен, и почти такая же фразеология Кремля касательно России. У Геббельса была создана пропагандистская машина, основанная на вранье и лжи, то же самое проделывает большинство российских радио и телеканалов. У нацистов постоянные войны с соседями, у России – провоцирование и участие в вооруженных конфликтах в Приднестровье, Абхазии, Нагорном Карабахе, Южной Осетии, оккупация Крыма, части Донбасса. Осталось только вспомнить послевоенное выражение У. Черчилля: "фашисты будущего будут представляться антифашистами". Теперь уже стало совсем ясно, кого подразумевал знаменитый британский премьер.

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