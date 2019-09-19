Гетман Иван Мазепа – душа Украины и предатель Москвы

В этом году практически незаметно в Украине отметили важные исторические даты – 380 лет со дня рождения и 310 лет со дня смерти Великого гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, вклад которого в развитие украинской культуры и православной традиции огромен и нашими современниками, возможно, до конца не оценен.

Родился будущий гетман в 1639 г. в семье украинского шляхтича. Он окончил Киево-Могилянский коллегиум, Краковскую академию, а также артиллерийские курсы в Голландии (Девентер). Отец Мазепы занимал различные управленские должности в козацком войске Б. Хмельницкого, принимал участие в переговорах с московитами, а после смерти гетмана Хмеля поддержал назначение на его место Ивана Выговского. Умер в 1665 г. и после смерти мужа мать Мазепы становится монахиней, а уже в 1683 г. – игуменьей Киево-Печерского Вознесенского монастыря. Она прожила долгую жизнь, служа Богу и Церкви, и умерла в 1707 г. в Глухове, где заведовала женским монастырем. Всю жизнь она поддерживала сына Ивана материнскими советами, которые помогали ему в сложных ситуациях борьбы с доносчиками, желавшими выслужиться перед Московским царем, и постоянно обвинявшими гетмана в желании освободить Украину от политических объятий Кремля (что было правдой, и что гетман всячески скрывал, понимая жуткую мстительность самодержавия).

Еще в детстве Мазепа видел гетманов Б. Хмельницкого и И. Выговского. Будучи представителем шляхетского рода, в молодости служил в покоях польского короля Яна II Казимира, выполнял важные королевские дипломатические поручения. Позже он перебирается в Украину на службу к гетману И. Самойловичу, который использовал дипломатические умения Мазепы устанавливать хорошие контакты с нужными людьми. В то время необходимо было иметь доверенные отношения в Кремле, а Мазепа смог близко общаться с князем В. Голицыным – фаворитом царевны Софьи, влиятельным боярином И. Шереметьевым, руководителем дипслужбы Петра I Ф. Головиным.

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Мазепа женился на вдове Белоцерковского полковника, но в браке детей не имел. Его супруга умерла за семь лет до смерти гетмана, в 1702 г.

В 1687 г. казацкая Рада по настоянию князя Голицына избрала Ивана Мазепу новым гетманом, который до этого был генеральным есаулом. Через два года после дворцового переворота сам Голицын попадает в немилость и тучи сгущаются над головой украинского гетмана. Но для Мазепы все закончилось благоприятно, он не был лишен гетманской булавы, как ни старались его "доброжелатели".

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Став гетманом, Мазепа получил во владения значительные земельные угодья, рыбные ставки, ему была разрешена продажа водочных изделий, которая приносила большие барыши. Он сумел организовать работу рудников по добыче золота и серебра, которые превратили его в одного из богатейших людей не только Украины. Из этих денег он содержал козацкое войско, а также тратил значительные средства на поддержание образования и духовной жизни. Как меценат, Мазепа выделяет огромные средства на реставрацию церквей и монастырей, а также строительство новых. На позолоту купола Киево-Печерской лавры он выделил 20,5 тыс. дукатов; на строительство каменной стены, главного колокола и колокольни Киево-Печерской лавры – 73 тыс. дукатов; на позолоту митрополичьего собора в Киеве – 5 тыс. дукатов, на строительство храма св. Николая в Киеве выделил 100 тыс. золотых; на поддержку монастыря в Межигорье – 10 тыс. золотых; для Киевского коллегиума и братского монастыря – 200 тыс. золотых. Средства выделялись для строительства православной церкви в Вильнюсе и содержания Храма Господнего в Иерусалиме. И это только знаковые проекты, которые поддержал Мазепа. Всего за время его гетманства было построено 220 церквей, из которых 44 находились под его личным патронатом. При его содействии в 1701 г. Киево-Могилянский коллегиум получил статус академии, в это же время новый Коллегиум создается в Чернигове.

С началом Северной войны Московского царства со Швецией козацкие войска принимают участие в изнурительных битвах в Польше и Прибалтике. Царь Петр потребовал от Мазепы переправить 20 тыс. козаков на строительство в топях Невы Петербурга. Там треть казаков умерла от болезней. Это возмутило украинского гетмана, который втайне стал готовить план объединения сил вместе с Швецией для выхода из-под опеки Москвы.

Выступление козаков Мазепа втайне планировал в 1708 г., но его письмо о необходимости нейтрализации московитов на Стародубщине было перехвачено стрельцами. Московская армия сразу пошла на гетманскую столицу и сожгла Батурин, а всех батуринцев жестоко казнила. Гетмана поддержали низовые козаки – запорожцы, так как верхнее полковое козачество оказалось в замешательстве, ибо официально до последнего момента от гетмана поступали указания по координации действий с армией московского царя Петра. По приказанию самодержавия Московский патриархат отлучил Мазепу от церкви, что опять же сбило с толку всегда набожных украинских казаков. Поэтому большинство верховых полковых казаков остались вместе с московской армией. В битве под Полтавой в 1709 г. превосходящие силы Петра I при полном доминировании артиллерии, разбили шведские войска Карла XII и козаков И. Мазепы. В этом же году славный гетман, который сделал в деле строительства церквей в Украине больше всех из знаковых фигур нашей истории, умирает.

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