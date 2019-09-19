Гетман Иван Мазепа – душа Украины и предатель Москвы

В этом году практически незаметно в Украине отметили важные исторические даты – 380 лет со дня рождения и 310 лет со дня смерти Великого гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, вклад которого в развитие украинской культуры и православной традиции огромен и нашими современниками, возможно, до конца не оценен.
Родился будущий гетман в 1639 г. в семье украинского шляхтича. Он окончил Киево-Могилянский коллегиум, Краковскую академию, а также артиллерийские курсы в Голландии (Девентер). Отец Мазепы занимал различные управленские должности в козацком войске Б. Хмельницкого, принимал участие в переговорах с московитами, а после смерти гетмана Хмеля поддержал назначение на его место Ивана Выговского. Умер в 1665 г. и после смерти мужа мать Мазепы становится монахиней, а уже в 1683 г. – игуменьей Киево-Печерского Вознесенского монастыря. Она прожила долгую жизнь, служа Богу и Церкви, и умерла в 1707 г. в Глухове, где заведовала женским монастырем. Всю жизнь она поддерживала сына Ивана материнскими советами, которые помогали ему в сложных ситуациях борьбы с доносчиками, желавшими выслужиться перед Московским царем, и постоянно обвинявшими гетмана в желании освободить Украину от политических объятий Кремля (что было правдой, и что гетман всячески скрывал, понимая жуткую мстительность самодержавия).
Еще в детстве Мазепа видел гетманов Б. Хмельницкого и И. Выговского. Будучи представителем шляхетского рода, в молодости служил в покоях польского короля Яна II Казимира, выполнял важные королевские дипломатические поручения. Позже он перебирается в Украину на службу к гетману И. Самойловичу, который использовал дипломатические умения Мазепы устанавливать хорошие контакты с нужными людьми. В то время необходимо было иметь доверенные отношения в Кремле, а Мазепа смог близко общаться с князем В. Голицыным – фаворитом царевны Софьи, влиятельным боярином И. Шереметьевым, руководителем дипслужбы Петра I Ф. Головиным.
Мазепа женился на вдове Белоцерковского полковника, но в браке детей не имел. Его супруга умерла за семь лет до смерти гетмана, в 1702 г.
В 1687 г. казацкая Рада по настоянию князя Голицына избрала Ивана Мазепу новым гетманом, который до этого был генеральным есаулом. Через два года после дворцового переворота сам Голицын попадает в немилость и тучи сгущаются над головой украинского гетмана. Но для Мазепы все закончилось благоприятно, он не был лишен гетманской булавы, как ни старались его "доброжелатели".
Став гетманом, Мазепа получил во владения значительные земельные угодья, рыбные ставки, ему была разрешена продажа водочных изделий, которая приносила большие барыши. Он сумел организовать работу рудников по добыче золота и серебра, которые превратили его в одного из богатейших людей не только Украины. Из этих денег он содержал козацкое войско, а также тратил значительные средства на поддержание образования и духовной жизни. Как меценат, Мазепа выделяет огромные средства на реставрацию церквей и монастырей, а также строительство новых. На позолоту купола Киево-Печерской лавры он выделил 20,5 тыс. дукатов; на строительство каменной стены, главного колокола и колокольни Киево-Печерской лавры – 73 тыс. дукатов; на позолоту митрополичьего собора в Киеве – 5 тыс. дукатов, на строительство храма св. Николая в Киеве выделил 100 тыс. золотых; на поддержку монастыря в Межигорье – 10 тыс. золотых; для Киевского коллегиума и братского монастыря – 200 тыс. золотых. Средства выделялись для строительства православной церкви в Вильнюсе и содержания Храма Господнего в Иерусалиме. И это только знаковые проекты, которые поддержал Мазепа. Всего за время его гетманства было построено 220 церквей, из которых 44 находились под его личным патронатом. При его содействии в 1701 г. Киево-Могилянский коллегиум получил статус академии, в это же время новый Коллегиум создается в Чернигове.
С началом Северной войны Московского царства со Швецией козацкие войска принимают участие в изнурительных битвах в Польше и Прибалтике. Царь Петр потребовал от Мазепы переправить 20 тыс. козаков на строительство в топях Невы Петербурга. Там треть казаков умерла от болезней. Это возмутило украинского гетмана, который втайне стал готовить план объединения сил вместе с Швецией для выхода из-под опеки Москвы.
Выступление козаков Мазепа втайне планировал в 1708 г., но его письмо о необходимости нейтрализации московитов на Стародубщине было перехвачено стрельцами. Московская армия сразу пошла на гетманскую столицу и сожгла Батурин, а всех батуринцев жестоко казнила. Гетмана поддержали низовые козаки – запорожцы, так как верхнее полковое козачество оказалось в замешательстве, ибо официально до последнего момента от гетмана поступали указания по координации действий с армией московского царя Петра. По приказанию самодержавия Московский патриархат отлучил Мазепу от церкви, что опять же сбило с толку всегда набожных украинских казаков. Поэтому большинство верховых полковых казаков остались вместе с московской армией. В битве под Полтавой в 1709 г. превосходящие силы Петра I при полном доминировании артиллерии, разбили шведские войска Карла XII и козаков И. Мазепы. В этом же году славный гетман, который сделал в деле строительства церквей в Украине больше всех из знаковых фигур нашей истории, умирает.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк