Гетман Украины Михаил Дорошенко – славный дед Петра Дорошенко

Михайло Дорошенко родился во второй половине 16 ст. в семье украинского шляхтича. Даже приблизительной даты и места рождения, как ни странно, не зафиксировано. Был храбрым, решительным человеком с необычайными способностями к полководческим действиям. Еще во времена гетмана П. Сагайдачного завоевал авторитет в козацком войске. В известном походе на Москву осенью 1618 г., возглавляемым гетманом П. Сагайдачным, успешно руководил передовым отрядом в чине полковника. Во время именно этой военной экспедиции создана известная украинская песня "Гей, долиною, гей, козаки йдуть", где о полковнике пелось "Попереду, попереду Дорошенко". Вместе с П. Сагайдачным в 1621 г. оборонял Хотин от турок, где гетман получил ранение, от которого впоследствии умер.

В 1623 г. впервые избирается гетманом, позже его снимают с должности и опять избирают в 1624 г., после чего опять снимают. Это было частью демократической козацкой традиции, когда лидера – гетмана козаки избирали на своем собрании по поводу важных дел. В конце 1625 г. опять избирается гетманом, и остается им до своей смерти в 1628 г., гибели в тяжелом бою. В третий раз став гетманом, Дорошенко сумел договориться с поляками о расширении реестра козаков до 6 тысяч, хотя далеко не все желающие смогли туда попасть. Таким образом было создано реестровое козачество, которое М. Дорошенко разделил на шесть полков, по тысяче в каждом: Белоцерковский, Каневский, Корсуньский, Переяславский, Чигиринский и Черкасский полки. Реестровые полки относились к верховому реестровому козачеству, тогда как Запорожская Сечь всегда жила своей обособленной жизнью и относилась к низовому казачеству.

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Известно, что весной 1624 г. М. Дорошенко возглавил морской поход на столицу Османской империи. Согласитесь, очень дерзкое и опасное мероприятие против страны, которая держала в страхе всю Европу. На 80 чайках украинские казаки основательно потрепали нервы султану. Были сожжены окрестности Стамбула, козаки ограбили все склады с провиантом и направились назад к Днепру, а преследование их османским флотом закончилось нечем. Как результат, через пару месяцев М. Дорошенко с козаками уже на 150 чайках снова появляется в Стамбуле и штурмует главную крепость, которая едва отбила нападение запорожцев и реестровых козаков. Снова опустошив пригороды Стамбула, козаки вернулись домой. В декабре 1625 г. М. Дорошенко собрал флот уже в 300 чаек и снова двинулся на турок. Но козацкие выходки надоели султану, и он приказал подготовить флот к битве. У выхода в Черное море, под Очаковым произошло масштабное морское сражение, но козаки прорвались в Черное море, при плохой погоде они оторвались от преследования и снова разгромили несколько турецких портов. При возвращении козацких чаек к Днепру их снова поджидал огромный турецкий флот, но все тщетно. С боем М. Дорошенко пробился к лиману, а потом в устье Днепра.

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Весной 1626 козацкие чайки решили "посетить" турецкие порты на черноморском побережье Кавказа. На этот раз козацкий флот был небольшим и пошел без М. Дорошенко. Эта морская экспедиция провалилась. Под Поти турки основательно потрепали козацкую флотилию. Гетман не возглавил поход, потому что был занят делами по отражению похода крымских татар в Украину, которых к этому подстрекал турецкий султан. Стамбул всегда умело маневрировал для отвлечения внимания козаков – только они отправились в морской поход, как сразу же отряд крымских татар отправился на беззащитные украинские земли. Таким образом, М. Дорошенко не принимал участие в походе в устье реки Риони; татары же в этот раз дерзко двинулись в направлении Киева. Поляки не собирались бороться с крымскими татарами, так как уже несколько лет воевали в Прибалтике, поэтому оборону украинской земли организовал лично М. Дорошенко. Под Белой Церковью сошлись два войска, где козаки полность разгромили крымских татар и Буджацкую орду. После этого поражения турки срочно принялись укреплять свои крепости в низовьях Днепра. Дорошенко же решает разорить их – крепости мешали свободному проходу чаек в Черное море. Весной 1628 г. М. Дорошенко захватывает турецкую крепость Аслан-Кермен, уничтожив весь гарнизон. Но вместо того, чтобы закрепиться в низовьях Днепра, решает вмешаться в борьбу за престол Крымского ханства.

Победы козаков над, казалось бы, непобедимым войском турок спровоцировали крымского хана Шагин Гирея начать процесс постепенного отдаления от Порты. Для этого он втайне с М. Дорошенко достиг договоренностей о поддержке. Узнав об этом, турецкий султан смещает Шагин Гирея и на его место проталкивает хана Джанибека, тоже из рода Гиреев, который с войском Буджацкой орды окружил под Бахчисараем хана и его сторонников. И вот, в этот критический момент гетман Дорошенко с небольшим отрядом казаков неожиданно входит в Крым и вызволяет хана Шагина. Джанибек вместе с союзниками отходит к морю, к турецкой крепости Кафа, где снова происходит сражение. Но в этот раз Шагин и Джанибек Гиреи неожиданно объединяются и ударяют по козакам Дорошенко. В тяжелейшей битве славный гетман погибает и его тело попадает в руки хана Джанибека. Несмотря на предательство хана Шагина и смерть гетмана, козаки пробиваются через плотные ряды татар, и, отбив у них всю артиллерию, с боями отступают с полуострова. Живым остался сын гетмана – Дорофей, который дослужился до чина полковника, а в 1633 г. даже избирался наказным гетманом. Три его сына также избирались гетманами – Андрей стал Паволочским полковником, а в 1674 г. был наказным гетманом; Григорий был Брацлавским полковником, а в 1668 г. избирался наказным гетманом; и, конечно же, самый известный Петро Дорошенко – гетман всей Украины 1665-1675 гг.



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