Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Готы – одни из предков украинцев

Готы – древнегерманский союз племен, который сыграл важную роль в истории Европы, Поднепровья и Крыма со второго до шестого века после Христа. По происхождению готы с юга Скандинавии (Швеции), а во втором веке н.э., переплыв Балтику, они высаживаются в устье Вислы с целью переселения на новые пространства, которые манили их более благоприятным климатом и плодородием земель. Их целью были современная правобережная и южная Украина, территория современной Молдовы и придунайской Румынии.

В третьем веке н.э. готы делятся на две ветви: восточную – остготы, и западную – вестготы. Вестготы уходят за Дунай и начинают там теснить римлян, а остготы поселяются на обширных пространствах современной Украины и создают свое государство Оюм, восточной границей которого был Днепр, южной – Черноморское побережье от устья Дуная до Днепра, а северной – Пинские (белорусские) болота. Столицей государства стал город Дармстад. Большинство историков считает, что он находился где-то на правом берегу среднего течения Днепра; не исключено, что это был даже Киев, однако точных данных, подтвержденных археологическими материалами, так и не было получено. Нужно сказать, что небольшая часть готов пошла в Приазовские степи, а еще одна группа поселилась на Крымском полуострове.

На территории современной Украины остготы сумели подчинить себе местное население. Что касается северной, центральной и западной части Украины, то славяне – склавины и анты – проиграли в битве с пришельцами. Готы казнили славянских вождей во главе с князем Божем и членами его правящей династии. На юге готы подчинили местное ираноязычное население – аланов (яссов) и потомков скифов и сарматов.

Славяне ждали момента, чтобы сбросить с себя готское господство. И такой исторический случай представился – из азиатских степей в Европу двигалась дикая тюркоязычная орда – гунны, которая сметала все на своем пути. Гунны вместе со славянами-антами громят готов в 375 году н.э. Остготы были повержены и вынуждены были убираться с захваченных в Поднепровье земель. Готы переходят на территорию Фракии (Болгария) и Македонии, где временно остаются на проживание под византийским контролем. Здесь они принимают христианство в форме арианства, а готские епископы на базе разговорного наречия германского языка создают свою письменность.

На территории современной Украины готы оставляют больше всего следов Вельбарской материальной культуры на Волыни, севере Львовской и Винницкой областей. Часть остготов решила не выходить из Крыма и осталась там навсегда, выбрав для проживания менее доступные для кочевников Крымские горы с акцентом на западную и южную часть (от Херсонеса до Судака).

В 410 году н.э. западные готы (вестготы), которые жили вдоль северного берега Дуная, под натиском тех же гуннов и их союзников славян-антов вынужденно мигрируют на запад и под предводительством своего короля Аллариха захватывают и разрушают Рим, а потом вторгаются в Галлию (Франция) и Испанию. На юго-западе Франции вестготы создают собственное Аквитанское королевство. В 451 году вестготы уже вместе с римлянами останавливают продвижение гуннов в битве на Каталунских полях (Шампань). В 463 г. вестготы захватывают часть Испании, а остготы приблизительно в это время переселяются на западные Балканы (Иллирию) и в северную Италию. В середине 6-го века византийский император вместе со славянами – антами разбивает остготов во время Готской войны (536-555 гг.). Вот тогда анты, наконец, решили, что рассчитались с остготами за их притеснения в Поднепровье 200 лет назад. Уничтожив готов на Балканах, туда, на освободившиеся территории, устремляются многочисленные племена славян с территории Украины. Вестготов в это время в Аквитании разбивают германские племена франков.

Дольше всего готы как народ сохранились в Крыму. Проживая в Крымских горах, они сумели выстоять во времена гуннского нашествия, прихода хазар, печенегов и половцев. Позже они стали добрыми соседями крымских татар и создали свое государство – христианское княжество Феодоро, которое просуществовало 150 лет. Местные готы были уже не арианами, как их братья остготы и вестготы, а христианами византийского обряда. Если быть точным, то в государстве Феодоро готы не были в большинстве, здесь проживали также большие общины православных греков и армян. Крымские готы враждовали с генуэзцами, которые в это время захватили южное побережье Крыма, однако эта борьба прекратилась после прихода турок, которые вначале разбили генуэзцев, а потом и княжество Феодоро в 1475 году. Так закончилась готская история в Крыму.

Несмотря на уход готов с исторической арены, память о них надолго осталась в Европе. Многие народы, включая украинский, впитали в себя готские гены. Интересно, что латыши и литовцы долгое время называли население Беларуси готами. После популярного на европейском континенте римского стиля в искусстве и зодчестве приходит готика, которая была господствующей в Европе в следующие 700 лет. Приход готов в регион Вислы и Днепра разделил славян в 3-м веке н.э. на западных – венеды (Польша) и восточных – анты и склавины (Украина). После упомянутого разгрома остготов византийцами и славянами склавины расширяются на территорию современной Чехии и Словакии, а также Словении и части западных Балкан (Хорватия, Сербия, Босния), и воспринимаются уже как западные славяне, а анты поселяются в центральной и восточной части Балканского полуострова (Болгария, Румыния, Македония, Черногория). Новоприбывших на Балканы славян стали называть южными, хотя они по происхождению из восточных, то есть с территорий современной Украины.

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